Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"

S.B.
Resnične zgodbe 0
05. 05. 2026 04.00

Na družbenem omrežju X je zaokrožila iskrena izpoved mame, ki je brez olepševanja opisala temno plat starševstva, takšno, o kateri se redko govori na glas.

bolnica

Misel, ki jo mnoge skrivajo

Mama je v svojem zapisu priznala nekaj, kar je marsikoga presenetilo: v najtežjih trenutkih si je včasih celo predstavljala, kako bi bilo, če bi pristala v bolnišnici, samo zato, da bi si lahko odpočila.

Ne zato, ker bi si želela biti bolna, ampak ker bi to pomenilo premor od nenehne skrbi, odgovornosti in izčrpanosti, ki jo prinaša materinstvo.

Gre za občutek, ki ga številne mame dobro poznajo, a ga redko izrazijo, občutek, da si želiš izklop, četudi v ekstremni obliki.

Izčrpanost, ki pride tiho

Avtorica priznava, da jo je vsakdan z otroki, obveznostmi in pomanjkanjem časa zase postopoma pripeljal do roba. Gre za kombinacijo fizične utrujenosti in mentalne preobremenjenosti, ki se kopiči iz dneva v dan.

Takšne misli niso nujno znak, da je nekaj narobe, temveč pogosto odraz preobremenjenosti in pomanjkanja podpore, s katerima se sooča veliko staršev.

FOTO: Adobe Stock

Zakaj je takšna iskrenost pomembna

Prav zato je njen zapis naletel na velik odziv. Številne mame so se v njem prepoznale. Odprl je prostor za pogovor o tem, da materinstvo ni vedno le lepo in izpolnjujoče, ampak tudi naporno, kaotično in včasih preprosto preveč.

Strokovnjaki pogosto opozarjajo, da je ključno, da starši priznajo svojo utrujenost, pravočasno poiščejo pomoč in si dovolijo počitek brez občutka krivde.

Nisi sama

Čeprav se takšne misli morda zdijo šokantne, so v resnici precej pogoste, a le redko izrečene. Prav zato ima takšna izpoved posebno težo: pokaže, da za popolnimi podobami starševstva pogosto stojijo zelo realni občutki izčrpanosti.

In morda je največja vrednost te zgodbe prav v tem, da normalizira nekaj, o čemer bi morali govoriti veliko bolj odkrito.

Vir: miss7mama

materinstvo starševstvo izgorelost mentalno zdravje staršev vzgoja otrok
