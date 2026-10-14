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Po 11 letih razkrila svojo največjo bolečino: "Vedela sem, da je nikoli ne bom držala v naročju"

S.B.
Resnične zgodbe 0
14. 10. 2026 03.15

Nekdanja hrvaška manekenka Kristina Bradač je po enajstih letih spregovorila o izgubi svoje prve hčerke Sofie. Deklico je izgubila v šestem mesecu nosečnosti. "Šele zdaj, po tolikem času, lahko sploh govorim o tej strašni izgubi," je zapisala.

kristina bradac
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Kristina Bradač je svoje zasebno življenje vedno precej skrbno varovala pred javnostjo. Tokrat pa se je odločila spregovoriti o izkušnji, ki jo je zaznamovala za vse življenje.

Svojo zgodbo je delila na Instagramu in ob tem poudarila, da družbena omrežja ne bi smela prikazovati samo najlepših trenutkov našega življenja.

"Instagram ni samo in ne sme biti samo tisto najboljše in najlepše iz naših življenj. Danes želim, da tukaj ostane tudi en spomin. Ena resnica," je zapisala.

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Njena hčerka bi bila danes stara 11 let

Kristina je razkrila, da je svojo prvo deklico Sofie izgubila leta 2015, ko je bila v šestem mesecu nosečnosti.

"Kot mama dveh deklic – od katerih je ena, hvala bogu, danes živa in zdrava – nosim v sebi tudi svojo prvo deklico, svojo Sofie. Sofie sem izgubila v šestem mesecu nosečnosti. Danes bi imela 11 let," je zapisala.

O izgubi je sicer že govorila, vendar je tokrat prvič tako odkrito opisala svojo izkušnjo.

"Šele zdaj, po tolikem času, lahko sploh govorim o tej strašni izgubi," je priznala.

Posebej boleč je opis poroda. Kristina je morala roditi svojo deklico, čeprav je vedela, da je po rojstvu ne bo mogla objeti in odnesti domov.

"Rojevala sem jo 12 ur, vedela pa sem, da je nikoli ne bom držala v naročju," je zapisala.

Dodala je, da je to bolečina, ki jo morda lahko v celoti razumejo samo starši, ki so sami doživeli izgubo otroka.

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Za vedno ostaneš mama

Ob neizmerni žalosti pa je Kristina zapisala tudi nekaj drugega. Danes svojo deklico ne vidi zgolj skozi bolečino, temveč tudi skozi ljubezen, ki je z njeno izgubo ni konec.

Sofie je bila njena prva hčerka in njena mama bo ostala za vedno, čeprav je bil njun skupni čas drugačen od tistega, o katerem je sanjala.

Prav zato je njeno sporočilo namenjeno tudi drugim staršem, ki so izgubili otroka, da njihova ljubezen in njihov odnos z otrokom nista nič manj resnična zaradi tega, ker je bilo njunega skupnega časa malo.

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Oktobra še posebej govorimo o izgubi otrok

Kristinina zgodba prihaja v času, ko po svetu posebej opozarjajo na bolečino družin, ki so izgubile otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu.

Oktober je mesec ozaveščanja o izgubi nosečnosti in dojenčkov, njegov namen pa je zmanjševanje tišine okoli izgub, več razumevanja za žalujoče družine ter opozarjanje na pomen podpore.

15. oktober je dan spomina na izgubo otroka med nosečnostjo ali v prvih mesecih oziroma obdobju po rojstvu. Ta dan je namenjen spominu na otroke, ki so umrli in podpori njihovim družinam.

Izguba nosečnosti ali otroka lahko namreč pusti dolgotrajen pečat. Žalovanje ni nujno kratko obdobje, ki se konča po nekaj tednih ali mesecih, ampak lahko starša spremlja še dolgo po dogodku.

Tudi Kristina je s svojim zapisom pokazala, da spomin na otroka ostane živ tudi desetletje pozneje. In za vedno.

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Vir: Story.hr

izguba otroka žalovanje Kristina Bradač osebna izpoved podpora staršem
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