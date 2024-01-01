Bibaleze.si
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora

To je darilo, ki zadene v polno
To je darilo, ki zadene v polno

Vejpi in e-cigarete med nosečnostjo: kakšna so tveganja?
Vejpi in e-cigarete med nosečnostjo: kakšna so tveganja?

Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube

To je sin slavnega Jamesa Bonda
To je sin slavnega Jamesa Bonda

Ganljiva zgodba slovenske mamice
Ganljiva zgodba slovenske mamice

Kje naj začnem? Na začetku ... 22. maja, ko sem iz lekarne prinesla test nosečnosti in ga doma na skrivaj preizkusila. Izkazalo se je, da pod mojim srcem bijeta še dva srčka, a usoda je hotela drugače ...

Ni vedela, da je noseča: Popkovino odgriznila z zobmi
Ni vedela, da je noseča: Popkovino odgriznila z zobmi

Včasih ženske preživijo celo nosečnost, ne da bi vedele, da so noseče, kar vodi do "kriptičnih nosečnosti". Te so pogosto presenetljive, saj običajni simptomi, kot so slabost, povečanje telesne teže ali rast trebuha, niso prisotni. Porodi, ki sledijo, so lahko še bolj šokantni, saj ženska rodi brez pričakovanja in brez ustrezne priprave ali medicinske pomoči.

Ko se zgodi čudež: Sestrici, rojeni samo sedem mesecev narazen
Ko se zgodi čudež: Sestrici, rojeni samo sedem mesecev narazen

Vsaka nosečnost ter porod sta posebna, a ko se zgodi nekaj tako neverjetnega, kot to, da se rodita dva otroka v razmiku le sedmih mesecev, meji na pravo čudežno zgodbo.

Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem

Porod je za večino žensk intenziven, boleč in naporen proces, ki zahteva popolno pozornost in pripravljenost. Vendar pa, kot pri mnogih stvareh v življenju niso vsi porodi enaki. Včasih se zgodi, da porod poteka na nenavaden način, kot je primer mame v članku.

Mali čudež, rojen visoko v zraku
Mali čudež, rojen visoko v zraku

Porod običajno ni nekaj, kar bi si večina ljudi predstavljala, da bi se zgodilo na nenavadnem kraju. Kljub temu pa so zgodbe o porodih na presenetljivih mestih vse pogostejše in včasih celo neverjetne: od porodov v domači kopalnici in v taksijih vse do tistih, ki se zgodijo 9000 tisoč metrov v zraku.

Mamice, zaščitite prve trenutke
Mamice, zaščitite prve trenutke

Mamicam po porodu je pomembno, da imajo svoj čas za prvi stik z otrokom, brez motenj. To omogoča čustveno povezovanje, ki je ključno za zdravje tako matere kot otroka. Kaj pa, ko temu ni tako. Neprijetna zgodba novopečene mamice odmeva na spletu.

'Rekli so mi, če se odločim obdržati otroka, je zame lahko usodno.'
'Rekli so mi, če se odločim obdržati otroka, je zame lahko usodno.'

Sem mamica treh otrok. Pred desetimi leti sem zanosila z otrokom, ki bi bil moj tretji sonček. A so mi na žalost počile anevrizme v glavi, imela sem še tumor v glavi ... Skratka, tistega dne ne bom pozabila nikoli.

'Vse je bilo v redu do trenutka ko je otroku padel srčni utrip pod 50'
'Vse je bilo v redu do trenutka ko je otroku padel srčni utrip pod 50'

Moja porodna zgodba se je začela za mene predvsem normalno, saj sem bila prvič noseča in sploh nisem vedela, kaj pričakovati. Tudi zgodbe drugih, ki so že rodile, so po večini bile, da tega nikoli ne pozabiš, da se na novo rodiš, da v trenutku, ko dobiš otroka v naročje pozabiš na vse, kar si prestala. Dejansko same lepe stvari. Res ni besed, ki bi lahko opisale ta ''čudež''. Ampak vsaj jaz osebno še vsaj ne mesec nisem mogla pozabiti vsega skupaj.

Dojenčka sta pričakala kar na parkirišču pivovarne
Dojenčka sta pričakala kar na parkirišču pivovarne

Aaron in Kyle Baker sta pričakala svojega tretjega otroka, vendar si nista mislila, da bo na svet prišel na tako poseben način.

Mama iskreno o izkušnji poroda v porodnišnici Maribor
Mama iskreno o izkušnji poroda v porodnišnici Maribor

Vsak porod je edinstvena izkušnja in ljudje, ki nam takrat stojijo ob strani, imajo velik vpliv. Nekaterih ne pozabimo nikoli. Na nas se je obrnila bralka Ines Ketiš, ki je želela svojo srčno izpoved o izkušnjah poroda v porodnišnici Maribor deliti z nami. Pravi, da če bi z možem Tadejem še enkrat izbirala, bi izbrala to srčno in podporno osebje in okolje, ki je njuni deklici rešilo življenje. Njeno zgodbo si preberite v spodnjih vrsticah.

'Na forumih sem brala drugače, pa me je bilo malo strah ... '

Urška nam je zaupala svojo porodno izkušnjo. Pravi, da je spomin nanjo lep in da pri rojevanju tretjega otroka ni pričakovala nič novega, toda ...

'Na forumih sem brala drugače, pa me je bilo malo strah ... '
