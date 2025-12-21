Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih

Michelle Marie Newton je bila prvič prijavljena kot izginula 2. aprila 1983. Njena mati, Debra Newton, naj bi ju preselila iz Louisvilla v Kentuckyju v Georgio, da bi "začela novo službo in pripravila nov dom za družino", medtem ko je očeta, Josepha Newtona, pustila za seboj, je sporočila policija okrožja Jefferson. Tako je deklica izginila – za neverjetnih 42 let.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Novo življenje pod drugim imenom

Michelle, zdaj stara 46 let, je odraščala pod drugim imenom. Njena mati, danes stara 66 let, je medtem začela uporabljati ime "Sharon", je sporočila policija. Potem ko je Debra domnevno odšla z otrokom, je Joseph Newton skušal najti njuno sled. Za WLKY je povedal, da je z ženo nazadnje govoril med letoma 1984 in 1985, preden je popolnoma izginila. Iskanje matere in hčerke je trajalo vse do leta 2000, ko je bil primer opuščen, ker tožilci niso mogli vzpostaviti stika z Josephom, je poročal WFTV9. Pet let kasneje je bila Michelle odstranjena iz nacionalnih baz podatkov izginulih otrok – takrat bi bila stara okoli 25 let. Primer so znova odprli leta 2016 na pobudo družinskega člana, a resnih premikov ni bilo do leta 2025, ko so policisti prejeli ključno anonimno informacijo prek programa Crime Stoppers.

Preboj na Floridi

Novembra je anonimni namig pripeljal preiskovalce do Debrinega doma na Floridi. Tam je živela kot "Sharon Nealy".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po aretaciji Debre, ki je bila nekoč na FBI-jevem seznamu "Top 8 najbolj iskanih ugrabitev otrok", so policisti odšli tudi do Michelle in ji previdno razkrili resnico o njenem življenju. "Niste to, kar mislite, da ste. Ste izginula oseba. Vaše pravo ime je Michelle Marie Newton."

Ponovno združenje z očetom