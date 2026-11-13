Petletnik rešil mamo s klicem na pomoč, pri tem pa mu je pomagal viralni trend

Dogodek se je zgodil v kraju Wellington v angleški grofiji Shropshire. Spencer je bil doma z dveletno sestrico Harper, medtem ko je bil njun oče Jake v službi. Mama Stephanie, stara 34 let, se je po prihodu domov nenadoma začela slabo počutiti. Otroka je namestila pred televizijo, jima pripravila prigrizke in sinu povedala, da se ne počuti dobro. Kmalu zatem je izgubila zavest. Spencer je opazil, da se mama ne odziva, zato je poklical številko 999, ki jo v Združenem kraljestvu uporabljajo za klic nujnih služb.

"Mami govorim, pa se ne zbudi"

Posnetek pogovora z operaterko, ki ga je objavila reševalna služba West Midlands Ambulance Service, razkriva, kako je petletnik opisal dogajanje. Povedal je, da mama "spi", čeprav ji ves čas govori, a se ne zbudi. Operaterka ga je spraševala, ali mama diha, in mu naročila, naj jo poskuša zbuditi. Spencer je ubogal, vendar mama ni reagirala. Znal je opisati tudi njeno dihanje in povedati, da se ji ob njem premika trebuh. Med pogovorom je pojasnil še, da je doma z mlajšo sestrico, oče pa je v službi in "služi denar". Njegova iskrenost in otroško razumevanje položaja sta ganila tudi poslušalce posnetka. Operaterka ga je pohvalila za pogum in mu zagotovila, da pomoč prihaja.

icon-expand Malček je s klicem na pomoč rešil mami življenje. FOTO: Adobe Stock

Številka 67, ki si jo je zapomnil zaradi trenda 6-7

Posebno zanimiva podrobnost zgodbe je, kako si je Spencer zapomnil hišno številko. Družina živi na naslovu s številko 67, ki jo je deček povezal z viralnim trendom "6-7", priljubljenim predvsem med otroki in mladostniki. Trend se je razširil po družbenih omrežjih, zlasti TikToku, spremljata pa ga ponavljanje števil "six, seven" in značilna kretnja z rokami. Njegov pomen ni povsem določen, pogosto pa gre predvsem za šalo in način, kako otroci med seboj delijo spletno kulturo. Spencerjeva mama je priznala, da ji je ponavljanje številk pogosto šlo na živce, saj je otroke slišala, kako jih izgovarjajo, ko so hodili mimo njihove hiše. Zdaj pa je za to navado hvaležna. Prav zaradi nje si je Spencer namreč dobro zapomnil hišno številko in jo znal povedati reševalcem.

Mama je pet dni preživela v bolnišnici

Reševalci so se na klic odzvali z najvišjo stopnjo nujnosti, saj so vedeli, da sta ob nezavestni ženski dva majhna otroka. Ko so prispeli, jim je Spencer pomagal in pokazal, kje je njegova mama. Stephanie se spominja, da se je naslednjič zavedela šele ob prisotnosti dveh reševalcev. Sprva sploh ni vedela, kaj se je zgodilo. Ko je izvedela, da je pomoč poklical njen petletni sin,so jo premagala čustva. "Zajokala sem, ko sem ugotovila, kaj je naredil. Vprašal me je, zakaj jokam, in rekla sem mu samo, da sem zelo ponosna nanj," je povedala. Zdravstveno stanje je bilo resno. Reševalci so pri njej zaznali zelo visoko telesno temperaturo in posumili na okužbo. Zdravnica jo je napotila na urgenco, kjer so jo zaradi suma na meningitis namestili v izolacijo. V bolnišnici je ostala pet dni. Po dodatnih preiskavah, med drugim tudi lumbalni punkciji, so zdravniki ugotovili povečan pritisk v možganih. Stephanie je povedala, da jo čakajo nadaljnje preiskave, saj zdravniki še ugotavljajo, kaj je povzročilo težave in ali so povezane z njenimi epileptičnimi napadi.

Starši so ga že prej naučili, kako poklicati pomoč

Čeprav je Spencerjev odziv izjemen, je pomembno tudi dejstvo, da je bil na takšno situacijo vsaj deloma pripravljen. Mama ga je zaradi svojih preteklih zdravstvenih težav že prej naučila, kako na njenem telefonu aktivirati klic v sili. Teden pred dogodkom pa so se o ravnanju v nujnih primerih učili tudi v šoli. Njegov oče Jake je ob novici povedal, da je ostal brez besed. Poudaril je, da bi v podobni situaciji lahko zagrabila panika tudi marsikaterega odraslega, Spencer pa je znal uporabiti tisto, kar so ga naučili. Deček je na svoj podvig zelo ponosen, starši pa so mu za pogumno ravnanje kupili skiro z motivom Spider-Mana, njegovega najljubšega superjunaka. Zelo pomembno je, da otroke že zgodaj, na njim razumljiv način, učimo osnov ravnanja v nujnih primerih. Vedeti morajo, kako poklicati pomoč, kaj povedati operaterju in kje najdejo naslov svojega doma. Včasih lahko prav takšno znanje naredi odločilno razliko.