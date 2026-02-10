On je šel v službo, jaz sem ostala sama: ko se partnerstvo po porodu sesuje

Prav to je doživela Rebecca Tidy, ki je v osebni izpovedi razkrila, kako jo je prihod hčerke Mabel zaznamoval ne le kot mater, temveč tudi kot partnerko. O njeni zgodbi so poročali na portalu net.hr. Za Rebecco je bilo starševstvo izjemno zahtevno obdobje, v katerem so se hitro pokazale globoke razpoke v razmerju. Neenakomerna porazdelitev skrbi, čustvenega bremena in podpore je postopoma privedla do občutkov jeze, razočaranja in nazadnje do razpada zveze.

On je odšel v službo, jaz pa sem ostala sama

"Ko sem gledala svojega takratnega zaročenca, kako brez slabe vesti zapušča bolniški oddelek in odhaja v službo, me je preplavil občutek grenkobe," se spominja. On je bil urejen, oblečen v srajco prestižne znamke, medtem ko je ona, le teden dni po porodu, obležala v zmečkani bolnišnični halji. Bolečino je še poglobilo dejstvo, da je njen partner na družbenih omrežjih objavljal selfije iz bolnišnice, posnete tik preden so Rebecco odpeljali na operacijsko mizo. "Ko sem še isti večer, ko sva bili s hčerko odpuščeni iz bolnišnice, zagledala fotografije z božične zabave v njegovem podjetju, sem se dokončno sprijaznila s tem, kako zelo različna sta postala najina svetova," je povedala.

icon-expand Za Rebecco je bilo starševstvo izjemno zahtevno obdobje, v katerem so se hitro pokazale globoke razpoke v razmerju. FOTO: Adobe Stock

Visoko tvegana nosečnost in boj za življenje

Med nosečnostjo se je Rebecca trudila, da bi njeno delo potekalo nemoteno. Potovala je med Cambridgeom in Exeterjem, predavala, raziskovala in si dopovedovala, da je vse v redu – kljub nosečniškemu diabetesu in vse hujši preeklampsiji. Resnost položaja se je pokazala nekega večera, ko so ji noge nenadoma tako zatekle, da ni mogla več obuti niti čevljev številke 41. Že naslednje jutro je izgubila vid, zdravniki pa so ji diagnosticirali HELLP-sindrom, življenjsko nevaren zaplet v nosečnosti. Nemudoma so jo hospitalizirali in sledil je prezgodnji porod. "Morala bi mirovati, a sem ure poroda preživela ob delu in raziskovanju za kariero, ki je nikoli več nisem mogla nadaljevati," se spominja. Njena sestra je sedela ob postelji in tipkala namesto nje, dokler partner ni prišel iz službe.

Boj za hčerkino življenje

Mabel se je rodila z zapleti – ni mogla normalno dihati, zato so jo takoj odpeljali na neonatalni intenzivni oddelek. Zaradi suma na kolaps pljuč in zapletov, povezanih z zdravili, ki jih je Rebecca jemala po prebolelem kožnem raku, je bila priključena na aparate za dihanje in hranjenje. Rebecca pa zaradi pomanjkanja postelj sploh ni smela ostati ob njej. Imela je vročino, bruhala in šele kasneje izvedela, da je prebolevala sepso.

Leta bolezni, neprespanih noči in izgubljene kariere

Prvi dve leti Mabelinega življenja sta bili izjemno težki. Bila je krhka, pogosto bolna, z dihalnimi težavami in ponavljajočimi se okužbami. "Bruhala je sedem- ali osemkrat na dan, pogosto z izpuščaji, otekanjem in pospešenim dihanjem. Kljub podhranjenosti dolgo nismo dobili prave diagnoze," pripoveduje Rebecca. Kasneje so zdravniki ugotovili, da ima deklica več alergij in ARFID, motnjo hranjenja, pri kateri otrok sprejema le zelo omejeno število živil. Medtem ko je partnerjeva kariera napredovala – postal je partner v računovodskem podjetju in delal vse več – je Rebecca svojo akademsko pot opustila. Zaradi bolnega otroka in pomanjkanja podpore je prešla na fleksibilno samostojno delo. "Vsakič sem ga prosila, naj ponoči ostane doma. A ena jokajoča dojenčica je bila lažja kot jokajoča dojenčica in jezen moški," je iskreno priznala.

Grenkoba, razpad zveze in nova realnost