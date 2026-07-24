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Pri 53 letih pričakuje četrtega otroka

S.B.
Resnične zgodbe 0
24. 07. 2026 11.20

Ko je Grace Collins iz Teksasa izvedela, da je ponovno noseča, je bila novica zanjo posebno čustvena. Pri 53 letih namreč pričakuje svojega četrtega otroka, svojo izkušnjo pa se je odločila deliti tudi z javnostjo. Z zgodbo želi pokazati, da lahko ima življenje za različne ljudi različne poti, tudi ko gre za materinstvo v zrelejših letih.

Grace

Grace Collins je trenutno noseča 17 tednov. Skupaj z možem Chrisom, ki je od nje mlajši 15 let, sta se po dolgih pogovorih in premisleku odločila, da si želita še enega otroka. Pred tem sta že postala starša trem otrokom, Grace pa je svojo prvo nosečnost doživela šele pri 44 letih.

Materinstvo po 40. letu je bilo njena pot

Grace je v preteklosti že odkrito govorila o svoji poti do materinstva. Prvega otroka je dobila pri 44 letih, nato še drugega pri 46, tretjega pa pri 51 letih. Pri prejšnjih nosečnostih je uporabila postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo (IVF), podrobnosti glede trenutne nosečnosti pa ni želela razkrivati.

Povedala je, da je pred vsako odločitvijo opravila zdravstvene preglede in se želela prepričati, da je njeno telo pripravljeno na novo nosečnost. Sama meni, da je danes celo bolj zdrava kot pred dvema desetletjema.

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Kritike je zamenjala za podporo

Kot številne ženske, ki postanejo mame v poznejših letih, se je tudi Grace srečala z vprašanji okolice. Nekateri so se spraševali, kako bo videti njeno življenje z majhnim otrokom v šestdesetih letih, a sama pravi, da se osredotoča predvsem na sedanjost in na ljubezen, ki jo čuti do svoje družine.

"Otroci me ohranjajo mlado," je poudarila in dodala, da jo materinstvo spodbuja, da skrbi zase ter da postaja boljša različica sebe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z možem sta želela povečati družino

Grace in Chris sta se spoznala pozneje v življenju, nato pa si ustvarila družino, za katero sta dolgo upala, da jo bosta imela. Njuna zgodba je že pred leti pritegnila pozornost javnosti, ko je Grace pri 51 letih rodila tretjega otroka. Takrat je povedala, da nosečnost ni bila naključje, temveč premišljena odločitev po posvetovanju z zdravniki.

Danes pravi, da želi s svojo zgodbo predvsem ponuditi podporo ženskam, ki se znajdejo na podobni poti, in jim pokazati, da obstajajo različne življenjske zgodbe.

Nosečnost po 50. letu zahteva posebno spremljanje

Čeprav je danes vse več žensk, ki se za materinstvo odločajo pozneje, strokovnjaki opozarjajo, da nosečnost v zrelejših letih zahteva skrbno zdravstveno spremljanje. Z leti se namreč povečujejo nekatera tveganja, zato so redni pregledi in individualna obravnava še posebej pomembni.

Grace pa svojo nosečnost sprejema z veliko hvaležnostjo. Za svojo družino pravi, da je vsak otrok prišel ob pravem času, prihod novega člana pa vidi kot še eno posebno poglavje njihove skupne zgodbe.

Vir: People.com

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