Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka

Čeprav je zaradi bolečine večkrat poiskala zdravniško pomoč, so njene težave pripisovali močnim menstrualnim krčem, sindromu razdražljivega črevesja (IBS), stresu in pozneje tudi hormonskim spremembam med postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo. Prava diagnoza je prišla šele med rutinskim ultrazvočnim pregledom v 20. tednu nosečnosti. Zdravniki so odkrili raka debelega črevesa v četrtem stadiju, ki se je že razširil na jetra.

Leta bolečin brez odgovora

Haelwyn je za britanski The Times opisala, da je dolga leta živela z bolečinami v trebuhu. Ko je po spontanem splavu želela opraviti kolonoskopijo, da bi končno ugotovili vzrok težav, so ji pojasnili, da je za raka debelega črevesa premlada. Namesto celotne kolonoskopije so opravili sigmoidoskopijo, pri kateri pregledajo le spodnji del debelega črevesa. Izvid ni pokazal posebnosti. Šele med naslednjo nosečnostjo, ko je med ultrazvočnim pregledom doživela hud napad bolečine, so jo napotili na dodatne preiskave. Te so razkrile maligni tumor debelega črevesa z redko gensko mutacijo in zasevki v jetrih.

icon-expand Ko je 41-letna Haelwyn Adams izvedela, da pričakuje otroka, je bila neizmerno srečna. A veselje je že kmalu zasenčila bolečina, ki jo je spremljala več let. FOTO: Adobe Stock

Nemogoča odločitev

Po diagnozi se je morala Haelwyn skupaj z zdravniki soočiti z eno najtežjih odločitev v življenju. Ena možnost je bila prekinitev nosečnosti, da bi lahko takoj začeli agresivno zdravljenje. Druga možnost je bila nadaljevanje nosečnosti, ob hkratni operaciji primarnega tumorja, kar bi povečalo možnosti za otroka, vendar zmanjšalo njene možnosti za preživetje.

Odločila se je, da bo nosečnost nadaljevala

Njena hči Magnolia Sunshine se je rodila s carskim rezom v 32. tednu nosečnosti, potem ko je bolezen tako napredovala, da je tumor na jetrih pritiskal na pljuča in Haelwyn oteževal dihanje. Deklico so po rojstvu odpeljali na oddelek intenzivne nege za novorojenčke, medtem ko je njena mama začela zahtevno zdravljenje.

icon-expand Šele med naslednjo nosečnostjo, ko je med ultrazvočnim pregledom doživela hud napad bolečine, so jo napotili na dodatne preiskave. FOTO: Dreamstime

Bolezen se je vrnila

Po več operacijah in intenzivni kemoterapiji je bila Haelwyn v začetku letošnjega leta za kratek čas brez znakov bolezni. Toda marca so preiskave pokazale, da se je rak vrnil in znova razširil po jetrih. Zdravljenje je zdaj usmerjeno predvsem v upočasnitev bolezni in ohranjanje kakovosti življenja. S partnerjem Lukom sta se letos poročila. Kot je povedala, sta želela svojo zvezo uradno potrditi tudi zaradi negotove prihodnosti.

Simptomov žensk ne gre podcenjevati

Primer Adamsove je znova opozoril na težavo, na katero že več let opozarjajo strokovnjaki: simptomi žensk so pogosto pripisani menstruaciji, hormonskim spremembam ali stresu, zato lahko do resne diagnoze pride prepozno. Po podatkih dobrodelne organizacije Bowel Cancer UK število primerov raka debelega črevesa pri mlajših odraslih v številnih državah narašča, strokovnjaki pa poudarjajo, da starost sama po sebi ne sme biti razlog za zavrnitev dodatnih preiskav, kadar so simptomi vztrajni ali se stopnjujejo. Vztrajne bolečine v trebuhu, spremembe pri odvajanju blata, kri v blatu, nepojasnjena utrujenost ali hujšanje so znaki, ki jih je treba vedno raziskati. Če težave trajajo ali se ponavljajo, je smiselno poiskati drugo zdravniško mnenje in vztrajati pri nadaljnji diagnostiki.