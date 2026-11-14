Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala

Izpoved 74-letne ženske je povzel hrvaški portal Dnevno. Ženska naj bi živela sama, po smrti moža pa je bil njen sin njena najbližja družina. Kot je zapisano v izpovedi, ni pričakovala, da bo moral skrbeti zanjo, vendar je verjela, da se bo v težkih trenutkih lahko zanesla nanj.

Po padcu se je njeno življenje čez noč spremenilo

Po pripovedi ženske se je nesreča zgodila nekega popoldneva, ko je poskušala doseči predmet na višji polici. Izgubila je ravnotežje in padla. Bolečina je bila tako huda, da ni mogla vstati, zato je poklicala sosedo, ki je poskrbela za prihod reševalcev. V bolnišnici so ugotovili, da si je zlomila kolk. Čakala sta jo operacija in dolgotrajnejše okrevanje, med katerim ni mogla samostojno hoditi. Ko jo je obiskal sin, ji je zagotovil, da ji bo družina pomagala in da ji ne bo treba skrbeti. A ko so dnevi minevali, so se pogovori vse pogosteje vrteli okoli vprašanja, kje bo živela po odpustu iz bolnišnice in kdo bo skrbel zanjo. Ženska je razumela, da je njeno okrevanje zahtevno, vendar jo je motilo, da so o njenem življenju govorili, kot da sama pri tem nima več besede.

Slišala je pogovor, ki ga ne bi smela

Med rehabilitacijo sta jo obiskala sin in snaha. Mislila sta, da spi, zato sta se ob njeni postelji tiho pogovarjala. Po njenih besedah je slišala, kako sta razmišljala o namestitvi v dom za starejše. Snaha naj bi pojasnila, da ne more prevzeti vsakodnevne skrbi zanjo, sin pa je imel po njenih besedah dovolj službenih in družinskih obveznosti. Pogovarjala naj bi se tudi o cenah, sobah in oddaljenosti ustanov. Žensko je najbolj prizadelo, da se nista najprej pogovorila z njo. Ni pričakovala, da bosta zaradi nje opustila svoje življenje, vendar si je želela, da bi jo vključila v odločitev, ki bi povsem spremenila njeno vsakodnevno življenje. Ko sta se že odpravljala iz sobe, ju je poklicala. Nato naj bi jima povedala, da nima nič proti temu, da ji pomagata poiskati ustrezno oskrbo, vendar ne moreta odločati namesto nje, dokler je sposobna sama izraziti svoje želje. Sporočilo, ki ga je želela prenesti, je bilo jasno, pomoč ne pomeni, da človek izgubi pravico odločati o sebi.

icon-expand Poudarila je, da sprejemanje pomoči zanjo ne pomeni odpovedi samostojnosti. FOTO: Adobe Stock

Po rehabilitaciji se je vrnila domov

Po koncu rehabilitacije se je ženska po lastni pripovedi vrnila v svoje stanovanje. Sprva je potrebovala več časa za vsakodnevna opravila, zato je sprejela pomoč fizioterapevta in sosede. Pozneje si je uredila tudi občasno pomoč pri nakupih in gospodinjskih opravilih. Poudarila je, da sprejemanje pomoči zanjo ne pomeni odpovedi samostojnosti. S sinom naj bi se sčasoma znova začela pogovarjati, vendar je njun odnos po dogodku ostal nekoliko drugačen.

Zlom kolka lahko močno spremeni življenje starejšega človeka

Zlom kolka pri starejših ni zgolj poškodba, ki zahteva operacijo in nekaj tednov okrevanja. Pogosto lahko pomembno vpliva na gibljivost, samostojnost in vsakodnevno življenje. Nekateri se po poškodbi ne vrnejo več povsem na raven samostojnosti, ki so jo imeli pred padcem. Raziskava, objavljena leta 2026 v znanstveni reviji International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, je preučevala izkušnje svojcev, ki skrbijo za starejše po zlomu kolka. V kvalitativni raziskavi je sodelovalo 15 družinskih oskrbovalcev. Ti so izpostavili številne izzive pri zagotavljanju pomoči po odpustu iz bolnišnice, med drugim potrebo po nadaljnji oskrbi, ustreznih informacijah in usposabljanju za nego. Tudi druge raziskave opozarjajo, da je okrevanje po zlomu kolka zahtevno tako za poškodovano osebo kot za njene bližnje. Svojci se lahko znajdejo pred novimi odgovornostmi, na katere niso bili pripravljeni, zato je pomembno, da imajo na voljo podporo in jasne informacije o možnostih oskrbe.

Dom za starejše ni poraz, pomembno pa je, da človek sodeluje pri odločitvi

Odločitev za namestitev v dom za starejše je lahko čustveno zahtevna tako za posameznika kot za njegove bližnje. Včasih je strokovna in celodnevna oskrba v ustanovi najvarnejša oziroma najbolj primerna rešitev. To ne pomeni, da je družina človeka zapustila ali da ga ima manj rada. Pomembno pa je, da se o takšni možnosti pogovarjajo spoštljivo in pravočasno. Starejši človek ima svoje navade, želje, strahove in predstave o tem, kako želi živeti. Če je sposoben odločanja, mora biti vključen v pogovor o svoji prihodnosti, tudi kadar potrebuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih. Včasih je mogoče najti tudi vmesne rešitve: pomoč na domu, fizioterapijo, dostavo obrokov, pomoč pri gospodinjstvu ali vključitev drugih družinskih članov. Najpomembneje je, da družina ne predpostavlja, kaj je za starejšega človeka najbolje, temveč ga posluša in skupaj z njim poišče rešitev, ki bo upoštevala tako njegovo varnost kot dostojanstvo.