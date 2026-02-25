Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča

Ena takih je uporabnica Reddita, pod imenom Ana, ki je opisala svojo izjemno izkušnjo: za nosečnost ni vedela skoraj celih devet mesecev, dokler ji to ni potrdil ginekolog v 36. tednu.

Ana je imela 21 let, ko je zanosila, in 22, ko je rodila. Poudarila je, da med nosečnostjo ni imela nobenih običajnih znakov – ni bilo vidnega trebuščka, jutranjih slabosti ali sprememb okusa. Opazila je le, da je nekoliko pridobila na teži, vendar je mislila, da gre zgolj za nekaj kilogramov.

Za presenečenje je bila kriva tudi uporaba kontracepcijskih tablet in dejstvo, da so njeni menstrualni ciklusi že prej bili neredni. Kot je pojasnila, je izostanek menstruacije prezrla, saj nikoli ni imela rednega ciklusa.