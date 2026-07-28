Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes

Takrat 51-letna babica Julie Loving se je odločila, da bo postala nadomestna mati za svojo hčerko Breanno Lockwood, ki se je več let soočala z neplodnostjo in številnimi bolečimi izgubami nosečnosti. Danes je njuna deklica Briar stara pet let, njuna vez pa je, kot pravi Julie, nekaj povsem posebnega.

Ko je mama ponudila hčerki največje darilo

Breanna Lockwood si je vedno želela postati mama, vendar je bila njena pot do otroka izjemno težka. S partnerjem Aaronom sta se več let soočala z neuspešnimi postopki zdravljenja neplodnosti, zunajmaternično nosečnostjo, neuspelimi prenosi zarodkov in več spontanimi splavi. Ko se je zdelo, da so njune možnosti skoraj izčrpane, je njena mama Julie predlagala nekaj, česar Breanna sprva ni mogla verjeti, da bi sama donosila otroka svoje hčerke. "Moja mama je bila ves čas ob meni na poti zdravljenja in mi je želela pomagati," je povedala Breanna. Julie, nekdanja maratonka, je kljub svojim letom opravila vse potrebne zdravstvene preglede in bila primerna kandidatka za nadomestno nosečnost. Leta 2020 je po uspešnem postopku zanosila in novembra istega leta rodila deklico Briar.

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Nenavadna zgodba, ki je ganila svet

Ko je družina novico delila na družbenih omrežjih, si niso predstavljali, kakšno pozornost bo pritegnila. Njihova zgodba je hitro postala viralna, poleg številnih spodbudnih odzivov pa so se soočili tudi z nepričakovanimi komentarji in vprašanji javnosti. Za družino pa je bilo najpomembnejše eno: da je na svet prišla zdrava deklica. Danes petletna Briar pozna svojo rojstno zgodbo. Njena mama pravi, da zanjo to ni nič nenavadnega, ampak preprosto del njenega življenja. "To je njena zgodba," je povedala Breanna.

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"Vedno bo obstajala posebna vez"

Julie danes pravi, da vse svoje vnukinje ljubi enako, vendar priznava, da bo med njo in Briar vedno obstajala posebna povezava. "Vedno bo nekaj posebnega med nama," je povedala babica, ki je svojo vnukinjo devet mesecev nosila pod srcem.

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Vir: People.com

Družina je kasneje dobila še eno hčerko