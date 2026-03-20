Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?

35-letna Markie Smith je rodila sina, ki je ob prihodu na svet tehtal skoraj 6 kilogramov, kar je skoraj dvakrat več od povprečja za novorojenčka.

Sin, za katerega je izbrala ime Canyon, je ob rojstvu tehtal približno 5,74 kg, kar presega povprečno težo novorojenčka, ki znaša med približno 2,7 kg in 4 kg.

Ko je Canyon prišel na svet s carskim rezom v bolnišnici v Teksasu, je bilo osebje povsem šokirano nad njegovo težo in velikostjo. Kot je mama pripomnila, je slišala mnoge začudene odzive osebja in zdelo se ji je, da so prav vsi presenečeni nad tem, kako velik je novorojenček.

Markie Smith je sicer pričakovala nekoliko večjega otroka, saj je imela v času nosečnosti izrazito velik trebuh, a tudi sama ni pričakovala, da bo Canyon toliko večji od običajnih novorojenčkov.