Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon

Njena zgodba je naletela na velik odziv – tisoče komentarjev, nasvetov in sočutnih sporočil uporabnikov z vsega sveta.

Po poroki – romantično le na videz

Par se je poročil pred nekaj meseci in se vselil v novo hišo, kjer sta si želela ustvariti skupno prihodnost. Vendar je mož kmalu za tem brez njenega posvetovanja povabil svojo mamo, da se preseli k njima. "Trenutno nam to uničuje življenje, ki ga poskušava zgraditi, in tudi priložnost, da bi si ustvarila družino," je zapisala. Dodala je, da je njen mož odraščal le z mamo, zato imata zelo tesen in čustven odnos, kar pa postaja vse bolj obremenjujoče.

Hiša za tri ... ali ena oseba preveč?

Njuna hiša ima štiri spalnice – dve v pritličju in dve v nadstropju. Dogovor je bil, da bo tašča živela v pritličju in imela svojo teraso. Zgoraj bi bila kuhinja, dnevna soba, spalnica in moževa pisarna. "Mislila sem, da bova imela vsaj eno nadstropje zase. Motila sem se." Tašča je hitro začela zasedati vse prostore v hiši, vključno s tistimi, ki niso bili namenjeni njej. "Kuhinja je prepolna njenih okrasnih predmetov, posod in škatel, njene stvari so se znašle celo v moževi pisarni. Ima dve sobi spodaj in veliko teraso, pa vseeno uporablja najin balkon in brez vprašanja vstopa v najine prostore."

icon-expand Če partner ne zna zaščititi vajine zasebnosti in odnosa, tvega, da izgubi zakon – in spoštovanje. FOTO: Shutterstock

Nakup pohištva? "Mama ima že vse"

Ko je mlada žena želela opremiti hišo po svojem okusu, je mož to zavrnil – z argumentom, da ima njegova mama dovolj svojega pohištva. "Njegova mama ima toliko stvari, da je kot zbirateljica. Njene stvari so praktično v vsakem kotičku hiše."

In nato še kaplja čez rob

Stvari so se še poslabšale, ko je tašča izrazila željo, da bi se k njim preselil še njen dolgoletni partner. Takrat je mlada žena dosegla mejo potrpežljivosti. "Ne vem, kako naj nadaljujem ta zakon, če se ta situacija ne spremeni. Poskušava zanositi, a dokler se ona ne izseli, ne moreva razmišljati o otroku."

Reddit: "Pojdi stran – in to takoj"

Uporabniki Reddita so jo zasuli z nasveti in podporo. Večina je menila, da je čas za odločne meje ali celo odhod. "Če je takšen že zdaj, v fazi medenega meseca, bo sčasoma samo še huje. Vrni se na svoje in počakaj, da se zresni – ali poišči dobrega odvetnika," je zapisal eden. "Draga, premlada si za takšna bremena. To ni tvoja odgovornost. Pojdi stran – in to takoj," je dodal drugi.

Kje so meje?