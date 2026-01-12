Prvič rodila pri 74 letih

V okolju, kjer je materinstvo pogosto pogoj za družbeni ugled in spoštovanje, je bila Erramatti Mangayamma dolga leta tarča zaničevanja in obrekovanja. "Ljudje so mi govorili, da sem neplodna, me zasmehovali in se mi posmehovali. Bilo je boleče, a nikoli nisem izgubila upanja."
Ko pa je srečala prijateljico, ki je pri 55 letih zanosila po postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo (IVF), se je v njej znova prebudilo upanje. S partnerjem sta se odločila, da poskusita še zadnjič – kljub letom, imela jih je 72, kljub dvomom, kljub vsemu.
Ko sta vstopila v ordinacijo ginekologa dr. S. Umashankarja iz bolnišnice Ahalya Nursing Home v mestu Guntur, je bil ta sprva prepričan, da gre za pomoto. "Trdila je, da je stara 65 let. Kasneje smo iz dokumentov ugotovili, da jih ima v resnici 72." Zdravniki so ju posvarili, da je postopek pri takšni starosti izjemno tvegan. Toda par ni odnehal. "Materinstvo je bilo zame življenjska želja, nekaj, kar mi je dolga leta odvzemalo mir in dostojanstvo."
Tako so ji zdravniki najprej spodbudili hormonsko delovanje. Na presenečenje vseh je zanosila že v prvem ciklu IVF. A pravo presenečenje je prišlo kasneje – ultrazvok je pokazal, da pod srcem nosi dva malčka. "To je bil trenutek čiste sreče. Bog nama je vzel upanje, zdaj pa nama vrača dvojno."
Kljub napornim mesecem je nosečnost potekala brez večjih zapletov. Redni pregledi so kazali, da je njeno telo kljub letom v presenetljivo dobrem stanju – brez sladkorne bolezni ali visokega krvnega tlaka, ki pogosto spremljata nosečnost pri starejših ženskah.
In tako je septembra prišel dan, ki sta ga čakala 57 let. Zdravniki so zaradi tveganj opravili carski rez in tri ure kasneje je svet obkrožila novica – Erramatti je rodila dve zdravi deklici. "To je bil medicinski čudež. Glede na njeno starost smo pričakovali številne zaplete, a vse je šlo neverjetno gladko."
"Zdaj je naše življenje popolno. Vse življenje so se nama posmehovali, zdaj pa imam končno družino. Zdaj sem oče," je vzhičeno dejal novopečeni oče. "Ljudje so naju nekoč obsojali, ker nisva imela otrok. Zdaj naju obsojajo, ker jih imava. A tokrat se ne ozirava na nikogar."
Erramattina zgodba je v Indiji sprožila burno razpravo o etičnosti postopkov IVF pri starejših ženskah. Ameriško združenje za reproduktivno medicino že od leta 2016 odsvetuje postopke za ženske, starejše od 55 let, zaradi nevarnosti za mater in otroka. Toda za Erramatti in Rajarama je bila odločitev jasna – želela sta izpolniti življenjske sanje. "Hvaležna sem Bogu in zdravnikom, ki so to omogočili. Zdaj mi nihče več ne more reči, da sem neplodna."
Danes par živi umirjeno življenje v svoji vasi v državi Andhra Pradesh. Svoji dvojčici, ki že raziskujeta svet okoli sebe, opisujeta kot največji blagoslov: "Želim si ju videti, kako rasteta, kako se učita, kako se smejita. Starost pri tem ne igra vloge, pravi Rajaram. Če je moja žena pri 74 letih rodila dvojčici, potem je mogoče prav vse."
