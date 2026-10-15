Pet izgub, potem pa vedno znova isto vprašanje: "Kdaj bo otrok?"

Elvedina Mujkić Bešić je na poti do materinstva doživela kar pet spontanih splavov. Pet izgub, petkrat zlomljeno srce in petkrat začetek žalovanja, o katerem se v družbi še vedno premalo govori. Toda njena zgodba se ni končala tam. Danes je mama dveh otrok. Postala pa je tudi svetovalka za dojenje in svoje znanje namenja mamam, ki se po rojstvu otroka znajdejo pred številnimi vprašanji, dvomi in pritiski. Dobro ve, kako pomembno je, da ima ženska ob sebi nekoga, ki jo posluša, razume in ji poda prave informacije, brez obsojanja in brez občutka, da mora vse prebroditi sama. Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o izgubi otroka med nosečnostjo in ob porodu smo se z Elvedino pogovarjali o petih izgubah, strahu pred novo nosečnostjo, materinstvu po bolečini in o tem, kaj bi svetovala ženskam, ki se soočajo s podobno zgodbo.

Petkrat ste doživeli izgubo nosečnosti. Se še spomnite trenutka, ko ste prvič izvedeli, da je tudi peta nosečnost končana? Kaj vam je takrat šlo skozi glavo?

Nekako me je najbolj prizadela tretja izguba, pa ne ker bi bile ostale manj pomembne zame, ampak, ker sem vedela kaj to pomeni statistično. Po prvi izgubi sem si rekla, da se to zgodi pogosto in se bodrila s tem. Po drugi sem bila prepričana, da se ne more zgoditi še enkrat, tretja pa me je res sesula. Po peti izgubi sem padla na neko točko, ko sem težko našla upanje, da bom še kdaj mama.

icon-expand Elvedina je svetovalka za dojenje in svoje znanje namenja mamam, ki se po rojstvu otroka znajdejo pred številnimi vprašanji, dvomi in pritiski FOTO: osebni arhiv

Ste se kdaj vprašali: "Kaj je narobe z mano?" In ali ste kdaj krivili svoje telo za to, kar se je zgodilo?

To vprašanje sem si zastavljala nenehno, niso pomagala niti namigovanja drugih, da je zagotovo nekaj narobe z menoj. Ja, še vedno to slišimo v družbi, čeprav niti ne vem zakaj bi imel kdorkoli pravico iskati vzroke za spontane splave, razen para samega in zdravnikov. Spraševala sem se, če sem premalo počivala. In takrat so mi močno pomagali zapisi pokojnega ginekologa Pušenjaka, nekako je bil glas razuma.

Kako se je po petih izgubah spremenil vaš odnos do naslednje nosečnosti? Je bilo ob pozitivnem testu več veselja ali strahu?

Že pred tem sem se vključila v psihoterapevtski proces. In tudi ob ponovni zanositvi sem bila pri psihoterapevtki. Strah je bil tako velik, da sem nenehno preverjala, če se je začela kakšna krvavitev, vsako brisanje s papirjem na stranišču je prineslo velik strah. Strah je prevzel celoten moj um in v tistem trenutku sem vedela, da potrebujem pogovor. Psihoterapevtka mi je dala orodja s katerimi sem se lažje spopadla s strahom in šla skozi nosečnost dan po dan. Najtežjih je bilo prvih 12 tednov, nikakor pa to ni bil lahkotna nosečnost, kot je bila prva, ko skoraj nisem pomislila, da bi šlo kaj narobe.

Kateri trenutek v zadnji nosečnosti, ki se je končala z rojstvom zdravega otroka, vam je bil najtežji in kateri vam je prvič dal občutek: "Tokrat bo morda res vse v redu"?

Najtežji trenutki so mi bili vsi pregledi v nosečnosti, najbolj prvi. Ginekologinja me je med pregledom držala za roke in ko sem zaslišala bitje srce, so se mi vlile solze. Cenim, da mi je ob vsakem pregledu takoj povedala, da je srček tukaj, da bije normalno in se nato lotila temeljitega pregleda. V nosečnosti sem bila res temeljito vodena, za kar sem ji izjemno hvaležna. Kdaj sem dobila ta občutek, da bo vse v redu, resnično ne vem. Saj je bil strah prisoten skozi celotno nosečnost.

icon-expand Najtežji trenutki so mi bili vsi pregledi v nosečnosti, najbolj prvi. FOTO: Adobe Stock

Ste si med nosečnostjo dovolili veseliti se otroka ali ste se zaradi prejšnjih izkušenj ves čas zadrževali?

