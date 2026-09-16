Druga drugi dojita otroka: "Ko dojenček joka, ga pač nahraniš"

Njuna zgodba je v javnosti vzbudila precej pozornosti, potem ko sta nastopili v oddaji This Morning. Holly in Becky sta namreč začeli druga drugi dojiti otroka in pravita, da se jima je vse skupaj zdelo povsem naravno.

Vse se je začelo s pet dni starim dojenčkom

Prvič se je to zgodilo, ko je bil Hollyjin sin Freddy star komaj pet dni. Družina je bila v parku. Holly se je s takratnim partnerjem odpravila na pedalin, medtem ko sta za dojenčka skrbela Becky in njen mož Ed, Hollyjin brat. Becky je takrat dojila svojega sedemmesečnega sina Foya. Freddy je začel jokati in Becky je Holly sporočila, da ne ve, kaj naj stori. Holly ji je odgovorila, naj ga preprosto podoji. In Becky ga je. "Ni se zdelo nič nenavadnega," je kasneje povedala. Bila je že v obdobju dojenja in ko je zaslišala jok dojenčka, ji je bilo pomembno predvsem to, da ga pomiri.

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Iz enkratne pomoči je nastala družinska navada

Dogodek v parku pa ni ostal osamljen primer. Holly je pozneje pripovedovala, da je nekoč prišla k Becky in ugotovila, da je pozabila prsno črpalko. Rešitev je bila preprosta, Becky ji je ponudila, naj podoji njenega otroka. Tako se je med njima razvila oblika medsebojne pomoči. Becky je lahko podojila Hollyjinega otroka, Holly pa Beckyjinega. "Manj stvari je treba spakirati," se je pošalila Becky. Obe sta poudarili, da pri njiju nikoli ni šlo za kakšen vnaprej načrtovan dogovor. Prej za praktično rešitev v trenutku, ko je bil otrok lačen, mama pa ni mogla takoj ponuditi svojega mleka.

Danes dojita tudi otroke druga druge

Njuna praksa se je nadaljevala tudi po rojstvu novih otrok. Holly je danes mama sedemletnega Freddyja in enoletne Violet, Becky pa ima sedem otrok. Med njimi je tudi najmlajša Pearl, ki je bila ob njunem zadnjem opisanem primeru stara komaj nekaj dni. Ko je Becky po porodu izgubila veliko krvi in bila zelo šibka, je imela tudi boleče in razpokane bradavice. Pearl je jokala, Holly pa je, ker je še vedno dojila svojo hčerko Violet, ponudila pomoč. "Naj jo podojim?" jo je vprašala. Becky je privolila. Medtem ko je Holly podojila malo Pearl, je Becky lahko črpala svoje mleko. Za obe je bila to praktična rešitev v precej napornem obdobju po porodu.

icon-expand Njuna praksa se je nadaljevala tudi po rojstvu novih otrok. FOTO: Adobe Stock

Dojenčki ne opazijo razlike

Holly in Becky pravita, da jima njuna praksa ni povzročala posebnih pomislekov. Holly meni, da se otrokom pri tem ne zdi nič nenavadnega. Sama pa opaža, da je zaradi dojenja še bolj povezana z nekaterimi Beckyjimi otroki. Obe sta zelo povezani že sicer, Becky je namreč Hollyjina svakinja že skoraj tri desetletja. "To je najina stvar," je Becky opisala njun način medsebojne pomoči.

Nekateri so bili šokirani

Seveda pa njuna zgodba ni naletela samo na odobravanje. Nekateri prijatelji in znanci so bili ob njunem početju presenečeni ali so jima povedali, da se jim zdi nenavadno. Tudi družinski člani so se sprva pošalili, da sta precej nekonvencionalni pri vzgoji. Toda Holly in Becky se zaradi tega ne obremenjujeta. Obe pravita, da je njun odnos zgrajen na zaupanju in da se jima zdi pomembno predvsem to, da sta si pripravljeni pomagati.

Je dojenje otroka druge ženske varno?

Pri tem pa je vendarle pomembno ločiti med osebno izkušnjo Holly in Becky ter splošnim zdravstvenim priporočilom. Zdravnica Zoe Williams, ki je o njuni zgodbi govorila v oddaji This Morning, je opozorila, da dojenje otroka druge ženske ni nekaj, kar bi bilo mogoče priporočiti kar komurkoli brez premisleka. Pri deljenju dojenja obstaja možnost prenosa nekaterih okužb, pomembno pa je tudi, ali oseba jemlje zdravila, uživa alkohol ali kadi oziroma ima druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na varnost otroka. Prav zato strokovnjaki pri deljenju materinega mleka poudarjajo pomen poznavanja zdravstvenega stanja darovalke. Pri mlečnih bankah je situacija drugačna, saj je mleko darovalk pregledano in obdelano. To pa ne pomeni, da je njuna izkušnja sama po sebi dokaz, da je takšna praksa primerna za vse. Holly in Becky imata zelo tesen odnos, druga drugi zaupata in poznata svoje zdravstveno stanje, kar je pomemben del njune zgodbe.

Praksa, ki je veliko starejša, kot si morda predstavljamo

Čeprav se danes marsikomu zdi ideja, da bi druga ženska dojila njegovega otroka, nenavadna, v resnici ni nova. Dojenje otroka druge ženske oziroma tako imenovano wet-nursing ima dolgo zgodovino. V preteklosti so bile dojilje pomemben del skrbi za dojenčke, zlasti kadar mati ni mogla dojiti ali je pri porodu umrla. Danes se je praksa v večini zahodnega sveta skoraj izgubila, vendar se je v nekaterih družinah v nekoliko drugačni obliki znova pojavilo navzkrižno dojenje, predvsem kot neformalna pomoč med ženskami, ki se dobro poznajo in si zaupajo.

Holly in Becky ne trdita, da bi morala tako ravnati vsaka mama

Pravita le, da je njun odnos drugačen in da jima takšna oblika medsebojne pomoči ustreza. Dojenje otrok druga druge se je pri njima razvilo spontano, iz povsem praktičnih situacij in sčasoma postalo del njunega družinskega življenja.