Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža

S.B.
Resnične zgodbe 0
16. 04. 2026 04.00

Izguba otroka je ena najbolj bolečih izkušenj, ki lahko doleti starša. A ob neizmerni žalosti se pogosto zgodi še nekaj, o čemer se redkeje govori, žalovanje lahko močno pretrese tudi partnerski odnos. Prav to se je zgodilo paru, ki je po smrti sina skoraj izgubil tudi zakon, a je skozi bolečino našel pot nazaj drug do drugega.

izguba

Njuna zgodba se je začela kot pri mnogih mladih družinah: z veselim pričakovanjem prvega otroka. Med nosečnostjo pa je zdravnik odkril hudo prirojeno srčno napako, hipoplastični sindrom levega srca, pri katerem je leva stran srca močno nerazvita. Kljub operacijam in veliki želji staršev, da bi njun sin Liam okreval, je dojenček kmalu po rojstvu doživel zastoj srca in umrl.

Ko žalost preraste v jezo

Po otrokovi smrti sta starša dneve preživljala med domom, bolnišničnimi spomini in obiskovanjem groba. Namesto da bi ju tragedija nujno povezala, je med njima začela rasti napetost.

Mama v zgodbi za portal Yourtango.com iskreno opiše, da je svojo bolečino pogosto usmerila tudi v moža. Njegov drugačen način žalovanja jo je jezil, posebej ker je deloval bolj zadržano in optimistično, medtem ko je sama tonila v tesnobo, depresijo in občutek izolacije.

To je zelo pogost vzorec tudi v resničnem življenju: strokovnjaki opozarjajo, da partnerja pogosto žalujeta različno intenzivno in v različnih fazah, kar lahko ustvari občutek nerazumevanja.

Ob neizmerni žalosti se pogosto zgodi še nekaj, o čemer se redkeje govori, žalovanje lahko močno pretrese tudi partnerski odnos.FOTO: Adobe Stock

Ko eden od partnerjev potrebuje pogovor, drugi morda potrebuje tišino. Ko eden želi nadaljevati vsakdan, drugi še ni pripravljen. Prav te razlike lahko ustvarijo občutek, da sta si partnerja nenadoma tujca.

V njunem primeru so napetosti še okrepile selitev, osamljenost in odzivi okolice, ki niso razumeli njune potrebe po ohranjanju spomina na sina.

Rešila sta ju iskrenost in čas

Pet mesecev po smrti sina je par izvedel, da pričakuje novega otroka. Veselje je spremljal strah, a prav nova nosečnost je odprla tudi prostor za iskren pogovor o žalovanju, bolečini in prihodnosti.

Mož je partnerki nežno, a odločno povedal, da nova deklica potrebuje mamo, ki bo znala spet živeti. Ta trenutek je bil prelomnica. Avtorica danes, leta kasneje, priznava, da bolečina nikoli ni povsem izginila. A z možem sta se naučila, da ljubezen ne pomeni enakega žalovanja, temveč vztrajanje drug ob drugem tudi takrat, ko vsak trpi po svoje.

Njuna zgodba nosi močno sporočilo: po izgubi otroka ni "pravilnega" načina žalovanja. Pomembno je, da si partnerja dovolita različnost, pogovor in predvsem čas. Včasih ljubezen ni v velikih besedah, ampak v tem, da ostanemo prisotni tudi v najtemnejših obdobjih življenja.

Vir: Your Tango

izguba otroka žalovanje partnerski odnosi prebolevanje starševstvo
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

