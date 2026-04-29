Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov

Letalo je bilo na poti proti svoji destinaciji, ko je žensko presenetil porod. Med potniki sta bila na srečo zdravnik in več medicinskih sester, ki so takoj priskočili na pomoč. Skupaj s kabinsko posadko so organizirali nujno pomoč in poskrbeli za varen potek poroda v zelo zahtevnih razmerah. Dojenček se je rodil približno 30 minut pred tem, ko je letalo zaradi razglašene izredne situacije pristalo na letališču v Portlandu. Po pristanku so na letališču že čakale reševalne ekipe, ki so mamo in novorojenčka prepeljale v bolnišnico, kjer sta bila oba v stabilnem stanju.

Hitra reakcija posadke in potnikov

Po poročilih je kabinsko osebje takoj aktiviralo protokole za nujne medicinske primere. Pilot je razglasil izredne razmere in letalo preusmeril na najbližje primerno letališče. Zdravstveni delavci na krovu so skupaj s posadko ustvarili improviziran prostor za porod, pri čemer so uporabili razpoložljivo opremo in poskrbeli za osnovno sterilnost ter varnost. Eden od potnikov je dogodek opisal kot "izjemno napet trenutek, ki se je spremenil v olajšanje in aplavz, ko se je slišal prvi jok novorojenčka".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Porodi na letalih niso redkost

Čeprav se zdi takšen dogodek izjemen, strokovnjaki opozarjajo, da porodi na letalih niso povsem redki. V zadnjih letih so bili zabeleženi številni primeri, ko so nosečnice rodile med letom, pogosto prav zaradi tega, ker se porodi začnejo nepričakovano ali prezgodaj. V več primerih so ključno vlogo odigrali potniki z medicinskim znanjem, saj letalske posadke v takšnih situacijah pogosto nimajo dovolj specializirane opreme, a so usposobljene za osnovno pomoč.

Kaj se zgodi po porodu na letalu?