Na začetku se nisem veselila, ne da si ne bi želela, preprosto se nisem mogla veseliti, verjetno sem se na tak način zavarovala. Več veselja sem občutila nekako po morfologiji. Takrat sem morala še na en dodaten pregled v ljubljansko porodnišnico zaradi srčka in ko se je izkazalo, da je vse v redu, se mi je kamen odvalil od srca. Je bilo pa to popolnoma drugačno veselje kot prvič, veliko bolj previdno kot prvič. Velikokrat sem se tudi ujela, da sem ljudem razlagala v smislu: 'Če bo vse v redu, bom rodila...', vedno je bila prisotna beseda 'če'. Tudi starim staršem in družini nisva povedala v živo. Poslala sva SMS. Preprosto ne bi zmogla prenesti njihovega veselja, hkrati pa jim nisem želela odvzeti tega. Zato se mi je zdelo bolje, da se imajo priložnost veseliti sami. Tudi čestitke ob nosečnosti mi je bilo izjemno težko sprejeti.

Kaj so vam ljudje govorili po splavih in kateri stavki so vas prizadeli, čeprav so jih morda izrekli z najboljšimi nameni? Kaj bi morali ljudje reči ženski, ki izgubi otroka?

Pogosto se mi zdi, da ljudje v takih situacijah želimo pomagati in tolažiti z nekimi frazami kot so: 'Saj sta še mlada.' ali pa 'Na srečo se je zgodila bolj na začetku nosečnosti.' pa tudi 'Že ni bilo vse v redu s plodom, je bolje tako.' In ja, pogosto so se ljudje hitro ujeli v iskanje krivca. V smislu, da je zagotovo krivo to in to. Mislim, da vsak par to premleva že sam in se bori s tem, da utiša glasove in ne potrebuje dodatnih komentarjev drugih. Ampak zame to ni bila tolažba, ker sem dobila občutek, da ljudje pomanjšujejo najine izgube, kot da niso pomembne. Želela bi si, da bi večkrat slišala samo 'Žal mi je' ali pa 'Moje sožalje ob izgubi.'

Kako so izgube vplivale na vaš partnerski odnos? Sta žalovala vsak po svoje in se je bilo kdaj težko razumeti?

Lahko razumem, če se pari v takšni situaciji oddaljijo, ker je tudi sam odnos na veliki preizkušnji. Naju je sicer ta izkušnja povezala. Veliko sva se pogovarjala o svojih čustvih, strahovih. Mož ima to 'smolo', da sem po izobrazbi mag. socialna delavka in ga vedno spodbujam k pogovorom. Zagotovo je pripomoglo tudi to, da sem poiskala zunanjo pomoč.

Ko ste končno v naročje dobili zdravega otroka, je bila to samo sreča ali je bil prisoten tudi strah, žalost za otroki, ki ste jih izgubili?

Žalost je prisotna še vedno, v drugačni meri kot takrat. Bi rekla, da me je ta izkušnja za vedno zaznamovala.

Kaj bi danes povedali ženski, ki je pravkar doživela svoj prvi, drugi ali peti splav in trenutno ne verjame več, da bo nekoč držala svojega zdravega otroka?

Poslala bi ji en velik objem in ji rekla, naj ne ostane sama s svojimi mislimi, naj govori o tem, naj si dovoli žalovati in čutiti vse kar čuti. In v mislih stiskam pesti za vse, ki se znajdejo na tej točki, da jim bo, tako kot je meni, tudi njim uspelo.

icon-expand Včasih sta objem in tišina tisto, kar potrebuje oseba, ki se sooča z izgubo. FOTO: Adobe Stock

V vašem primeru so bila verjetno zelo boleča tudi vprašanja okolice, kdaj bosta imela še enega otroka oziroma zakaj ga še nimata. Kaj bi želeli, da ljudje razumejo o takšnih vprašanjih?