Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka

B.R.
Resnične zgodbe 0
06. 02. 2026 02.59

Tracy Kardys je delila ganljivo in odprto zgodbo o izgubi nosečnosti, ki je hitro postala viralna na TikToku in se dotaknila mnogih, ki so doživeli podobno izkušnjo.

Tracy Kardys

Tracy Kardys je pri desetih tednih nosečnosti spontano izgubila plod. Svojega otroka je nato pokopala v lončnico, ki jo je prejela kot poročno darilo. Šest mesecev kasneje je objavila videoposnetek, v katerem je presadila rastlino in razkrila, kaj je v njej, kar je sprožilo pogovor o žalosti, spominu in procesu okrevanja.

V videu je Kardysova z mešanico humorja in bolečih trenutkov priznala, da se je sprva zdelo nenavadno in morbidno, ko je povedala, da je njen plod "pokopan tam notri". Kljub temu je to storila, ker ni vedela, kaj drugega bi storila po nenadni izgubi. Rastlina je tako zanjo postala simbol spomina in bližine, kot so zapisali na spletni strani Yahoo News.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kardysova je pojasnila, da se spopad z izgubo še zdaleč ne konča s samim dogodkom. Šest mesecev po izgubi se ji je zdelo, da je pomirjena z odločitvijo, saj ji skrb za rastlino pomaga čutiti, da je njen otrok še vedno blizu in del njenega vsakdana.

V intervjuju za People je povedala, da želi, da ljudje razumejo, da je izguba nosečnosti izkušnja, o kateri se premalo govori, in da materinstvo ne izgine samo zato, ker nosečnosti ni več. Kardysova je dodala: "Prvič in najpomembneje, še vedno si mama, zaslužila si ta naziv."

Poleg čustvenih izzivov Kardysova opozarja tudi na fizične težave po izgubi, kot so izpadanje las, utrujenost, krvavitve, slabost in občutek krivde, ki lahko trajajo tedne ali mesece. Kot so zapisali na AOL, je to pogosto spregledan del izkušnje, saj se večina osredotoča le na trenutek same izgube, ne pa tudi na obdobje po njej.

Za mnoge je humor postal način soočanja z bolečino, je povedala Kardysova. Spominjanje smešnih trenutkov in refleksija o pozitivnih vidikih ji pomagata ohraniti ravnotežje med žalostjo in vsakdanjim življenjem.

Njen TikTok je prejel močne odzive ljudi, ki so doživeli podobne izgube; mnogi so zapisali, da jim je odprt pogovor in iskrena zgodba pomagala pri lastnem okrevanju. Kardysova upa, da bo njena izkušnja tistim, ki nosijo svoj tihi boj, dala občutek, da niso sami, in da je vsak način žalovanja povsem veljaven.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Preberi še
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
Preberi še
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
izguba nosečnosti materinstvo žalovanje spomin okrevanje izguba otroka soočanje z izgubo
Naslednji članek
Resnične zgodbe

Pismo mame pred smrtjo: Moj duh zapušča to telo

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522