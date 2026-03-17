On gej, ona heteroseksualna: Skupaj imata hčerko in sta srečno poročena že 14 let

"Za to sva se odločila iz preprostega razloga, ker se poznava do potankosti. To je najbolj premišljena oblika ljubezni, kar obstaja," je pojasnil Marty Thomas, ki se je s prijateljico Brandi poročil štiri leta po tem, ko sta se spoznala.

Par trdi, da romantična ljubezen ni nujna za srečno poroko. "Ugotovila sva, da privlačnost ni enodimenzionalna. To, kar imava midva, je bolj trdno in odporno kot karkoli drugega, kar sem kdaj doživel," je dodal Marty.

Po letih zakona je priznal, da želi živeti kot gej moški, a namesto ločitve je sledila preobrazba. "Namesto da bi bil to najin konec, je postal začetek nečesa boljšega. Ne skrivava več svojih čustev, temveč gradiva nekaj pristnega zase," pojasnjuje.