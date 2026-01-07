Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov

Markie Smith, 35-letna mama treh otrok, je rodila sina Canyona, ki je šokiral zdravnike, kajti njegova porodna teža je bila 12 lb 10,5 oziroma približno 5,9 kg – skoraj dvakrat več od povprečja, ki znaša med 2,7 in 4,1 kg.

Markie je pričakovala, da bo njen otrok nekoliko večji, a kljub temu je bila ob rojstvu presenečena: "Na svet je prišel kot tromesečni novorojenček. Kot da držiš kroglo za kegljanje ali vrečo opek," je opisala.

Zaradi svoje velikosti je bil Canyon za krajši čas nameščen na neonatalni intenzivni enoti, kjer so spremljali njegovo dihanje in vitalne funkcije, preden so ga lahko odpeljali domov.