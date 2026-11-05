Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'

Njena prva nosečnost je potekala brez posebnosti, tudi poroda se ni bala, nato pa se je vse skupaj zapletlo na način, ki ga ni pričakovala. Po dolgi noči, močnih popadkih in nenadnem padcu otrokovega srčnega utripa je sledil urgentni carski rez. Kljub izkušnji, ki je bila precej bolj boleča in naporna, kot si je predstavljala, je na koncu v naročje dobila svoj največji zaklad, sina.

Z nami je iskreno delila svojo osebno porodno zgodbo, v kateri ne skriva niti težkih trenutkov niti neizmerne sreče ob prvem srečanju z otrokom.

Moja porodna zgodba se je začela za mene predvsem normalno, saj sem bila prvič noseča in sploh nisem vedela, kaj pričakovati. Tudi zgodbe drugih, ki so že rodile, so po večini bile, da tega nikoli ne pozabiš, da se na novo rodiš, da v trenutku, ko dobiš otroka v naročje pozabiš na vse, kar si prestala. Dejansko same lepe stvari. Res ni besed, ki bi lahko opisale ta ''čudež''. Ampak vsaj jaz osebno še vsaj ne mesec nisem mogla pozabiti vsega skupaj. Ko sem v naročje dobila svoj zaklad, je res postal svet lepši in bila sem ponosna na sebe, a v tistem trenutku vseeno nisem pozabila na vse prestalo. Moja nosečnost je potekala povsem normalno, brez kakšnih posebnih zapletov, nekaj slabosti, bruhanja, zgage ... Nič kaj posebnega. Nikoli nisem imela strahu pred porodom ali da bi me karkoli glede poroda skrbelo, vedno sem bila optimistična. Prepustila sem se toku nosečnosti in veselo pričakovala. Tudi nobenega porodnega načrta nisem imela, saj sem se popolnoma prepustila vsemu skupaj, ter preprosto uživala, z mislijo, da v meni raste novo bitje. Še dan pred predvidenim datumom poroda sem preživela povsem enako kot vse ostale in niti v sanjah si nisem predstavljala, kaj se bo zgodilo tiste noči, ko sem zvečer odšla v posteljo. Nisem in nisem mogla zaspati, premetavala sem se po postelji sem in tja, noben položaj mi ni ustrezal. Naj povem, da sem celotno nosečnost spala brez problema.

icon-expand "Nisem in nisem mogla zaspati, premetavala sem se po postelji sem in tja, noben položaj mi ni ustrezal." FOTO: Adobe Stock

To noč sem slutila, da se nekaj dogaja, ko sem se v postelji obrnila, sem začutila, da mi je odtekla voda. Odhitela sem na wc, sedela tam kakšne pol ure in pomirjala sama sebe, da bo vse v redu. Nisem hotela, da je partner v skrbeh in da zganja paniko, zato sem morala najprej pomiriti sebe. Ko sem se pomirila, sem zbudila partnerja. Bila sem tako mirna, brez skrbi, kot da se nič ne dogaja. Ker sva doma dokaj blizu porodnišnice Ptuj, sva se po kakšni slabi uri od tedaj, ko mi je odtekla voda, odpravila v porodnišnico. Ob sprejemu sem bila odprta 1 cm in brez popadkov, torej sem vedela, da ne bo nič. Namestili so me v sobo in tam sem čakala, do naslednjega dne. Odpirala se nisem, popadkov nisem imela, vse do naslednje noči, ko vso noč nisem zaprla oči, ker sem očitno imela popadke, a sem mislila, da so to pač zelo, zelo močni krči. Zjutraj, ko je partner prišel k meni okrog 7. ure, menjala se je tudi izmena, so me premestili v porodno sobo. Vse potrebno so uredili, ginekologinja me je pregledala, priklopili so me na ctg, predihavala sem popadke. Z mislijo, da so bili to celo noč krči, sem sama sebe spraševala ...