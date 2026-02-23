Bibaleze.si
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'

B.R.
Resnične zgodbe 12
23. 02. 2026 10.56

Vsaka družina ima svoje izzive, vendar ko medsebojni odnosi začnejo razpadati, lahko to privede do globokih čustvenih ran. Izpoved starejše gospe, ki je za hčerko naredila vse, hči pa je popolnoma izginila iz njenega življenja, je bila na spletu deležna veliko pozornosti in vprašanj, kako se lahko to sploh zgodi.

babica

82-letna gospa je velik del svojega življenja posvetila družini. Z možem, univerzitetnim profesorjem, sta se odločila, da bosti njuni hčeri dobili vse, kar si zaželita. Tako sta za vsako od hčerk kupila stanovanje in ju v celoti finančno podprla. Vse je bilo videti kot popolna slika srečne družine, dokler usoda ni spremenila tega mirnega življenja. "Živele so kot kraljične," pravi gospa, vendar z žalostjo v glasu doda: "A zdaj, ko sem potrebovala svojo hčerko, se je vse spremenilo."

Ko je nenadoma izgubila moža, pa so se začeli odnosi v družini krhati. Na žalost ni bila le izguba moža tista, ki je vplivala na življenje gospe, temveč tudi odziv mlajše hčerke na to tragedijo. "Moj mož je preminil pred osmimi leti. Takrat se je mlajša hči oddaljila od mene, od svoje sestre, od vsega, kar smo imeli," pojasnjuje gospa: "Niti enega klica ni bilo. Ničesar. Zdravje se mi je poslabšalo, jaz pa sem ostala sama v svoji agoniji," pravi gospa in pove, da so bili tisti dnevi še težji, ker je potrebovala pomoč in podporo, ki jo je pričakovala od svojih hčerk.

Nato je prišla še bolezen. Gospa priznava, da ji spoznanje, da je zbolela za rakom, ni bilo tako težko kot dejstvo, da mlajša hčerka ni čutila potrebe po tem, da bi jo obiskala. "Zbolela sem, imela sem operacijo in terapije, vendar sem vso to bolezen preživela ob pomoči svoje starejše hčerke. Mlajša hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala, niti vprašala, kako sem." 

Ta situacija je za gospo še težja, saj se ne more sprijazniti z dejstvom, da jo je mlajša hčerka popolnoma zapustila v trenutku, ko je bila najranljivejša. "Vse sem naredila za svojo družino, za svoje otroke. In ko te tvoje lastno dete, ki si mu posvetil vse, popolnoma zanemari, je to nekaj, kar boli bolj kot karkoli drugega.

Gospa, ki je svoje življenje posvetila temu, da bi njene hčerke imele vse, kar so potrebovale, je zdaj soočena s skoraj nepredstavljivo bolečino. V času, ko bi morala biti obkrožena z ljubeznijo in podporo svoje družine, se počuti opuščeno, zapuščeno in obžalujoče. "Življenje je težko in prinaša marsikaj, a ko se zgodi to, da tvoje lastno dete, ki si ga vzgajal in nikoli nisi zanemaril, preprosto obrne hrbet, je to nekaj nerazumljivega."

Vir: kurir.rs

resnična zgodba hčerka odnosi družina razkol
Komentarji (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mejduš 23. 02. 2026 12.00
+1
verjetno mora biti tako kot se ona želi to pa danes ni tako verjetno je tako da sta starša to imetje zlahkoto si naredila takšne jih dosti poznam kakor dobiš tako se znebiš
ODGOVORI
1 0
anamarija 23. 02. 2025 09.51
+3
Morali bi pprebrati tudi hčerino zgodbo... verjetno se močno razlikuje od gospejine.
ODGOVORI
3 0
športnik66 20. 02. 2025 16.15
+11
Ja, ni dobro otrokov vse dat, ker potem nič ne cenijo. Je treba svoj lajf čim bolj izkoristiti. Otrokom bomo itak vedno pomagali, a nekaj naj pa še sami ustvarijo, sicer ne bodo ničesar znali cenit.
ODGOVORI
13 2
periot22 20. 02. 2025 14.23
+5
Če bi pravilno vzgajala ji nikoli ne bi dala vse temveč bi jo bi naučila da bi si sama zaslužila in sama kupila stanovanje!
ODGOVORI
7 2
Prelepa Soča 20. 02. 2025 14.09
+13
Najboljši starši so tisti, ki otroke naučijo življenja, delavnosti, spoštovanja, odgovornosti, samostojnosti.. in še bi se našlo. Če so uspešni pri tej nalogi, ne otrokom, ne staršem, ne bo hudega. Kje piše, da je potrebno otrokom vsev r.. stlačiti? Taki otroci so več ali manj nehvaležni, ker smatrajo, da jim vedno več pripada. Če ne dobijo, odreagirajo nesramno. Kje tudi piše, da je potrebno zapustiti dobrine otrokom? Zapustiš tistemu, ki je dober do tebe, pripravljen skrbeti za tebe, ko je potrebno, ima dober odnos do tebe...
ODGOVORI
13 0
minnaema@yahoo.com 20. 02. 2025 12.32
+6
v esplicitnosti gospa čez 80 let-tako kakor se dogaja vam se dogaja mnogim, da otroci pozabljajo na svoje starše in res je, da ničesar ne bomo vzeli v grob..........a ponavadi se dobra misel in delo vedno z dobrim vrača.......
ODGOVORI
6 0
Dacar 20. 02. 2025 11.54
+4
Draga gospa, ko vas ne bo več bo ostala v njej praznina in noben denar in nepremičnina, ga ne bosta mogla nadomestit. Ampak takrat bo prepozno, je pa tudi nekaj res nekateri ljudje ne znajo občutit žalost ob bolezni, ker živijo v nekem narejenem svetu oz. pribežališču, ker si ne priznajo. Za njo bo še zelo težko življenje.
ODGOVORI
5 1
jezevci3 20. 02. 2025 09.51
+5
Dali so vse materialno, kaj pa čustveno. Že to, da se sekira zarad hčere, ki jo ne mara, namesto, da bi se posvetila tej, ki je ob njej, veliko pove o njenem karakterju. To da je stara, se ne pomeni, da je angelček. Zanimivo bi blo slišat zgodbo hčere.
ODGOVORI
10 5
son?ek11 20. 02. 2025 16.22
+3
Tudi jaz enako razmišljam!!
ODGOVORI
3 0
medusa 20. 02. 2025 09.37
+10
Vedno sta 2 plati medalje...
ODGOVORI
13 3
