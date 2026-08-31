Morski pes jo je vlekel pod vodo, ona pa je mislila le na hčerko

"Ne boš me vzela moji hčerki," so bile misli, ki si jih je ponavljala, medtem ko je bila pod vodo. Prav misel na otroka ji je po lastnih besedah dala moč, da se je začela boriti. Zdaj, več kot dva meseca po napadu, 35-letna Avstralka Leah Stewart prvič podrobneje pripoveduje o trenutkih, ko se je soočila z morskim psom in mislila, da bo umrla.

Končala je jutranje plavanje, nato se je vse spremenilo

Leah, učiteljica in mama iz Sydneyja, je junija plavala na plaži Coogee. Bila je med zastavicami in blizu obale, ko je opazila nekaj, česar si nihče ne želi videti v vodi, veliko plavut. Kmalu je ugotovila, da je pred njo morski pes.

Napadel jo je približno štirimetrski veliki beli morski pes

Leah je utrpela številne hude poškodbe rok in nog, izgubila ogromno krvi, zdravniki pa so ji morali amputirati levi del roke. Zaradi življenjsko nevarnih poškodb je bila na intenzivni negi in več dni v umetni komi. Toda najbolj grozljiv trenutek je šele sledil.

icon-expand Zaprta plaža v Sydneyju FOTO: AP

Katero okončino sem pripravljena izgubiti?

V prvem televizijskem intervjuju za oddajo 60 Minutes je Leah opisala trenutek, ko se je znašla iz oči v oči z morskim psom. Žival jo je povlekla pod vodo. Bila je tako blizu, da je bila od njenega obraza oddaljena le približno 30 centimetrov. Takrat je Leah razmišljala, kako bi lahko preživela. Ker je desničarka, je sprejela grozljivo odločitev; če bo morala žrtvovati eno roko, bo to leva. Nato je začela z vso močjo udarjati. Morskega psa je udarjala znova in znova. Sama je občutek primerjala z bojem z dinozavrom, tako velik in močan se ji je zdel. In potem se je zgodilo nekaj, kar ji je morda rešilo življenje. Morski pes jo je izpustil.

V mislih je imela samo svojo hčerko

Čeprav je bila v tistem trenutku sama v vodi in hudo poškodovana, Leah ni razmišljala samo o tem, kako bo preživela naslednjo sekundo. Mislila je na August. Njena hčerka je bila stara približno leto in pol, ko se je zgodil napad. Leah je pozneje povedala, da ji je misel na to, da bi deklica odraščala brez mame, dala moč za boj. V trenutku največje nevarnosti se je Leah oklenila misli na svojega otroka. Ko se je po skoraj dveh tednih intenzivne nege prebudila, je bila ena njenih največjih želja prav ta, da ponovno vidi svojo hčerko. Ko sta se Leah in August po napadu prvič srečali, sta bili po besedah njenega brata obe presrečni. To je bilo prvič, da sta bili tako dolgo ločeni.

icon-expand Morski pes. FOTO: Shutterstock

Pomagali so ji neznanci

Leah ni preživela samo zaradi lastne neverjetne vztrajnosti. Ko jo je morski pes napadel, jo je opazil Charlie Verco, prostovoljni reševalec iz vode, ki je bil v bližini na deski za veslanje. Pomagal ji je, da se je oprijela njegove deske, nato pa jo je odpeljal proti obali. Na plaži so ji pomagali reševalci, policisti in drugi prisotni. Zaradi večje količine izgube krvi in poškodb je potrebovala nujno medicinsko pomoč ter številne operacije. Leah je nato preživela dolgo in zahtevno okrevanje. Po več operacijah, amputaciji in tednih v bolnišnici se je morala znova učiti številnih vsakodnevnih opravil.

Dobila sem drugo priložnost za življenje

Danes Leah na svojo izkušnjo gleda drugače. "Dobila sem drugo priložnost za življenje in je ne bom zapravila," je zapisala v svojem prvem javnem sporočilu po napadu. Poudarila je, da še vedno okreva, vendar je že pridobila nekaj samostojnosti in prvič po dolgem času vidi luč na koncu težkega obdobja. Njena družina in skupnost so ji v času okrevanja stali ob strani. Zbiranje sredstev za njeno zdravljenje je pritegnilo ogromno podpore, Leah pa je izrazila globoko hvaležnost vsem, ki so pomagali.

Ne želi, da bi bila v očeh javnosti žrtev

Čeprav je zaradi napada utrpela poškodbe, ki bodo za vedno spremenile njeno življenje, Leah nase ne želi gledati kot na žrtev. Želi živeti naprej. In želi, da jo ljudje naslavljajo s "tisto, ki je boksnila v glavo morskega psa." In želi, da njena hčerka nekega dne ve, kaj se je zgodilo, ne zato, da bi se bala sveta, ampak zato, da bi razumela, koliko je mogoče prestati. V najhujšem trenutku, ko jo je štirimetrski morski pes vlekel pod vodo, je imela Leah eno samo misel: vrniti se mora k svoji hčerki. In prav ta misel jo je, kot pravi sama, gnala naprej, ko bi se lahko vse končalo drugače.

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