On gej, ona heteroseksualna: Skupaj imata hčerko in sta srečno poročena že 14 let

S.B.
Resnične zgodbe 0
17. 03. 2026 10.55

Marty Thomas in njegova najboljša prijateljica Brandi živita skupaj že 14 let kljub temu, da je Marty gej, Brandi pa heteroseksualna. Skupaj imata 14-letno hčerko Londyn in njuna nenavadna, tako imenovana 'sivkina poroka', traja dlje in deluje bolje kot mnoge tradicionalne poroke.

marty

"Za to sva se odločila iz preprostega razloga, ker se poznava do potankosti. To je najbolj premišljena oblika ljubezni, kar obstaja," je pojasnil Marty Thomas, ki se je s prijateljico Brandi poročil štiri leta po tem, ko sta se spoznala.

Par trdi, da romantična ljubezen ni nujna za srečno poroko. "Ugotovila sva, da privlačnost ni enodimenzionalna. To, kar imava midva, je bolj trdno in odporno kot karkoli drugega, kar sem kdaj doživel," je dodal Marty.

Po letih zakona je priznal, da želi živeti kot gej moški, a namesto ločitve je sledila preobrazba. "Namesto da bi bil to najin konec, je postal začetek nečesa boljšega. Ne skrivava več svojih čustev, temveč gradiva nekaj pristnega zase," pojasnjuje.

Marty in Brandi sta skupaj več kot 14 let.
Marty in Brandi sta skupaj več kot 14 let.FOTO: Profimedia

Kot poroča Profimedia.si, Marty in Brandi drug drugemu dovoljujeta, da hodita tudi z drugimi ljudmi. "Zavidanje običajno izhaja iz skrivnosti in presenečenj. Če jih ni, je tudi manj razlogov za ljubosumje," razlaga Marty.

V njuni hiši ni tradicionalnih spolnih vlog, partnerja pa sta popolnoma usklajena glede vzgoje hčerke. "Ta raven odprtosti je nekaj, česar večina tradicionalnih porok nikoli ne doseže. Midva sva dva, ki povsem enako razmišljava o tem, kako vzgajati otroka," dodaja.

Kljub kritikam in komentarjem skeptikov na družbenih omrežjih, Marty in Brandi prejemata tudi veliko občudovanja. "Ta ljubezen je res neverjetna," je pod njuno objavo komentrial eden izmed sledilcev. "Vaš odnos je izjemen," pa je dodal drugi. Tudi na skupnih fotografijah par izgleda srečen in izpolnjen.

Njuna zgodba dokazuje, da ljubezen in družinska sreča ne sledita nujno tradicionalnim normam, temveč da so iskrenost, odprtost in medsebojno zaupanje lahko temelj za dolgo in srečno življenje skupaj.

Vir: Profimedia

sivkina poroka gej in heteroseksualna poroka drugačna družina odprti zakon ljubezen in zavezanost
Prejšnji članek
Resnične zgodbe

Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?

Naslednji članek
Resnične zgodbe

Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

