Prvič rodila pri 74 letih

V okolju, kjer je materinstvo pogosto pogoj za družbeni ugled in spoštovanje, je bila Erramatti Mangayamma dolga leta tarča zaničevanja in obrekovanja. "Ljudje so mi govorili, da sem neplodna, me zasmehovali in se mi posmehovali. Bilo je boleče, a nikoli nisem izgubila upanja." Ko pa je srečala prijateljico, ki je pri 55 letih zanosila po postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo (IVF), se je v njej znova prebudilo upanje. S partnerjem sta se odločila, da poskusita še zadnjič – kljub letom, imela jih je 72, kljub dvomom, kljub vsemu. Ko sta vstopila v ordinacijo ginekologa dr. S. Umashankarja iz bolnišnice Ahalya Nursing Home v mestu Guntur, je bil ta sprva prepričan, da gre za pomoto. "Trdila je, da je stara 65 let. Kasneje smo iz dokumentov ugotovili, da jih ima v resnici 72." Zdravniki so ju posvarili, da je postopek pri takšni starosti izjemno tvegan. Toda par ni odnehal. "Materinstvo je bilo zame življenjska želja, nekaj, kar mi je dolga leta odvzemalo mir in dostojanstvo."

icon-expand Erramatti Mangayamma FOTO: Profimedia

Tako so ji zdravniki najprej spodbudili hormonsko delovanje. Na presenečenje vseh je zanosila že v prvem ciklu IVF. A pravo presenečenje je prišlo kasneje – ultrazvok je pokazal, da pod srcem nosi dva malčka. "To je bil trenutek čiste sreče. Bog nama je vzel upanje, zdaj pa nama vrača dvojno." Kljub napornim mesecem je nosečnost potekala brez večjih zapletov. Redni pregledi so kazali, da je njeno telo kljub letom v presenetljivo dobrem stanju – brez sladkorne bolezni ali visokega krvnega tlaka, ki pogosto spremljata nosečnost pri starejših ženskah. In tako je septembra prišel dan, ki sta ga čakala 57 let. Zdravniki so zaradi tveganj opravili carski rez in tri ure kasneje je svet obkrožila novica – Erramatti je rodila dve zdravi deklici. "To je bil medicinski čudež. Glede na njeno starost smo pričakovali številne zaplete, a vse je šlo neverjetno gladko."

icon-expand Zdravniki so zaradi tveganj opravili carski rez in tri ure kasneje je svet obkrožila novica – Erramatti je rodila dve zdravi deklici. FOTO: Profimedia