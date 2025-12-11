Samovozeči taksi nepričakovano postal porodna soba

Noseča ženska je potovala v samovozečem taksiju Waymo, ko se je porod začel prej, kot je pričakovala. Taksi, ki deluje brez voznika in je del inovativnega omrežja avtonomnih vozil v mestu, je tako postal začasna porodna soba.

Podjetje Waymo je sporočilo, da je njihova ekipa za podporo na daljavo zaznala "nenavadne dejavnosti" v vozilu in kontaktirala potnico, da preveri, ali je vse v redu. Ob tem so poklicali tudi nujno medicinsko pomoč, vendar je samovozeči taksi prispel v UC San Francisco Medical Center pred reševalci, kjer je ženska rodila in bila sprejeta skupaj z novorojenčkom.

Tiskovni predstavnik bolnišnice je potrdil, da sta mati in otrok varno prispela v bolnišnico in da sodelujejo z zdravstvenim osebjem.

Po porodu je bilo vozilo takoj umaknjeno iz uporabe zaradi čiščenja in priprave na nadaljnje vožnje. Podjetje je poudarilo, da to ni prvi primer, ko je otrok rojen v enem izmed njihovih samovozečih taksijev, čeprav se to zgodi precej redko.

V izjavi je Waymo dodal, da je ponosen, da lahko služi uporabnikom v "najpomembnejših življenjskih trenutkih, od prvih sekund življenja do globoke starosti". S tem so tudi osvetlili, da njihova tehnologija včasih pridobi na pomenu v nepričakovanih situacijah, so še zapisali pri The San Francisco Standard.