Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov

S.B.
29. 04. 2026 04.00

Na letu družbe Delta Air Lines je prišlo do izjemnega in redkega dogodka, potnica je med letom nepričakovano začela rojevati, zaradi česar se je kabina na višini približno 10.000 metrov spremenila v improvizirano porodno sobo.

Letalo je bilo na poti proti svoji destinaciji, ko je žensko presenetil porod. Med potniki sta bila na srečo zdravnik in več medicinskih sester, ki so takoj priskočili na pomoč. Skupaj s kabinsko posadko so organizirali nujno pomoč in poskrbeli za varen potek poroda v zelo zahtevnih razmerah.

Dojenček se je rodil približno 30 minut pred tem, ko je letalo zaradi razglašene izredne situacije pristalo na letališču v Portlandu. Po pristanku so na letališču že čakale reševalne ekipe, ki so mamo in novorojenčka prepeljale v bolnišnico, kjer sta bila oba v stabilnem stanju.

Hitra reakcija posadke in potnikov

Po poročilih je kabinsko osebje takoj aktiviralo protokole za nujne medicinske primere. Pilot je razglasil izredne razmere in letalo preusmeril na najbližje primerno letališče.

Zdravstveni delavci na krovu so skupaj s posadko ustvarili improviziran prostor za porod, pri čemer so uporabili razpoložljivo opremo in poskrbeli za osnovno sterilnost ter varnost.

Eden od potnikov je dogodek opisal kot "izjemno napet trenutek, ki se je spremenil v olajšanje in aplavz, ko se je slišal prvi jok novorojenčka".

Porodi na letalih niso redkost

Čeprav se zdi takšen dogodek izjemen, strokovnjaki opozarjajo, da porodi na letalih niso povsem redki. V zadnjih letih so bili zabeleženi številni primeri, ko so nosečnice rodile med letom, pogosto prav zaradi tega, ker se porodi začnejo nepričakovano ali prezgodaj.

V več primerih so ključno vlogo odigrali potniki z medicinskim znanjem, saj letalske posadke v takšnih situacijah pogosto nimajo dovolj specializirane opreme, a so usposobljene za osnovno pomoč.

Kaj se zgodi po porodu na letalu?

Po mednarodnih pravilih letalske varnosti se v primeru poroda na letalu vedno obvesti pilota, ki lahko preusmeri let, aktivira nujna medicinska pomoč na tleh ter oceni stanje matere in novorojenčka takoj po pristanku.

Pravno vprašanje državljanstva otroka je odvisno od več dejavnikov kot so države staršev, države pristanka ali registracije letala, zato se primeri rešujejo individualno.

Čeprav so takšni dogodki redki, vedno znova pokažejo, kako nepredvidljivo je življenje. Tudi na višini 10.000 metrov. V nekaj minutah se lahko običajen let spremeni v zgodbo, ki jo potniki pomnijo vse življenje.

Otroška imena

Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let

Resnične zgodbe

Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

