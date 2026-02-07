Bibaleze.si
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah

B.R.
Resnične zgodbe 0
07. 02. 2026 02.39

Sadie, 33-letna učiteljica, je doživela nekaj izjemnega. Rojena je bila z dvema popolnoma ločenima maternicama, stanjem, ki ga medicina imenuje uterus didelphys, in ko je zanosila, so njeni trojčki rasli v obeh maternicah hkrati.

Sadie

Že v srednji šoli je Sadie izvedela, da je njena maternica neobičajne oblike. Sprva so zdravniki menili, da gre za srčasto obliko maternice, a šele po prvih nosečnostih in pregledih plodnosti je postalo jasno, da ima dve popolnoma ločeni maternici in dva maternična vratova, so zapisali na spletni strani Yahoo Life.

Sadie je zanosila po postopku intrauterine inseminacije (IUI), pri katerem se sperma neposredno vstavlja v maternico, da bi povečali verjetnost zanositve. Sprva so ji napovedali, da pričakuje dvojčke, a ultrazvočni pregledi okoli šestega tedna nosečnosti so pokazali nekaj nenavadnega – imela je tri plode, ki so se razvijali v dveh ločenih maternicah. V desni maternici sta rasla dva ploda, v levi pa en plod. Vsak od trojčkov se je razvijal normalno, s pravim srčnim utripom in primerno velikostjo, so zapisali na AOL Life.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi redkosti takšne nosečnosti je Sadie spremljala specializirana klinika za visokorizične nosečnosti, kjer so opozarjali na možnost prezgodnjega poroda in drugih zapletov, ki se pogosteje pojavijo pri ženskah z dvema maternicama in več plodov.

Sadie je rodila z načrtovanim carskim rezom pri približno 36 tednih. Vsi trije otroci so bili zdravi: Baby A je tehtal 2,57 kilograma, Baby B 2,49 kilograma, Baby C pa 1,93 kilograma.

Medicinska skupnost še vedno raziskuje, kako je prišlo do trojne nosečnosti iz dveh jajčec. Teoretično dva ploda pomenita dve oplojeni jajčni celici, trije plodi pa običajno tri oplojena jajčeca ali delitev enega jajčeca. V Sadiejinem primeru je verjetno prišlo do dodatne jajčne celice ali delitve enega od prvotnih dveh jajčec.

Stanje dvojne maternice oziroma uterus didelphys prizadene le približno 0,3 odstotka žensk. Vsaka maternica ima lahko svojo votlino, maternični vrat in včasih celo ločeno nožnično odprtino, kar pomeni, da je hkratna nosečnost z več plodov v obeh maternicah izjemno redka, so pojasnili na spletni strani Cleveland Clinic. Takšni primeri so dragoceni za medicino, saj pomagajo zdravnikom bolje razumeti, kako prilagoditi spremljanje in oskrbo nosečnosti pri anatomskih razlikah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
