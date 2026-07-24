Mislila je, da je njena mama umrla, resnica pa je bila povsem drugačna

Preprosto vprašanje je spremenilo vse

Diana Hochberg iz ameriške zvezne države Florida je bila prepričana, da o svoji biološki družini ne more izvedeti ničesar novega. Med pogovorom z družinskim prijateljem Mannyjem jo je ta vprašal, ali bi želela poiskati svojo biološko mater. Vprašanje jo je presenetilo, saj je bila prepričana, da je njena mati že dolgo pokojna. Kljub temu je v njej vzbudilo dvom, zaradi katerega se je odločila raziskati svojo preteklost.

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Odkritje, ki ga ni pričakovala

Med iskanjem je izvedela, da je bila posvojena. Še večji pretres pa je sledil, ko je ugotovila, da o njenem rojstvu skoraj ni zanesljivih uradnih dokumentov. "Ko sem izvedela, da sem posvojena, sem bila pretresena. Še huje pa je bilo spoznanje, da ni verodostojne dokumentacije o mojem rojstvu," je povedala. Ob tem poudarja, da se njen odnos do posvojiteljev ni spremenil. "Najbolj me je bolela skrivnost. Sčasoma sem spoznala, da težava niso bili ljudje, ki so me vzgojili, ampak sistem, ki je omogočil takšne posvojitve."

Sum na nezakonito posvojitev

Diana je med raziskovanjem naletela na številne ovire. Dokumentacija je bila nepopolna, nekateri sorodniki pa o preteklosti niso želeli govoriti ali so jo napotili na odvetnike. Zaradi številnih neskladij je začela sumiti, da je bila njena posvojitev povezana z nezakonitimi praksami, ki so bile v določenem obdobju razširjene v Združenih državah Amerike. Po dostopnih informacijah naj bi bila vključena v tako imenovani "črni trg dojenčkov", kjer so posredniki organizirali posvojitve zunaj zakonitih postopkov, pogosto z lažnimi ali nepopolnimi dokumenti.

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Iskanje biološke matere

Pozneje je prek znancev iz Kanade izvedela za mlado dekle Donno, ki naj bi pri 17 letih rodila otroka in sodelovala pri skrivnem dogovoru o posvojitvi. "Ne vem, ali je zame prejela denar in koliko bi lahko znašal," je dejala za The Sun ter dodala, da njeni posvojitelji po vsej verjetnosti niso vedeli za morebitno nezakonito ozadje postopka.

Končno je izvedela resnico

Po dolgem iskanju je Diana našla svojo biološko družino. Njeni bratje in sestre so ji povedali, da je njena biološka mati umrla pri komaj 30 letih. Čeprav je bilo spoznanje boleče, pravi, da ji je prineslo tudi mir. "Želela bi si le, da bi jo lahko spoznala. Ko sem izvedela resnico, se mi je svet obrnil na glavo. A hvaležna sem, da danes vsaj vem, od kod prihajam." Njena zgodba je opomnik, kako pomembni so pregledni postopki posvojitev in dostop do informacij o lastnem poreklu. Za mnoge posvojene osebe iskanje biološke družine ni le iskanje sorodnikov, temveč tudi iskanje lastne identitete in odgovorov, ki jih nosijo s seboj vse življenje.