Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka

V videu je Kardysova z mešanico humorja in bolečih trenutkov priznala, da se je sprva zdelo nenavadno in morbidno, ko je povedala, da je njen plod "pokopan tam notri". Kljub temu je to storila, ker ni vedela, kaj drugega bi storila po nenadni izgubi. Rastlina je tako zanjo postala simbol spomina in bližine, kot so zapisali na spletni strani Yahoo News .

Tracy Kardys je pri desetih tednih nosečnosti spontano izgubila plod. Svojega otroka je nato pokopala v lončnico, ki jo je prejela kot poročno darilo. Šest mesecev kasneje je objavila videoposnetek, v katerem je presadila rastlino in razkrila, kaj je v njej, kar je sprožilo pogovor o žalosti, spominu in procesu okrevanja.

Kardysova je pojasnila, da se spopad z izgubo še zdaleč ne konča s samim dogodkom. Šest mesecev po izgubi se ji je zdelo, da je pomirjena z odločitvijo, saj ji skrb za rastlino pomaga čutiti, da je njen otrok še vedno blizu in del njenega vsakdana.

V intervjuju za People je povedala, da želi, da ljudje razumejo, da je izguba nosečnosti izkušnja, o kateri se premalo govori, in da materinstvo ne izgine samo zato, ker nosečnosti ni več. Kardysova je dodala: "Prvič in najpomembneje, še vedno si mama, zaslužila si ta naziv."

Poleg čustvenih izzivov Kardysova opozarja tudi na fizične težave po izgubi, kot so izpadanje las, utrujenost, krvavitve, slabost in občutek krivde, ki lahko trajajo tedne ali mesece. Kot so zapisali na AOL, je to pogosto spregledan del izkušnje, saj se večina osredotoča le na trenutek same izgube, ne pa tudi na obdobje po njej.

Za mnoge je humor postal način soočanja z bolečino, je povedala Kardysova. Spominjanje smešnih trenutkov in refleksija o pozitivnih vidikih ji pomagata ohraniti ravnotežje med žalostjo in vsakdanjim življenjem.

Njen TikTok je prejel močne odzive ljudi, ki so doživeli podobne izgube; mnogi so zapisali, da jim je odprt pogovor in iskrena zgodba pomagala pri lastnem okrevanju. Kardysova upa, da bo njena izkušnja tistim, ki nosijo svoj tihi boj, dala občutek, da niso sami, in da je vsak način žalovanja povsem veljaven.