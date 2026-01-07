Bibaleze.si
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov

B.R.
Resnične zgodbe 1
07. 01. 2026 15.07

Američanka Markie Smith je med nedavnim carskim rezom presenetila zdravstveno osebje in svojo družino, ko je rodila sina, ki je tehtal skoraj 13 funtov (približno 5,9 kg), skoraj dvakrat več od povprečne teže novorojenčka v ZDA. Njegova nenavadna velikost je sprožila presenečenje v porodni sobi in pritegnila veliko medijsko pozornost.

Markie Smith

Presenečenje v porodni sobi

Markie Smith, 35-letna mama treh otrok, je rodila sina Canyona, ki je šokiral zdravnike, kajti njegova porodna teža je bila 12 lb 10,5 oziroma približno 5,9 kg – skoraj dvakrat več od povprečja, ki znaša med 2,7 in 4,1 kg.

Markie je pričakovala, da bo njen otrok nekoliko večji, a kljub temu je bila ob rojstvu presenečena: "Na svet je prišel kot tromesečni novorojenček. Kot da držiš kroglo za kegljanje ali vrečo opek," je opisala.

Zaradi svoje velikosti je bil Canyon za krajši čas nameščen na neonatalni intenzivni enoti, kjer so spremljali njegovo dihanje in vitalne funkcije, preden so ga lahko odpeljali domov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj so takšni dojenčki redki

Teža skoraj 6 kg je pri novorojenčkih redka in je medicinsko znana kot fetalna makrosomija. Pogosto je povezana z določenimi stanji, kot je gestacijski diabetes – oblika sladkorne bolezni, ki se pojavi v nosečnosti in lahko povzroči večjo rast otroka.

Čeprav je takšna teža redka, pa ne pomeni nujno zdravstvenih težav. Pri Canyonu so strokovnjaki zagotovili ustrezno oskrbo, da je novorojenček zdrav in se pravilno razvija.

Ime in družinska povezanost

Markie je že pred rojstvom izbrala ime "Canyon", ki se ujema z naravoslovno tematiko imen njenih drugih otrok – Meadow (9 let) in Forest (4 leta). Po rojstvu so družinski člani dodali ljubke vzdevke, kot sta "Grand Canyon" in "Super Cooper" (po njegovem srednjem imenu).

JanezNovak13 08. 01. 2026 19.37
+1
Mati treh otrok, samohranilka in rodi četrtega otroka. Verjetno ima vsak otrok drugega očeta.
