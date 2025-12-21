Bibaleze.si
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih

B.R.
Resnične zgodbe 0
21. 12. 2025 03.10

Ženska, ki je bila ugrabljena, ko je imela vsega tri leta, je bila po več kot štirih desetletjih najdena živa in zdrava – pri tem pa ni vedela, da je bila kdaj žrtev ugrabitve.

Michelle Marie Newton

Michelle Marie Newton je bila prvič prijavljena kot izginula 2. aprila 1983. Njena mati, Debra Newton, naj bi ju preselila iz Louisvilla v Kentuckyju v Georgio, da bi "začela novo službo in pripravila nov dom za družino", medtem ko je očeta, Josepha Newtona, pustila za seboj, je sporočila policija okrožja Jefferson.

Tako je deklica izginila – za neverjetnih 42 let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novo življenje pod drugim imenom

Michelle, zdaj stara 46 let, je odraščala pod drugim imenom. Njena mati, danes stara 66 let, je medtem začela uporabljati ime "Sharon", je sporočila policija.

Potem ko je Debra domnevno odšla z otrokom, je Joseph Newton skušal najti njuno sled. Za WLKY je povedal, da je z ženo nazadnje govoril med letoma 1984 in 1985, preden je popolnoma izginila.

Iskanje matere in hčerke je trajalo vse do leta 2000, ko je bil primer opuščen, ker tožilci niso mogli vzpostaviti stika z Josephom, je poročal WFTV9. Pet let kasneje je bila Michelle odstranjena iz nacionalnih baz podatkov izginulih otrok – takrat bi bila stara okoli 25 let. Primer so znova odprli leta 2016 na pobudo družinskega člana, a resnih premikov ni bilo do leta 2025, ko so policisti prejeli ključno anonimno informacijo prek programa Crime Stoppers.

Preboj na Floridi

Novembra je anonimni namig pripeljal preiskovalce do Debrinega doma na Floridi. Tam je živela kot "Sharon Nealy".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po aretaciji Debre, ki je bila nekoč na FBI-jevem seznamu "Top 8 najbolj iskanih ugrabitev otrok", so policisti odšli tudi do Michelle in ji previdno razkrili resnico o njenem življenju. "Niste to, kar mislite, da ste. Ste izginula oseba. Vaše pravo ime je Michelle Marie Newton."

Ponovno združenje z očetom

Michelle je nato poklicala policijo okrožja Jefferson in začela dolgo pričakovano srečanje z očetom. "Vedno je bila v našem srcu. Ne morem opisati tistega trenutka, ko sem vstopil in jo lahko spet objel. Tega trenutka ne bi zamenjal za nič na svetu. Bilo je, kot da jo vidim ob rojstvu – kot angel."

Debra je bila obtožena kaznivega dejanja prikritja skrbništva nad otrokom po poročilu urada okrožnega tožilca Jefferson. Bila je izpuščena proti varščini, ki jo je zagotovil družinski član. Michelle in Joseph sta bila prisotna pri njeni obravnavi. Michelle je takrat povedala: "Moj namen je podpirati oba in poskušati pomagati, da skupaj zaključimo to zgodbo, da se lahko vsi pozdravimo."

ugrabitev otroka izginula oseba ponovno snidenje družinska drama resnična zgodba
