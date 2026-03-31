Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem

B.R.
Porodne zgodbe 0
31. 03. 2026 03.58

Porod je za večino žensk intenziven, boleč in naporen proces, ki zahteva popolno pozornost in pripravljenost. Vendar pa, kot pri mnogih stvareh v življenju niso vsi porodi enaki. Včasih se zgodi, da porod poteka na nenavaden način, kot je primer mame v članku.

dojenček

Vsak porod je edinstven, za mamo iz ZDA, Lauro Thompson, pa je bil prihod njenega sina Jonesa še posebno izjemen oziroma zanimiv. Vse se je začelo, ko so Thompsonovo sprejeli v bolnišnico, da bi ji sprožili porod. Postopek se je začel okoli 6. ure zjutraj, okoli dvanajste ure je prejela epiduralno anestezijo. A kot se pogosto zgodi pri porodu, napredek ni bil tako hiter, kot so si zdravniki želeli. Ob 21. uri je bila še vedno odprta samo 6 centimetrov.

V želji, da bi si nekoliko odpočila, sta se s partnerjem odločila, da si bosta privoščila kratek počitek, tako sta okoli desete ure zvečer zaspala. A tisto, kar se je zgodilo naslednje, je pustilo tako njiju kot tudi medicinsko osebje v popolnem začudenju.

Medtem ko sta mirno spala, je njihov sin tiho prihajal na svet. Medicinska sestra je v sobo prišla nekaj časa po tem, ko sta zakonca zaspala, da bi preverila, kako napreduje porod. Ko je premaknila odejo, pa je doživela presenečenje, dojenček je bil že rojen. "Iskreno ne bi verjela, da se je to zgodilo, če se ne bi zgodilo nam," je priznala sveže pečena mama: "Bil je to nadrealistično." Na srečo sta bila tako mamica kot njen novorojenček zdrava in srečna.

Čeprav se sliši kot neverjeten in redek dogodek, pojav, da bi ženska rodila, medtem ko spi, ni popolnoma neznan. V resnici obstajajo dokumentirani primeri mater, ki so rodile, ne da bi se prebudile, že od konca 19. stoletja. Več primerov je bilo tako zapisano v medicinski reviji The Science and Practice of Midwifery, izdani leta 1880, kjer je Dr. W. Playfair zabeležil več primerov, kjer se je porod začel med spanjem matere, dojenček pa se je rodil, brez, da bi se mama zbudila. Ti primeri so bili opisani kot redki, a popolnoma resnični dogodki, ki so takrat pritegnili pozornost medicinske skupnosti.

'Rekli so mi, če se odločim obdržati otroka, je zame lahko usodno.'
Preberi še
'Rekli so mi, če se odločim obdržati otroka, je zame lahko usodno.'
Mama iskreno o izkušnji poroda v porodnišnici Maribor
Preberi še
Mama iskreno o izkušnji poroda v porodnišnici Maribor
porod rojstvo porodna zgodba resnična zgodba novorojenček
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1606