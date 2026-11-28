Ko diagnoza spremeni vse načrte za prihodnost

Ko je bil star komaj 18 let, je med tuširanjem zatipal bulico. Sprva ni pomislil na najhujše. Tudi sam priznava, da pri teh letih o raku preprosto ne razmišljaš. A pregledi so pokazali maligni tumor in sledila je pot, ki si je ne želi noben mladostnik: operacija, kemoterapija in dolgotrajno okrevanje. Osem let pozneje pa še nova diagnoza in nov šok.

Največji strah ni bil povezan z njim, ampak z bodočim otrokom

Ko danes govori o bolezni, priznava, da so ga pred odločitvijo za starševstvo najbolj mučila vprašanja, ki jih pozna veliko staršev. "Spraševal sem se, ali bom bolezen prenesel na otroka. Še bolj pa me je bilo strah, kaj če se bolezen vrne in bi moj otrok ostal brez očeta." To je bil eden od razlogov, da sta s partnerko nekaj časa potrebovala, preden sta se odločila za naslednji korak.

icon-expand Matic skupaj z ženo in hčerko. FOTO: osebni arhiv

Pot do otroka ni bila samoumevna

Pred začetkom kemoterapije so zdravniki opozorili, da zdravljenje lahko povzroči trajno neplodnost. Zato so mu predlagali shranitev semenskih vzorcev, za kar je danes izjemno hvaležen. Kasneje se je izkazalo, da je zdravljenje dejansko vplivalo na njegovo plodnost. Ko sta se z ženo odločila za otroka, sta se podala v postopek umetne oploditve. "Imel sem srečo, da je bila partnerka ob meni in iz tega ni delala težav. Takoj je rekla, da bova poskusila." Njuna zgodba se je srečno končala že v prvem postopku, a Matic poudarja, da je proces predvsem za ženske izjemno zahteven.

Kako ga je bolezen spremenila kot očeta

Danes je prepričan, da ga je težka življenjska izkušnja zaznamovala tudi pri vzgoji hčerke. Pravi, da jo skuša naučiti predvsem tega, da se ne obremenjuje z nepomembnimi stvarmi in da ne dovoli, da bi malenkosti določale njen dan. Hkrati pa se mu zdi pomembno nekaj, na kar odrasli pogosto pozabimo. Če je žalostna, ji ne govori, naj neha jokati ali naj bo močna. "Prav je, da si žalostna. Z žalostjo ni nič narobe," ji pove. Nato pa ji pomaga poiskati način, kako iti naprej.

Čustva otrok niso težava, ki jo moramo takoj odpraviti

Po njegovem mnenju starši prepogosto poskušamo otroka čim hitreje spraviti nazaj v dobro voljo. Sam je skozi lastne preizkušnje spoznal, da imajo tudi neprijetna čustva svoj namen. "Otroku lahko dovolimo, da občuti razočaranje, žalost ali strah. Pomembno je, da ob tem ni sam in da ve, kako se s temi občutki spopasti," je prepričan Matic.

icon-expand Matic z družino. FOTO: osebni arhiv

Zakaj danes najbolj ceni navaden družinski dan

Mnogi ljudje po hudih preizkušnjah začnejo iskati vedno nova doživetja in adrenalinske izkušnje. Pri Maticu se je zgodilo ravno nasprotno. Danes najbolj ceni običajne trenutke. Jutra doma, skupne večere, družinske pogovore in dneve, ko se ne zgodi nič posebnega. "Ko greš čez kaj takega, si želiš samo, da bi bilo vse normalno. Da bi bil zdrav in da bi bilo življenje mirno. Ko to enkrat imaš, ugotoviš, da pravzaprav ne potrebuješ veliko več."

Lekcija, ki jo želi predati svoji hčerki