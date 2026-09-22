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Danes je mama 11 otrok, nekoč pa si ni želela niti enega

S.B.
Resnične zgodbe 0
22. 09. 2026 01.30

Karissa Collins danes pri 42 letih živi življenje, ki si ga, kot pravi sama, v mladosti nikoli ni predstavljala. Z možem Mandraejem imata 11 otrok, njihova družina pa je postala prepoznavna tudi zaradi imen otrok, vseh 11 se namreč začne s črko A. Karissa ob tem poudarja, da tako velike družine nikoli nista načrtovala.

Karissa Collins

Karissa iz Fort Wortha v Teksasu je danes mama enajstih otrok, starih od enega do 16 let. Najstarejša Anissa je stara 16 let, najmlajši Arrow pa je bil rojen avgusta 2024. Med njima so še Andrae, Annistan, Anjalie, Andersyn, Aynjel, Ansyr, Anchor, Anthym in Armor.

Z možem Mandraejem sta se poročila maja 2007. Prvega otroka sta dobila decembra 2009, ko je bila Karissa stara 25 let. Od takrat se je njuna družina postopoma povečevala.

"Nikoli si nisem želela otrok"

Karissa danes odkrito govori o tem, da si v mladosti sploh ni želela materinstva.

V eni od svojih objav je povedala, da je bila zelo usmerjena v kariero in da si nikoli ni predstavljala, da bo imela tako veliko družino. Z možem sta se na začetku zakona celo odločila za petletni načrt in uporabljala kontracepcijo.

Nato se je njun pogled na družino spremenil.

Karissa pravi, da sta po cerkvenem pridiganju sklenila, da bosta število otrok prepustila Bogu. Danes svojo družino opisuje kot nekaj, česar nista načrtovala, vendar tega življenja ne bi zamenjala.

"Nikoli si nisem želela tega življenja. Nikoli si nisem želela nečesa, česar nisem razumela," je povedala v eni od svojih objav, v kateri je opisovala svojo pot od ženske, ki ni hrepenela po materinstvu, do mame enajstih otrok.

Karissa ima kar 11 otrok.
Karissa ima kar 11 otrok.FOTO: Profimedia

Vsako ime se začne z isto črko

Družina Collins je na spletu pozornost pritegnila tudi zaradi nenavadne tradicije pri izbiri imen. Vseh 11 otrok ima ime, ki se začne s črko A.

Njihova imena so:

- Anissa,

- Andrae,

- Annistan,

- Anjalie,

- Andersyn,

- Aynjel,

- Ansyr,

- Anchor,

- Anthym,

- Armor,

- Arrow.

Najmlajši Arrow se je družini pridružil avgusta 2024.

Karissa in Mandrae svoje družinsko življenje že več let delita na družbenih omrežjih. Njuna družina je postala prepoznavna tudi na TikToku in YouTubu, kjer prikazujeta vsakdan z enajstimi otroki.

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"Ljudje mislijo, da sem odvisna od nosečnosti"

Velikost njene družine pogosto sproža vprašanja in komentarje. Karissa je v najnovejšem intervjuju povedala, da ji ljudje pogosto pripisujejo, da je odvisna od nosečnosti.

Sama temu odločno nasprotuje.

Poudarja, da nosečnosti zanjo niso bile preproste. Po njenih besedah ji je bilo med nosečnostmi pogosto zelo slabo, imela pa je tudi več zapletov med nosečnostjo in porodi. Enega od otrok je rodila že v 29. tednu nosečnosti.

"Resničnost je, da so nosečnosti za moje telo zelo težke," je povedala.

Kljub temu pravi, da bi si še vedno želela ponovno zanositi. Hkrati je priznala, da jo vprašanje, ali je spet noseča, lahko prizadene, saj se zaradi videza trebuha po tolikih nosečnostih še vedno sooča z negotovostjo.

Kaj pravi o življenju z 11 otroki?

Karissa pravi, da je ena največjih prednosti velike družine prav povezanost med sorojenci.

Otroci različnih starosti odraščajo skupaj in imajo, kot pravi, vedno nekoga, s komer se lahko igrajo, pogovarjajo ali učijo. Opisala jih je kot nekakšne najboljše prijatelje, ki imajo drug drugega ves čas ob sebi.

Ob tem pa priznava, da je pri enajstih otrocih vsakdan precej intenziven.

Obroki, kopanje, večerna rutina in skrb za najmlajše so velik del njenega dneva. Pri vzgoji ji po njenih besedah pomagajo tudi starejši otroci, ki se vključujejo v družinsko življenje in se tako učijo vsakodnevnih življenjskih spretnosti.

Karissa pravi, da si ni predstavljala tako številčne družine.
Karissa pravi, da si ni predstavljala tako številčne družine.FOTO: Profimedia

Kako sploh finančno zmorejo?

Tudi vprašanje denarja je pri tako veliki družini neizogibno. Karissa pravi, da se z možem pri porabi trudita biti zelo premišljena.

Družina kupuje večje količine hrane, uporablja članske ugodnosti in išče načine, kako zmanjšati stroške. Njen mož Mandrae dela v finančnem sektorju, sama pa je trenutno doma in skrbi za otroke.

Karissa je za Metro povedala, da za mesečni večji nakup živil porabijo približno 650 dolarjev, dodatno pa okoli 350 dolarjev tedensko za stvari, ki jih potrebujejo sproti. Pri oblačilih pogosto kupujejo rabljeno oziroma iščejo ugodne ponudbe.

Njena filozofija je preprosta: pri večji družini je treba bolj načrtovati, vendar se po njenem mnenju družina sčasoma prilagodi prihodkom, ki jih ima.

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Pri 42 letih pravi, da svojega življenja ne bi zamenjala

Karissa se je v zadnjih letih večkrat odzvala tudi na kritike ljudi, ki težko razumejo odločitev za tako veliko družino. Sama pravi, da ne pričakuje, da se bodo z njenimi odločitvami strinjali vsi.

Toda pri eni stvari je zelo jasna: svojih otrok ne obžaluje.

Priznava pa tudi, da si nekoč ni želela materinstva, danes pa pri 42 letih svoje življenje z enajstimi otroki opisuje kot največji blagoslov.

Družina Collins je medtem postala njen vsakdan in tudi velik del njene spletne prisotnosti. In čeprav njihova odločitev za tako veliko družino še naprej vzbuja številna vprašanja, Karissa pravi, da je zanjo najpomembnejše nekaj drugega: da so njeni otroci ljubljeni, povezani in da odraščajo drug ob drugem.

Vir: USWeekly, Metro

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