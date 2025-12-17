Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Porodna travma: Ko porod postane nočna mora

B.R.
Porodne zgodbe 0
17. 12. 2025 02.14

Porod je ena izmed najbolj pričakovanih in hkrati najzahtevnejših izkušenj v življenju ženske. Večina bodočih mamic si ga predstavlja kot čudovit trenutek sreče in povezovanja z novorojenčkom, pogosto z občutkom nadzora in varnosti. Mnoge načrtujejo sproščene porode, podporo partnerja ali porod v vodi, a realnost je lahko drugačna.

porod

Iz Velike Britanije prihaja zgodba, ki je pokazala, da miren prihod otroka še vedno ni zagotovljen in da se lahko pričakovanja mamic močno razlikujejo od realnosti. Nilufer Atik se je veselila, ko je izvedela, da je noseča, in načrtovala, kako bo porod potekal. Želela je sproščen porod z metodo hipnoporoda in celo porod v vodi. A realnost je bila povsem drugačna – soočila se je z dolgimi urami bolečin, pomanjkanjem podpore in nepripravljenostjo osebja, kar je njeno izkušnjo spremenilo v travmatično preizkušnjo.

Dolge ure bolečin doma in v porodnišnici

Po 19 urah trpljenja doma, ob močnem stisku zaradi popadkov, sta z možem trikrat odšla v porodnišnico, a so jo vsakič poslali domov, ker še ni bila dovolj odprta. Ko je kričala ob vsaki kontrakciji in prosila babice za pomoč, so jo obravnavali kot nadlogo. Ena od babic se ji je smejala, ko je prosila za lajšanje bolečin, in ji rekla: "Nimaš pojma, kaj je prava bolečina, najhujše še pride," je zapisala spletna stran Metro.

Druga babica ji je odločno rekla, da še ni "v polnem porodu" in da pretirava, ker je prvič. Nosečnica je čutila, da nekaj ni v redu, a ji nihče ni prisluhnil. Kasneje se je izkazalo, da je imel Milo, njen sin, glavo v napačni legi, kar je preprečevalo odpiranje materničnega vratu in ogrožalo njegovo življenje.

Porodna travma je fizična ali čustvena stiska, ki jo ženska lahko doživi med ali po porodu.
Porodna travma je fizična ali čustvena stiska, ki jo ženska lahko doživi med ali po porodu. FOTO: Adobe Stock

Pomanjkanje podpore in ignoriranje opozoril

Večino časa na porodnem oddelku nosečnica ni imela postelje, ker niso imeli proste. Z možem sta bila nameščena v stransko sobo s kotno zofo. Prosila je za pomoč, a so jo ignorirali. Šele po dolgih urah bolečin je prejela petidin, in to šele po tem, ko ji je babica v hodniku zagrozila, naj neha jamrati.

Po 54 urah od začetka poroda so jo odpeljali na nujni carski rez, ker sta bila ona in Milo v nevarnosti. Ob injiciranju anestezije od pasu navzdol je Nilufer jokala in se tresla. Ko je iskala podporo pri eni od medicinskih sester, je prosila le: "Prosim, primite me za roko, bojim se." A sestra jo je le hladno opazovala.

Posledice za otroka in mater

Milo se je rodil z modricami in izpahnjeno ramo, ker je bil ujet v porodnem kanalu. Bil je odpeljan na intenzivno nego za deset dni zaradi težav z dihanjem, novopečena mamica pa je ostala v bolnišnici z visokim krvnim tlakom. Tresla se je, bila v šoku in dolgo časa ni mogla vzeti sina v naročje zaradi reakcije na zdravila.

Kljub travmatični izkušnji je mamica ohranila močno vez s sinom, ki je odraščal kot srečen in živahen otrok. A psihične rane so ostale. Po porodu je obiskala terapijo zaradi travme, nočnih mor in prebliskov. Poslala je pritožbo bolnišnici, a so ji le odgovorili na vprašanje o dolžini poroda, brez obravnave njenih resničnih težav.

Travma in potreba po človeškem pristopu

Porod je izjemno osebna izkušnja, ki zahteva človeški pristop. Mamica poudarja, da nobena ženska ne bi smela doživeti tega, kar je ona, saj je porod že sam po sebi boleč in stresen. Razume, da so bolnišnice podhranjene in babice preobremenjene, a malo topline, nekaj besed sočutja ali držanje za roko lahko za žensko v stiski pomeni ogromno. "Porod je že sam po sebi stresen, a če dobiš občutek, da si le nadloga', to naredi izkušnjo neznosno," je povedala ter dodala: "Ženska, ki se boji za življenje svojega otroka in za svoje med porodom, potrebuje občutek, da je v varnih rokah. Upam, da bo pregled porodništva prispeval k boljšim izkušnjam žensk v prihodnje."

Porod je izjemno osebna izkušnja, ki zahteva človeški pristop.
Porod je izjemno osebna izkušnja, ki zahteva človeški pristop. FOTO: Adobe Stock

Kaj je porodna travma?

Porodna travma je fizična ali čustvena stiska, ki jo ženska lahko doživi med ali po porodu. Gre za izjemno intenzivno izkušnjo, ki lahko pusti dolgoročne posledice, tudi če je otrok zdrav in odnos z njim ostaja močan.

Kako se porodna travma lahko izrazi med porodom

Med samim porodom se lahko pojavijo občutki:

- strahu,

- nemoči,

- pomanjkanja podpore.

Kako se porodna travma lahko izrazi po porodu

Po porodu se lahko pojavijo:

- občutki krivde ali odtujenosti zaradi dogodkov, ki so bili zunaj vašega nadzora,

- panični napadi.

Dejavniki, ki lahko prispevajo k porodni travmi

Porodna travma se lahko razvije zaradi različnih dejavnikov, med drugim:

- izkušnja, ki ni ustrezala pričakovanjem,

- zapleti med porodom, kot so vaginalne razpoke ali prekomerna krvavitev,

- nujni carski rez, uporaba porodnih klešč ali drugih medicinskih pripomočkov,

- poškodbe matere ali otroka med porodom,

- otrok, ki potrebuje nujno medicinsko pomoč po rojstvu,

- pomanjkanje pričakovane podpore ali skrbi s strani zdravstvenega osebja.

Kako se pripraviti na porod: nasveti za manj stresen in boleč porod
Preberi še
Kako se pripraviti na porod: nasveti za manj stresen in boleč porod
porodna travma poporodna skrb čustvena podpora porodnišnica izkušnja poroda
Naslednji članek
Porodne zgodbe

Ganljiva zgodba slovenske mamice

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440