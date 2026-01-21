Bibaleze.si
Mama poklicala policijo: izčrpana in na robu obupa

B.R.
Resnične zgodbe 0
21. 01. 2026 02.58

Kylie je bila tedne brez dovolj spanja – pogosto je spala le dve uri zapored. Tistega večera okoli 22. ure ni imela časa pripraviti večerje, njen mož je delal pozno in je bila sama doma z otroki ...

žalost

Mama štirih otrok iz Utaha, Kylie Grimes, je razkrila, zakaj je poklicala policijo – ne da bi prijavila kaznivo dejanje ali nujno medicinsko pomoč, ampak zaradi popolne izčrpanosti in stiske. Kot so poročali na spletni strani People, je njen klic 911 postal trenutek ranljivosti, ki je odprl pomemben pogovor o izčrpanosti staršev in potrebi po podpori.

Izčrpanost, ki ni bila več vzdržna

Kylie je bila tedne brez dovolj spanja – pogosto je spala le dve uri zapored. Tistega večera okoli 22. ure ni imela časa pripraviti večerje, njen mož je delal pozno in je bila sama doma z otroki. Dodatni stres je povzročila nedavna diagnoza sladkorne bolezni tipa 1 pri dveh od otrok, kar je po poročanju NBC Bay Area še povečalo njeno odgovornost in napetost.

Medtem ko je skušala preprečiti, da bi njen najmlajši, 15-mesečni otrok, zaužil prst iz lončka s sobno rastlino, je dojela, da ni v redu. Po besedah Kylie se je počutila prazno, preobremenjeno in čustveno sestradano.

Pogosto je spala le dve uri zapored ...
Pogosto je spala le dve uri zapored ... FOTO: Adobe Stock

"Nujna pomoč sem bila jaz"

Ko je poklicala 911, ji je dispečer sprva postavil običajna vprašanja o nujnem primeru. Kylie pa je iskreno odgovorila, da je prav ona tista, ki potrebuje nujno pomoč – ne zaradi otrok, ampak zaradi lastnega fizičnega in duševnega stanja: "Nisem več zmogla. Počutila sem se popolnoma preobremenjena," je pojasnila. Dispečer je ostal miren in situacijo obravnaval resno.

Policisti, ki so prispeli na kraj, so najprej preverili, da so otroci varni, nato pa preprosto sedeli z njo, medtem ko je izrazila vse svoje občutke. Policisti so ji po umiritvi tudi organizirali stik s kriznim terapevtom.

Korak, ki je spremenil njen pogled

Kljub temu, da se je zdelo, da je to le eden izmed večernih klicev, je Kylie pojasnila, da je prav ta trenutek naredil veliko razliko v njenem življenju. Skupaj z možem sta ugotovila, da ne moreta več vsega početi sama. Dovolila sta si sprejeti pomoč drugih, ne le z velikimi opravili, ampak tudi z vsakodnevnimi podporami, kot so prevzemi iz šole ali nakupi.

Čeprav je sprva dvomila, ali naj svojo zgodbo deli javno – zaradi strahu pred obsojanjem ali napačnim razumevanjem – je Kylie povedala, da sta ji objava in odziv ljudi na njeno objavo odprla oči. Tisoče komentatorjev so izrazili podporo in delili svoja lastna občutja preobremenjenosti in izolacije. To ji je dalo občutek, da ni edina, ki se sooča s takšnimi izzivi.

Kako prebroditi obdobje izčrpanosti?
