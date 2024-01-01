Kje naj začnem? Na začetku ... 22. maja, ko sem iz lekarne prinesla test nosečnosti in ga doma na skrivaj preizkusila. Izkazalo se je, da pod mojim srcem bijeta še dva srčka, a usoda je hotela drugače ...
Včasih ženske preživijo celo nosečnost, ne da bi vedele, da so noseče, kar vodi do "kriptičnih nosečnosti". Te so pogosto presenetljive, saj običajni simptomi, kot so slabost, povečanje telesne teže ali rast trebuha, niso prisotni. Porodi, ki sledijo, so lahko še bolj šokantni, saj ženska rodi brez pričakovanja in brez ustrezne priprave ali medicinske pomoči.
Vsaka nosečnost ter porod sta posebna, a ko se zgodi nekaj tako neverjetnega, kot to, da se rodita dva otroka v razmiku le sedmih mesecev, meji na pravo čudežno zgodbo.
Porod je za večino žensk intenziven, boleč in naporen proces, ki zahteva popolno pozornost in pripravljenost. Vendar pa, kot pri mnogih stvareh v življenju niso vsi porodi enaki. Včasih se zgodi, da porod poteka na nenavaden način, kot je primer mame v članku.
Porod običajno ni nekaj, kar bi si večina ljudi predstavljala, da bi se zgodilo na nenavadnem kraju. Kljub temu pa so zgodbe o porodih na presenetljivih mestih vse pogostejše in včasih celo neverjetne: od porodov v domači kopalnici in v taksijih vse do tistih, ki se zgodijo 9000 tisoč metrov v zraku.
Mamicam po porodu je pomembno, da imajo svoj čas za prvi stik z otrokom, brez motenj. To omogoča čustveno povezovanje, ki je ključno za zdravje tako matere kot otroka. Kaj pa, ko temu ni tako. Neprijetna zgodba novopečene mamice odmeva na spletu.
Sem mamica treh otrok. Pred desetimi leti sem zanosila z otrokom, ki bi bil moj tretji sonček. A so mi na žalost počile anevrizme v glavi, imela sem še tumor v glavi ... Skratka, tistega dne ne bom pozabila nikoli.
Moja porodna zgodba se je začela za mene predvsem normalno, saj sem bila prvič noseča in sploh nisem vedela, kaj pričakovati. Tudi zgodbe drugih, ki so že rodile, so po večini bile, da tega nikoli ne pozabiš, da se na novo rodiš, da v trenutku, ko dobiš otroka v naročje pozabiš na vse, kar si prestala. Dejansko same lepe stvari. Res ni besed, ki bi lahko opisale ta ''čudež''. Ampak vsaj jaz osebno še vsaj ne mesec nisem mogla pozabiti vsega skupaj.
Aaron in Kyle Baker sta pričakala svojega tretjega otroka, vendar si nista mislila, da bo na svet prišel na tako poseben način.
Vsak porod je edinstvena izkušnja in ljudje, ki nam takrat stojijo ob strani, imajo velik vpliv. Nekaterih ne pozabimo nikoli. Na nas se je obrnila bralka Ines Ketiš, ki je želela svojo srčno izpoved o izkušnjah poroda v porodnišnici Maribor deliti z nami. Pravi, da če bi z možem Tadejem še enkrat izbirala, bi izbrala to srčno in podporno osebje in okolje, ki je njuni deklici rešilo življenje. Njeno zgodbo si preberite v spodnjih vrsticah.
Urška nam je zaupala svojo porodno izkušnjo. Pravi, da je spomin nanjo lep in da pri rojevanju tretjega otroka ni pričakovala nič novega, toda ...
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.