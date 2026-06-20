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Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina

S.B.
Resnične zgodbe 0
20. 06. 2026 04.00

Ameriška influencerka Emilie Kiser je prvič po več kot letu dni javno spregovorila o eni najtežjih osebnih tragedij svojega življenja, smrti njenega 3-letnega sina Trigga, ki se je leta 2025 utopil v družinskem bazenu. V odmevnem intervjuju je odkrito opisala proces žalovanja, pritiske javnosti in zapleten odnos z možem Bradyjem Kiserjem.

emiliy kaser

Ko je ameriška spletna vplivnica Emilie Kiser prvič po več kot letu dni sedla pred mikrofon v podcastu On Purpose pri Jayju Shettyju, ni šlo za tipičen "povratek v javnost". Šlo je za prvi javni opis dneva, ki je popolnoma prelomil njeno življenje, smrt njenega 3-letnega sina Trigga, ki se je utopil v družinskem bazenu maja 2025.

Tragedija se je zgodila doma v Arizoni

Medtem ko je bil njen mož Brady Kiser v hiši z njunim dojenčkom, je Trigg za kratek čas ostal brez nadzora in padel v neograjen del bazena. Po policijskih ugotovitvah je bil v vodi več minut, preden so ga našli. Po hospitalizaciji je umrl šest dni kasneje.

Čeprav so policisti kasneje priporočili kazenski pregon zaradi malomarnosti, tožilstvo obtožb ni vložilo, ker ni bilo dovolj dokazov za obsodbo.

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"Spominjam se trenutka, ko sem dobila klic"

V intervjuju je Emilie opisala, da se ji je najbolj vtisnil trenutek, ko je prejela klic o nesreči. Ne kot dramatičen filmski prizor, ampak kot "popoln izklop realnosti".

Povedala je, da se po tem trenutku ni več počutila kot ista oseba. Ena najbolj ponavljajočih se misli v njenem opisu žalovanja je bila, da možgani "ne sprejmejo, da se je to res zgodilo", ampak telo še vedno nadaljuje vsakdan.

To je tudi razlog, da je govorila o nečem, kar je opisala kot spremembo lastne osebnosti, ne v smislu "okrevanja", ampak preživetja.

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Najtežji del: odnos z možem

Najbolj občutljiv del intervjuja je bil njen odnos z možem Bradyjem.

Emilie je priznala, da sprva ni vedela, ali mu bo sploh lahko kdaj odpustila. Vendar je poudarila, da se je sčasoma zgodilo nekaj nepričakovanega: skupno žalovanje ju je hkrati razdvajalo in držalo skupaj.

Opisala je, da sta oba živela z isto resnico, da bi se tragedija lahko zgodila v katerikoli različici tistega dne. Ta misel ji je, kot je dejala, sčasoma zmanjšala občutek izključno "osebne krivde" do moža in ga preusmerila v širše razumevanje nesreče.

Več tujih medijev je izpostavilo, da je povedala, da danes do njega čuti predvsem sočutje, ne pa jeze, ki jo je čutila na začetku.

"Obljuba, ki mi je spremenila materinstvo"

Eden najbolj odmevnih trenutkov intervjuja je bila njena izpoved o zadnjem pogovoru s sinom.

Emilie je razkrila, da je Triggu tik pred tragedijo obljubila, da bo vedno skrbela za njegovega mlajšega brata Teddyja. Ta stavek je po njenem postal nekakšen "notranji kompas", ki jo sili, da preživi vsak dan kljub izgubi.

V intervjujih je večkrat ponovila, da jo prav materinstvo po tragediji drži pokonci. Ne kot tolažba, ampak kot odgovornost, ki je ostala.

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Javnost, ki ni dovolila zasebnosti

Ker gre za eno najbolj prepoznavnih družinskih vplivnic v ZDA, je bila tragedija hitro tudi javna zgodba.

Po nesreči so se pojavile preiskave, policijski dokumenti in ogromno spletnih komentarjev, ki so družino razdelili na tarčo empatije in ostrih obsodb.

Emilie je v intervjuju priznala, da so bili nekateri odzivi javnosti "nečloveško kruti" in da je v določenih obdobjih popolnoma zapustila družbena omrežja, da bi zaščitila svojo duševno stabilnost.

Ne "sprava", ampak sobivanje z izgubo

Čeprav mnogi mediji njen pogovor z možem opisujejo kot "odpuščanje", Emilie sama to vidi drugače.

Ne govori o zaključku zgodbe ali prebolevanju, ampak o tem, da se je življenje razdelilo na "pred in po". V "po" pa ni normalnosti. Samo nova oblika vsakdana, v kateri je žalost stalna, a obvladljiva.

Kot je povzela sama, to ni zgodba o tem, kako greš naprej. To je zgodba o tem, kako se naučiš živeti z nečim, kar ostane.

Vir: People.com

Emilie Kiser žalovanje izguba otroka materinstvo duševno zdravje
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