Mati, ki je prelomila pravila

Beatrice Weber je avtorica, aktivistka in zagovornica pravic otrok, ki je odraščala v ultraortodoksni hasidski judovski skupnosti. Kasneje se je odločila za izjemno težko življenjsko pot – odhod iz skupnosti z nekaterimi svojimi otroki, medtem ko je druge morala začasno pustiti za sabo.

Življenje v skupnosti in prva leta

Weberjeva je odraščala v hasidski skupnosti v Kanadi in bila zelo zgodaj poročena v dogovorjen zakon. V takšnih skupnostih so tradicionalne vloge in verski predpisi strogi: ločeno življenje, poudarjeno versko šolanje in omejen stik z zunanjim svetom. Upravljanje družine in otrok je pogosto podvrženo strogim normam in pričakovanjem. Imela je deset otrok, ki so sprva obiskovali hasidske šole. To pomeni zelo malo ali skoraj nič sekularnega izobraževanja.

Prelomna odločitev: pobeg iz skupnosti

Weberjeva se je odločila zapustiti svojo zakonsko zvezo in hasidsko skupnost. Ta odločitev ni bila impulzivna, ampak rezultat večletnih prizadevanj, da bi zagotovila bolj uravnoteženo, izobraževalno in svobodno življenje zase in za svoje otroke.

V zgodbi, ki jo je delila z javnostjo, opisuje trenutek, ko je odšla z nekaterimi otroki, medtem ko je večino ostalih morala začasno pustiti pri skupnosti ali očetu. Čeprav je bila odločitev čustveno izjemno težka, je bila nujna zaradi pritiskov, pomanjkanja izobrazbe in strogega nadzora v skupnosti. Kasneje je opisala, da je bila to ena najbolj bolečih življenjskih odločitev, saj je obstajala nevarnost, da bi se odnosi z drugimi otroki in starši dolgoročno oddaljili. Čeprav je pobeg omogočil Weberjevi in otrokom dostop do boljšega izobraževanja in več svobode, se je morala spoprijeti tudi z dolgotrajnimi pravnimi boji za skrbništvo in s socialnimi ter kulturnimi posledicami.

Aktivizem in delo za pravice otrok

Po odhodu iz skupnosti je Weberjeva nadaljevala aktivizem, zlasti v okviru YAFFED, ki si prizadeva za pravno in dejansko izboljšanje izobraževanja v hasidskih in haredskih šolah v New Yorku. Organizacija opozarja na pomanjkljivo ali skoraj ničelno sekularno izobrazbo, kar omejuje možnosti otrok za nadaljnje izobraževanje in poklicno življenje. Weberjeva je vložila tudi tožbo proti šoli Yeshiva Mesivta Arugath Habosem zaradi pomanjkanja ustrezne sekularne izobrazbe. Leta 2023 je bila šola prisiljena predstaviti načrt izboljšav, čeprav je zavrnila ponovni vpis njenega sina. Weberjeva ni edina, ki se je odločila zapustiti ultraortodoksno versko skupnost. Tisoči posameznikov so delili svoje zgodbe o izhodu iz hasidskih okolij, ki so pogosto opisana kot tesna, konzervativna in omejujoča glede vloge žensk, otrok in izobraževanja. Ženske in matere so pogosto izpostavljene pritiskom glede vedenja in pomanjkanja odločanja o lastnem življenju.

