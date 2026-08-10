Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe

S.B.
Resnične zgodbe 5
10. 08. 2026 03.15

Zgodba 29-letne Elene Marage iz Italije je sprožila burno razpravo o mejah med zasebnim in poklicnim življenjem. Mlada vzgojiteljica iz okolice Trevisa je ostala brez službe v katoliškem vrtcu, potem ko so starši njenih otrok izvedeli za njen profil na spletni platformi za odrasle.

elena marage

Elena, ki je poleg dela v vrtcu tudi tekmovalna bodybuilderka, je povedala, da je bila odločitev šole zanjo velik šok. Po njenem mnenju njena zasebna dejavnost nikoli ni vplivala na njeno delo z otroki, pri katerem je bila, kot pravi, vedno profesionalna in predana.

Starši so prepoznali njeno fotografijo

Primer je v javnost prišel marca letos, ko so nekateri starši otrok iz vrtca odkrili njen profil na platformi OnlyFans. Po poročanju italijanskih medijev naj bi eden od staršev prepoznal Eleno in o tem obvestil vodstvo ustanove. Sama je pozneje povedala, da ne ve natančno, kdo je našel njen profil, vendar meni, da je šlo za starša enega od otrok.

Po odkritju je šola začela notranji postopek, Eleno pa najprej suspendirala. Kasneje je sledila odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi upravičenega razloga. Vodstvo vrtca je pojasnilo, da je njena dejavnost na platformi za odrasle v nasprotju z vrednotami in versko usmeritvijo ustanove.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ne sramujem se svojega telesa

Elena je v intervjujih poudarila, da je ponosna na svoje telo, ki je rezultat dolgoletnega ukvarjanja z bodybuildingom. Pojasnila je, da se je za spletno dejavnost odločila tudi zaradi finančnih razlogov, saj je bil njen dohodek vzgojiteljice po njenih besedah prenizek za samostojno življenje.

Ne razumem, zakaj bi bilo moje zasebno življenje povezano z mojim delom. Kot vzgojiteljica sem svoje delo vedno opravljala resno, je povedala v intervjujih za italijanske medije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Primer razdelil javnost

Odločitev vrtca je sprožila številne odzive. Nekateri starši so stopili na njeno stran in poudarili, da je bila odlična vzgojiteljica ter da njeno zasebno življenje ne bi smelo vplivati na odnos do otrok. Po drugi strani pa so nekateri menili, da mora oseba, ki dela z majhnimi otroki, upoštevati tudi ugled in vrednote ustanove, v kateri je zaposlena.

Primer je tako odprl širšo razpravo: ali lahko delodajalec posega v zasebno življenje zaposlenega, če njegovo vedenje zunaj delovnega časa ni povezano z opravljanjem dela? In kje je meja med osebno svobodo ter pričakovanji, ki jih ima določena institucija do svojih zaposlenih?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Nova pot v svetu fitnesa

Elena je po izgubi službe povedala, da se morda ne vidi več v šolstvu, ampak želi svojo prihodnost graditi v svetu fitnesa in osebnega trenerstva. Še vedno pa poudarja, da je bilo delo z otroki zanjo pomembno in da ji je bilo vedno pri srcu.

Anketa Arhiv
Bi vas kot starša motilo, če bi vzgojiteljica vašega otroka imela spletni profil z vsebinami za odrasle?

Vir: 24sata.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
vzgoja in izobraževanje zasebnost starševstvo poklicna etika družinski odnosi
Naslednji članek
Resnične zgodbe

Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka

Bibaleze.si Učiteljica opozarja: Starši ne prevzemajo odgovornosti za vzgojo
24ur.com Svetloba, čustva sprožajo napade, Ariana ne more v šolo: 'Sami delajte z njo'
24ur.com Na OŠ Prevalje vplivnica posnela erotične fotografije: Gre za fantazijo
24ur.com Odpustili učiteljico, ki je bila v 24 letih dela odsotna 20 let
24ur.com Tamaro razžira zaradi ločitve od hčerke: Nočem, da bi bila jezna name
24ur.com Domnevni zalezovalki družine pogrešane Maddie na sodišču
24ur.com Priyanka Chopra odločna: Zaradi hčerke bi se odrekla karieri
Priporoča
Komentarji (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
KatiFafi 10. 08. 2026 14.33
-2
Definitivno je neprimerna je za delo, ki ga je opravljala.
ODGOVORI
0 2
belyugo 10. 08. 2026 12.40
+1
tale je bila kakšni mamici verjetno že dolgo trn v peti pa je izkoristila za hajko
ODGOVORI
2 1
SpamEx 10. 08. 2026 11.08
+1
smešen očitek
ODGOVORI
2 1
PegySue 10. 08. 2026 09.17
+12
Če vzgojiteljica ni primerna za vzgojo otrok zaradi omenjene strani, starš, ki tem sledi - je primeren za roditelja....?
ODGOVORI
13 1
veter987 10. 08. 2026 12.23
-1
Prevel si moj komentar, to čno to sem želela povedati.
ODGOVORI
0 1
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1912