Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Pismo mame pred smrtjo: Moj duh zapušča to telo

B.R.
Resnične zgodbe 0
05. 02. 2026 02.35

Ko se je Sara Bennett zavedala, da se njeno življenje izteka, ni razmišljala o sebi. Njene misli so bile pri sinovih. Dva meseca pred smrtjo jima je napisala pismo – ne kot slovo, temveč kot tiho spremljanje skozi leta, ki jih ne bo mogla več deliti z njima.

Sara Bennett

Sara Bennett, mama dveh dečkov, je umrla v 39. letu starosti zaradi amiotrofične lateralne skleroze (ALS), redke in neozdravljive nevrodegenerativne bolezni. O njeni smrti in zadnjih mesecih življenja je poročal tudi ameriški medij People, ki je razkril, da je Sara že dolgo pred koncem razmišljala o tem, kaj bo zapustila sinovoma – ne materialno, temveč čustveno.

Diagnoza, ki je vse spremenila

Sara je leta 2020 na Instagramu začela deliti vsebine o urejanju doma in družinskem življenju ter si hitro ustvarila veliko skupnost sledilcev. Kot so zapisali na portalu E! Online, se je njen profil sčasoma spremenil v prostor iskrenih izpovedi, ko je sredi leta 2023 javno razkrila, da so ji diagnosticirali ALS.

Gre za bolezen, ki postopoma ohromi mišice, bolniku odvzame gibanje, govor in na koncu tudi dihanje. Vzrok zanjo še vedno ni znan, zdravila pa ni. Sara je vedela, da je njen čas omejen, a se kljub temu ni umaknila iz javnosti.

Materinstvo kot središče vsega

V središču Sarine zgodbe sta bila vedno njena sinova, Lincoln (9) in William (7). Kot je večkrat poudarila v svojih objavah, jo je prav materinstvo gnalo, da je bolezen dokumentirala brez olepševanja – v upanju, da bo njena izkušnja pomagala drugim.

Tako je Sara v zadnjih mesecih življenja ustvarila poseben družinski spominski album, ki ga je poimenovala Nasveti in ljubezenska pisma vaše mame. Vanj je vključila fotografije, ročno napisana pisma, drobne zapiske in življenjske misli, namenjene izključno sinovoma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pismo, ki presega slovo

V enem najbolj ganljivih zapisov je Sara sinovoma sporočila: "Upam, da bosta v življenju doživela veliko trenutkov sreče in da bosta o tem govorila na glas. Tako hvaležna sem, da sva imela drug drugega. Ne želim vaju zapustiti, vendar moj duh zapušča to telo."

Tik pred smrtjo, 12. januarja, je Sara objavila še zadnje sporočilo sledilcem. V njem je zapisala, da je kljub bolečini hvaležna, ker je imela čas, da se poslovi, uredi misli in pusti za sabo nekaj trajnega.

Kako se lahko umirajoči starš poslovi od otroka

Strokovnjaki s področja otroške psihologije in paliativne oskrbe se strinjajo, da ima način slovesa dolgoročen vpliv na otrokovo čustveno zdravje. Kot poudarjajo v organizaciji Macmillan Cancer Support, je za otroke pomembneje, kako starš odide, kot pa sama razlaga bolezni ali smrti.

1. Iskrenost, prilagojena otrokovi starosti

Pomembno je, da so pogovori z otroki iskreni, a prilagojeni njihovi starosti in razumevanju. Otroci namreč pogosto zaznajo, da se nekaj dogaja, tudi če jim odrasli ne povedo neposredno. Nejasnosti in izogibanje resnici lahko povečajo strah in občutek negotovosti.

2. Jasno sporočilo, da otrok ni kriv

Kot opozarjajo strokovnjaki za delo z otroki v času žalovanja, si otroci pogosto nezavedno pripisujejo odgovornost za bolezen ali smrt starša. Zato je ključno, da starš večkrat jasno pove, da otrok ni kriv za to, kar se dogaja.

3. Občutek varnosti tudi po smrti

Po priporočilih organizacije Marie Curie, ki se ukvarja s paliativno oskrbo, je za otroka izjemno pomembno, da ve, kdo bo skrbel zanj in da bo varen tudi po smrti starša. Ta občutek varnosti otroku pomaga zmanjšati strah pred prihodnostjo.

4. Zapustiti nekaj oprijemljivega

Kot poudarjajo pri Hospice UK, otrokom zelo pomaga, če jim starš zapusti nekaj oprijemljivega – pismo, zapiske, posnet glas ali osebni predmet. Takšni spomini omogočajo občutek povezanosti tudi po izgubi in otroku dajejo tolažbo v trenutkih žalosti.

5. Dovoliti čustva – tudi težka

Strokovnjaki opozarjajo, da ni nič narobe, če otrok vidi starševo žalost. Videti čustva mu pomaga razumeti, da so žalost, strah in solze normalen del življenja. Pomembno pa je, da starš otroka ne obremeni s svojo stisko, temveč mu pusti prostor za lastna čustva.

6. Sporočilo, ki ostane za vse življenje

Kot poudarjajo psihologi, ki sodelujejo s hospici in družinami ob izgubi, je najpomembnejše sporočilo, ki ga starš lahko zapusti otroku, preprosto in jasno: Ljubljen si. Vedno si bil. Vedno boš.

Prav to sporočilo otrokom pogosto pomaga graditi notranjo moč, občutek lastne vrednosti in čustveno stabilnost tudi dolgo po tem, ko starša ni več.

Pismo princese Diane osvetlilo ljubečo vez med bratoma pred njunim sporom
Preberi še
Pismo princese Diane osvetlilo ljubečo vez med bratoma pred njunim sporom
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Sara Bennett ALS materinstvo slovo od otrok otroška žalost otroci in smrt spomini neozdravljiva bolezen materinska ljubezen pismo otrokom
Naslednji članek
Resnične zgodbe

13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522