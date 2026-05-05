Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"

Mama je v svojem zapisu priznala nekaj, kar je marsikoga presenetilo: v najtežjih trenutkih si je včasih celo predstavljala, kako bi bilo, če bi pristala v bolnišnici, samo zato, da bi si lahko odpočila.

Ne zato, ker bi si želela biti bolna, ampak ker bi to pomenilo premor od nenehne skrbi, odgovornosti in izčrpanosti, ki jo prinaša materinstvo.

Gre za občutek, ki ga številne mame dobro poznajo, a ga redko izrazijo, občutek, da si želiš izklop, četudi v ekstremni obliki.