Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem

Vsak porod je edinstven, za mamo iz ZDA, Lauro Thompson, pa je bil prihod njenega sina Jonesa še posebno izjemen oziroma zanimiv. Vse se je začelo, ko so Thompsonovo sprejeli v bolnišnico, da bi ji sprožili porod. Postopek se je začel okoli 6. ure zjutraj, okoli dvanajste ure je prejela epiduralno anestezijo. A kot se pogosto zgodi pri porodu, napredek ni bil tako hiter, kot so si zdravniki želeli. Ob 21. uri je bila še vedno odprta samo 6 centimetrov.

V želji, da bi si nekoliko odpočila, sta se s partnerjem odločila, da si bosta privoščila kratek počitek, tako sta okoli desete ure zvečer zaspala. A tisto, kar se je zgodilo naslednje, je pustilo tako njiju kot tudi medicinsko osebje v popolnem začudenju.

Medtem ko sta mirno spala, je njihov sin tiho prihajal na svet. Medicinska sestra je v sobo prišla nekaj časa po tem, ko sta zakonca zaspala, da bi preverila, kako napreduje porod. Ko je premaknila odejo, pa je doživela presenečenje, dojenček je bil že rojen. "Iskreno ne bi verjela, da se je to zgodilo, če se ne bi zgodilo nam," je priznala sveže pečena mama: "Bil je to nadrealistično." Na srečo sta bila tako mamica kot njen novorojenček zdrava in srečna.

Čeprav se sliši kot neverjeten in redek dogodek, pojav, da bi ženska rodila, medtem ko spi, ni popolnoma neznan. V resnici obstajajo dokumentirani primeri mater, ki so rodile, ne da bi se prebudile, že od konca 19. stoletja. Več primerov je bilo tako zapisano v medicinski reviji The Science and Practice of Midwifery, izdani leta 1880, kjer je Dr. W. Playfair zabeležil več primerov, kjer se je porod začel med spanjem matere, dojenček pa se je rodil, brez, da bi se mama zbudila. Ti primeri so bili opisani kot redki, a popolnoma resnični dogodki, ki so takrat pritegnili pozornost medicinske skupnosti.