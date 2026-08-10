Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe

Elena, ki je poleg dela v vrtcu tudi tekmovalna bodybuilderka, je povedala, da je bila odločitev šole zanjo velik šok. Po njenem mnenju njena zasebna dejavnost nikoli ni vplivala na njeno delo z otroki, pri katerem je bila, kot pravi, vedno profesionalna in predana.

Starši so prepoznali njeno fotografijo

Primer je v javnost prišel marca letos, ko so nekateri starši otrok iz vrtca odkrili njen profil na platformi OnlyFans. Po poročanju italijanskih medijev naj bi eden od staršev prepoznal Eleno in o tem obvestil vodstvo ustanove. Sama je pozneje povedala, da ne ve natančno, kdo je našel njen profil, vendar meni, da je šlo za starša enega od otrok. Po odkritju je šola začela notranji postopek, Eleno pa najprej suspendirala. Kasneje je sledila odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi upravičenega razloga. Vodstvo vrtca je pojasnilo, da je njena dejavnost na platformi za odrasle v nasprotju z vrednotami in versko usmeritvijo ustanove.

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Ne sramujem se svojega telesa

Elena je v intervjujih poudarila, da je ponosna na svoje telo, ki je rezultat dolgoletnega ukvarjanja z bodybuildingom. Pojasnila je, da se je za spletno dejavnost odločila tudi zaradi finančnih razlogov, saj je bil njen dohodek vzgojiteljice po njenih besedah prenizek za samostojno življenje. Ne razumem, zakaj bi bilo moje zasebno življenje povezano z mojim delom. Kot vzgojiteljica sem svoje delo vedno opravljala resno, je povedala v intervjujih za italijanske medije.

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Primer razdelil javnost

Odločitev vrtca je sprožila številne odzive. Nekateri starši so stopili na njeno stran in poudarili, da je bila odlična vzgojiteljica ter da njeno zasebno življenje ne bi smelo vplivati na odnos do otrok. Po drugi strani pa so nekateri menili, da mora oseba, ki dela z majhnimi otroki, upoštevati tudi ugled in vrednote ustanove, v kateri je zaposlena. Primer je tako odprl širšo razpravo: ali lahko delodajalec posega v zasebno življenje zaposlenega, če njegovo vedenje zunaj delovnega časa ni povezano z opravljanjem dela? In kje je meja med osebno svobodo ter pričakovanji, ki jih ima določena institucija do svojih zaposlenih?

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Nova pot v svetu fitnesa

Elena je po izgubi službe povedala, da se morda ne vidi več v šolstvu, ampak želi svojo prihodnost graditi v svetu fitnesa in osebnega trenerstva. Še vedno pa poudarja, da je bilo delo z otroki zanjo pomembno in da ji je bilo vedno pri srcu.

Anketa Arhiv Bi vas kot starša motilo, če bi vzgojiteljica vašega otroka imela spletni profil z vsebinami za odrasle? Da, to bi me motilo – oseba, ki dela z otroki, mora biti tudi zgled zunaj službe. Ne, njeno zasebno življenje me ne bi zanimalo – pomembno mi je, kako dela z otroki. Odvisno – pomembno bi mi bilo, kakšne vsebine objavlja in ali to vpliva na njeno delo. Ne vem, o tem bi se moral/-a še odločiti. Moški Ženska Da, to bi me motilo – oseba, ki dela z otroki, mora biti tudi zgled zunaj službe. 185 Ne, njeno zasebno življenje me ne bi zanimalo – pomembno mi je, kako dela z otroki. 511 Odvisno – pomembno bi mi bilo, kakšne vsebine objavlja in ali to vpliva na njeno delo. 161 Ne vem, o tem bi se moral/-a še odločiti. 32 Da, to bi me motilo – oseba, ki dela z otroki, mora biti tudi zgled zunaj službe. 91 Ne, njeno zasebno življenje me ne bi zanimalo – pomembno mi je, kako dela z otroki. 323 Odvisno – pomembno bi mi bilo, kakšne vsebine objavlja in ali to vpliva na njeno delo. 80 Ne vem, o tem bi se moral/-a še odločiti. 13 Da, to bi me motilo – oseba, ki dela z otroki, mora biti tudi zgled zunaj službe. 94 Ne, njeno zasebno življenje me ne bi zanimalo – pomembno mi je, kako dela z otroki. 188 Odvisno – pomembno bi mi bilo, kakšne vsebine objavlja in ali to vpliva na njeno delo. 81 Ne vem, o tem bi se moral/-a še odločiti. 19 Skupaj Moški Ženska