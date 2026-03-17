On gej, ona heteroseksualna: Skupaj imata hčerko in sta srečno poročena že 14 let

"Za to sva se odločila iz preprostega razloga, ker se poznava do potankosti. To je najbolj premišljena oblika ljubezni, kar obstaja," je pojasnil Marty Thomas, ki se je s prijateljico Brandi poročil štiri leta po tem, ko sta se spoznala.
Par trdi, da romantična ljubezen ni nujna za srečno poroko. "Ugotovila sva, da privlačnost ni enodimenzionalna. To, kar imava midva, je bolj trdno in odporno kot karkoli drugega, kar sem kdaj doživel," je dodal Marty.
Po letih zakona je priznal, da želi živeti kot gej moški, a namesto ločitve je sledila preobrazba. "Namesto da bi bil to najin konec, je postal začetek nečesa boljšega. Ne skrivava več svojih čustev, temveč gradiva nekaj pristnega zase," pojasnjuje.
Kot poroča Profimedia.si, Marty in Brandi drug drugemu dovoljujeta, da hodita tudi z drugimi ljudmi. "Zavidanje običajno izhaja iz skrivnosti in presenečenj. Če jih ni, je tudi manj razlogov za ljubosumje," razlaga Marty.
V njuni hiši ni tradicionalnih spolnih vlog, partnerja pa sta popolnoma usklajena glede vzgoje hčerke. "Ta raven odprtosti je nekaj, česar večina tradicionalnih porok nikoli ne doseže. Midva sva dva, ki povsem enako razmišljava o tem, kako vzgajati otroka," dodaja.
Kljub kritikam in komentarjem skeptikov na družbenih omrežjih, Marty in Brandi prejemata tudi veliko občudovanja. "Ta ljubezen je res neverjetna," je pod njuno objavo komentrial eden izmed sledilcev. "Vaš odnos je izjemen," pa je dodal drugi. Tudi na skupnih fotografijah par izgleda srečen in izpolnjen.
Njuna zgodba dokazuje, da ljubezen in družinska sreča ne sledita nujno tradicionalnim normam, temveč da so iskrenost, odprtost in medsebojno zaupanje lahko temelj za dolgo in srečno življenje skupaj.
Vir: Profimedia
