Porodna travma: Ko porod postane nočna mora

Iz Velike Britanije prihaja zgodba, ki je pokazala, da miren prihod otroka še vedno ni zagotovljen in da se lahko pričakovanja mamic močno razlikujejo od realnosti. Nilufer Atik se je veselila, ko je izvedela, da je noseča, in načrtovala, kako bo porod potekal. Želela je sproščen porod z metodo hipnoporoda in celo porod v vodi. A realnost je bila povsem drugačna – soočila se je z dolgimi urami bolečin, pomanjkanjem podpore in nepripravljenostjo osebja, kar je njeno izkušnjo spremenilo v travmatično preizkušnjo.

Dolge ure bolečin doma in v porodnišnici

Po 19 urah trpljenja doma, ob močnem stisku zaradi popadkov, sta z možem trikrat odšla v porodnišnico, a so jo vsakič poslali domov, ker še ni bila dovolj odprta. Ko je kričala ob vsaki kontrakciji in prosila babice za pomoč, so jo obravnavali kot nadlogo. Ena od babic se ji je smejala, ko je prosila za lajšanje bolečin, in ji rekla: "Nimaš pojma, kaj je prava bolečina, najhujše še pride," je zapisala spletna stran Metro. Druga babica ji je odločno rekla, da še ni "v polnem porodu" in da pretirava, ker je prvič. Nosečnica je čutila, da nekaj ni v redu, a ji nihče ni prisluhnil. Kasneje se je izkazalo, da je imel Milo, njen sin, glavo v napačni legi, kar je preprečevalo odpiranje materničnega vratu in ogrožalo njegovo življenje.

icon-expand Porodna travma je fizična ali čustvena stiska, ki jo ženska lahko doživi med ali po porodu. FOTO: Adobe Stock

Pomanjkanje podpore in ignoriranje opozoril

Večino časa na porodnem oddelku nosečnica ni imela postelje, ker niso imeli proste. Z možem sta bila nameščena v stransko sobo s kotno zofo. Prosila je za pomoč, a so jo ignorirali. Šele po dolgih urah bolečin je prejela petidin, in to šele po tem, ko ji je babica v hodniku zagrozila, naj neha jamrati. Po 54 urah od začetka poroda so jo odpeljali na nujni carski rez, ker sta bila ona in Milo v nevarnosti. Ob injiciranju anestezije od pasu navzdol je Nilufer jokala in se tresla. Ko je iskala podporo pri eni od medicinskih sester, je prosila le: "Prosim, primite me za roko, bojim se." A sestra jo je le hladno opazovala.

Posledice za otroka in mater

Milo se je rodil z modricami in izpahnjeno ramo, ker je bil ujet v porodnem kanalu. Bil je odpeljan na intenzivno nego za deset dni zaradi težav z dihanjem, novopečena mamica pa je ostala v bolnišnici z visokim krvnim tlakom. Tresla se je, bila v šoku in dolgo časa ni mogla vzeti sina v naročje zaradi reakcije na zdravila. Kljub travmatični izkušnji je mamica ohranila močno vez s sinom, ki je odraščal kot srečen in živahen otrok. A psihične rane so ostale. Po porodu je obiskala terapijo zaradi travme, nočnih mor in prebliskov. Poslala je pritožbo bolnišnici, a so ji le odgovorili na vprašanje o dolžini poroda, brez obravnave njenih resničnih težav.

Travma in potreba po človeškem pristopu

Porod je izjemno osebna izkušnja, ki zahteva človeški pristop. Mamica poudarja, da nobena ženska ne bi smela doživeti tega, kar je ona, saj je porod že sam po sebi boleč in stresen. Razume, da so bolnišnice podhranjene in babice preobremenjene, a malo topline, nekaj besed sočutja ali držanje za roko lahko za žensko v stiski pomeni ogromno. "Porod je že sam po sebi stresen, a če dobiš občutek, da si le nadloga', to naredi izkušnjo neznosno," je povedala ter dodala: "Ženska, ki se boji za življenje svojega otroka in za svoje med porodom, potrebuje občutek, da je v varnih rokah. Upam, da bo pregled porodništva prispeval k boljšim izkušnjam žensk v prihodnje."

icon-expand Porod je izjemno osebna izkušnja, ki zahteva človeški pristop. FOTO: Adobe Stock

Kaj je porodna travma?

Porodna travma je fizična ali čustvena stiska, ki jo ženska lahko doživi med ali po porodu. Gre za izjemno intenzivno izkušnjo, ki lahko pusti dolgoročne posledice, tudi če je otrok zdrav in odnos z njim ostaja močan. Kako se porodna travma lahko izrazi med porodom Med samim porodom se lahko pojavijo občutki: - strahu, - nemoči, - pomanjkanja podpore.

Kako se porodna travma lahko izrazi po porodu

Po porodu se lahko pojavijo: - občutki krivde ali odtujenosti zaradi dogodkov, ki so bili zunaj vašega nadzora, - panični napadi.

Dejavniki, ki lahko prispevajo k porodni travmi