Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča

B.R.
Resnične zgodbe 1
25. 02. 2026 02.07

Čeprav nosečnost običajno spremljajo jasni simptomi, obstajajo ženske, ki za svojo nosečnost izvedo šele tik pred porodom.

zenska

Ena takih je uporabnica Reddita, pod imenom Ana, ki je opisala svojo izjemno izkušnjo: za nosečnost ni vedela skoraj celih devet mesecev, dokler ji to ni potrdil ginekolog v 36. tednu.

Ana je imela 21 let, ko je zanosila, in 22, ko je rodila. Poudarila je, da med nosečnostjo ni imela nobenih običajnih znakov – ni bilo vidnega trebuščka, jutranjih slabosti ali sprememb okusa. Opazila je le, da je nekoliko pridobila na teži, vendar je mislila, da gre zgolj za nekaj kilogramov.

Za presenečenje je bila kriva tudi uporaba kontracepcijskih tablet in dejstvo, da so njeni menstrualni ciklusi že prej bili neredni. Kot je pojasnila, je izostanek menstruacije prezrla, saj nikoli ni imela rednega ciklusa.

Kriptična (prikrita) nosečnost

Takšne nenavadne nosečnosti strokovnjaki imenujejo kriptične ali prikrite. Po podatkih klinike Cleveland se lahko pojavijo, če ima ženska neredno menstruacijo ali druge hormonske spremembe. Nosečnost lahko ostane neprepoznana tudi do samega začetka poroda.

FOTO: Dreamstime

Vzroki za prikrito nosečnost

Strokovnjaki navajajo več možnih vzrokov:

Hormonske motnje: po nedavnem porodu, med dojenjem ali zaradi neopaženih ovulacij.

Perimenopavza: nepravilni hormonski ciklusi lahko prikrijejo nosečnost.

Kontracepcija in blagi simptomi: običajni znaki nosečnosti so lahko prezrti ali šibki.

Stres in nizka telesna masa: lahko zameglijo klasične simptome.

Sindrom policističnih jajčnikov (PCOS): neredni ciklusi povečajo tveganje za kriptično nosečnost.

Psihološki razlogi: redkejši pojav, imenovan zanikanje nosečnosti, ko ženska psihološko verjame, da ni noseča, kljub pozitivnim testom.

Po mnenju Flo.health so kriptične nosečnosti redke, a povsem možne. Zelo pomembno je, da ženske z nerednimi ciklusi ali sumom na nepravilnosti redno obiskujejo ginekologa, saj lahko pravočasno odkrivanje prepreči zdravstvene zaplete tako za mater kot za otroka, so še zapisali pri Unilad.

Ni vedela, da je noseča: Popkovino odgriznila z zobmi
