Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?

35-letna Markie Smith je rodila sina, ki je ob prihodu na svet tehtal skoraj 6 kilogramov, kar je skoraj dvakrat več od povprečja za novorojenčka.
Sin, za katerega je izbrala ime Canyon, je ob rojstvu tehtal približno 5,74 kg, kar presega povprečno težo novorojenčka, ki znaša med približno 2,7 kg in 4 kg.
Ko je Canyon prišel na svet s carskim rezom v bolnišnici v Teksasu, je bilo osebje povsem šokirano nad njegovo težo in velikostjo. Kot je mama pripomnila, je slišala mnoge začudene odzive osebja in zdelo se ji je, da so prav vsi presenečeni nad tem, kako velik je novorojenček.
Markie Smith je sicer pričakovala nekoliko večjega otroka, saj je imela v času nosečnosti izrazito velik trebuh, a tudi sama ni pričakovala, da bo Canyon toliko večji od običajnih novorojenčkov.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Stanje, ko je dojenček izjemno velik ob rojstvu, je razmeroma redko. Dojenčki, ki ob rojstvu tehtajo precej več od povprečja, se opisujejo kot "veliki za gestacijsko starost", kar se lahko pojavi zaradi različnih dejavnikov, od tistih genetskih do tistih, povezanih s presnovo matere.
Kljub izraziti teži Canyon ni imel resnih zdravstvenih težav ob rojstvu, čeprav je potreboval nekaj pozornosti in spremljanja v neonatalnem oddelku, saj medicinsko osebje zaradi večje teže običajno bolj natančno spremlja prve ure in dneve po rojstvu otroka.
Reakcije in odzivi
Mama je ob prihodu sina domov opisala, da so ga njeni bližnji primerjali z Michelinovim možičkom ali celo z majhnim sumo borcem. Po porodu so se že pojavili tudi zabavni vzdevki, kot je 'Veliki Kanjon'. Vsem pa se je zdel izjemno prikupen in simpatičen in so ga vzljubili v prvem trenutku, ko so ga zagledali.
Koliko pa je ob rojstvu tehtal vaš otrok?
Vir: People.com, Thenightly.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV