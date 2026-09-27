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Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti

A.K.
Nosečnost 0
27. 09. 2026 04.00

Vsaka ženska sprejme in doživlja obdobje nosečnosti drugače, predvsem pa na svoj način. Za nekatere je to čas, ko si želijo postoriti še 1001 stvar, za druge je to obdobje priložnost, da se ustavijo in posvetijo sebi, tretje želijo v tem času svoje življenje obrniti na glavo. A včasih se zgodi, da bodoča mamica začne v 'blaženem' stanju na enem ali več področjih močno pretiravati, kar povzroči njenim najbližjim nemalo sivih las. Ste že slišali za izraz pregzilla?

Jokanje
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Gotovo skoraj vse poznate izraz 'bridezilla', to je bodoča nevesta, ki postane v času priprav na poroko neobvladljiva, predvsem pa se sooča z veliko čustvenimi izbruhi. Zelo podoben je tudi izraz 'pregzilla', ki predstavlja prav takšno nosečnico. Spopada se z intenzivnimi čustvenimi nihanji, nihče ji zares ne more ugoditi, želi spreminjati vse okoli sebe, bližnji pa je včasih zaradi vsega naštetega sploh ne prepoznajo več.

Da ne bo pomote – vsaka nosečnica se po svoje spremeni, kar je nekaj normalnega, hormoni delajo s polno paro, telo se drastično spreminja, pričakovanje otroka prinese novo odgovornost. Izmenjevanje joka, smeha in jeze je običajen del nosečniških tegob. A na nekatere bodoče mamice to obdobje vpliva še nekoliko bolj kot na druge.

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In katera so tista področja, na katerih bodoče mamice delajo največje spremembe ali začnejo celo močno pretiravati?

Prehrana se obrne na glavo: Nekatere ženske od trenutka, ko izvejo za nosečnost, popolnoma spremenijo prehrano. Naenkrat nakupujejo izključno izdelke z oznako bio, eko, naravno ... Založijo se z vsemi mogočimi super živili in prehranskimi dodatki za obdobje nosečnosti. V nekaterih primerih prej mesojedke postanejo vegetarijanke in tudi obratno. 

Priporočljivo je, da ženska v nosečnosti je polnovredno in raznoliko hrano, ni pa dobro uvajati drastičnih posegov v svoj način prehranjevanja. Prav tako se je koristno posvetovati o vplivih prehranskih dodatkov in super živil, ki so danes pravi trend, z ginekologom ali prehranskim svetovalcem.

Gibanje: Če ženska pred nosečnostjo ni bila športno aktivna in se je zelo malo ali nič gibala, potem je nenaden in izrazit prehod na vse mogoče telovadbe za nosečnice lahko precej velika, morda celo prevelika, sprememba za telo. 

V tem obdobju ne pretiravajte, se je pa priporočljivo udeleževati joge za nosečnice, razgibavanj, manj intenzivnih telovadb in podobno. Pomembno pa je, da pri tem spremembe uvajamo postopoma in v mejah svojih zmogljivosti.

Nakupovanje raje prihraite za zadnje obdobje nosečnosti.
Nakupovanje raje prihraite za zadnje obdobje nosečnosti.FOTO: Shutterstock

Obsesivno nakupovanje: Poznate kakšno takšno, ki je ob prvem plusu na testu nosečnosti brezglavo začela nakupovati vse in še več?  Nekaj najlepšega je, ko lahko nakupujemo oblekice, pripomočke za dojenčka in pričnemo urejati sobico. 

A seveda po pameti. Nobene potrebe ni, da začnemo že v prvem mesecu brezglavo tekati po nakupovalnih centrih in trošiti denar za stvari, ki jih nikoli zares ne bomo potrebovali. 

Raje kot to je koristno v prvih mesecih narediti seznam stvari, ki jih potrebujete, konec drugega ali v začetku tretjega tromesečja pa začnete to počasi nakupovati.

Ležanje, počitek in spanje: So tudi takšne, ki menijo, da morajo celo nosečnost preležati. Stop! Nosečnost ni bolezen, pač pa fiziološko stanje. Dokler vam zdravnik zaradi kakršnih koli razlogov ne odredi strogega počitka in mirovanja, potem se gibajte in vzdržujte telesno kondicijo – potrebovale jo boste – tako pri porodu kot tudi kasneje. Ne poležujte pred televizorjem, raje se odpravite v naravo, se sproščajte in s tem dvigajte hormone sreče.

V tem obdobju ne pretiravajte, se je pa priporočljivo udeleževati joge za nosečnice, razgibavanj, manj intenzivnih telovadb ...
V tem obdobju ne pretiravajte, se je pa priporočljivo udeleževati joge za nosečnice, razgibavanj, manj intenzivnih telovadb ...FOTO: Shutterstock

Menjavanje ginekologov: Prav je, da menjate ginekologa, če se vam zdi, da se vam ne posveti dovolj ali je njegova strokovnost vprašljiva. A brezglavo menjavanje ginekologov (tudi 3 ali več) v času nosečnosti kaže le na to, da imate vi morda napačna pričakovanja in predstave. 

V začetku nosečnosti ali še prej, se je smiselno poglobljeno pogovoriti o vsem, kar vas muči in izraziti pričakovanja, želje. Nihče vam ne more brati misli, zato je prav, da v tem obdobju na glas spregovorite. 

Močni čustveni izbruhi jeze: Mnoge nosečnice imajo za svoje izbruhe jeze velikokrat izgovor: "Saj sem noseča, jaz lahko." A ni čisto tako. Res je, da nosečnost lahko močno vpliva na naša čustva, labilnost in počutje, a to vseeno ne pomeni, da lahko v vsakem trenutku svojim najbližjim pokvarimo dan z neupravičenim izlivom gneva. 

Nosečnost ne sme biti izgovor za pretekle potlačene zamere ali neizrečene vsebine, o katerih se nismo nikoli želeli pogovarjati. Bodite sočutni do partnerja, tako kot je on do vas.

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Prirejeno po: Pragnancy and Emotions, Lara Spring

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