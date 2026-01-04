Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic

Rojstvo, ki je osupnilo svet

Annette in njene sestre Émilie, Yvonne, Cécile in Marie so se rodile 28. maja 1934 v majhnem kanadskem kraju Corbeil v Ontariu, v času velike gospodarske krize. Bile so prve znane petorčice, za katere je bilo potrjeno, da so preživele zgodnje otroštvo, kar je sprožilo izjemno zanimanje svetovne javnosti, medijev in znanstvene skupnosti. Njihovo rojstvo je hitro preraslo v mednarodni pojav. Postale so predmet medicinskih raziskav, medijskega poročanja in komercialnih interesov, njihova podoba pa se je pojavljala v oglasih, filmih in časopisih po vsem svetu.

Odvzete staršem in predane državi

Že kmalu po rojstvu so oblasti province Ontario petorčice odvzele staršem, uradno z obrazložitvijo, da družina nima dovolj sredstev za njihovo oskrbo. Starši so imeli takrat že pet drugih otrok. Skrbništvo je prevzela država, deklice pa so bile nameščene v posebej zgrajen kompleks, znan kot Quintland. Čeprav naj bi šlo za zaščitni ukrep, se je kmalu izkazalo, da je bil Quintland v resnici kombinacija bolnišnice, raziskovalnega centra in turistične atrakcije.

Otroštvo kot javna razstava

Otroštvo petorčic Dionne je bilo vse prej kot običajno. Deklice so bile nenehno opazovane, pregledovane in dokumentirane. Zdravniki, medicinske sestre in raziskovalci so spremljali vsak vidik njihovega razvoja, od telesne rasti do vedenja in medsebojnih odnosov. Vsak dan so jih skozi enosmerno steklo opazovali tudi obiskovalci – na tisoče turistov, ki so prihajali zgolj zato, da bi jih videli pri igri ali sprehodu. Deklice niso vedele, da so opazovane, a so odraščale v okolju, kjer zasebnost praktično ni obstajala.

Omejeni stiki z družino

Eden najbolj bolečih vidikov njihovega otroštva je bil zelo omejen stik s starši in sorojenci. Čeprav so starši živeli v hiši tik nasproti kompleksa, so bile interakcije redke, kratke in strogo nadzorovane. Deklice niso odraščale v družinskem okolju, temveč v institucionalnem sistemu, kjer so bili urniki, obiski in odnosi natančno določeni. Kasneje so same opisovale, da so bile odrezane od naravnih čustvenih vezi, ki so ključne za otrokov razvoj. Namesto starševske topline so prejemale profesionalno oskrbo, namesto družinskega življenja pa rutino in opazovanje.

Slava brez izbire

Čeprav so bile petorčice Dionne svetu predstavljene kot čudež in simbol upanja v težkih časih, same pri tem niso imele nobene izbire. Njihovo otroštvo je bilo močno komercializirano, prihodki pa so šli predvsem državi in drugim odraslim, ne njim. Kasneje so sestre odkrito govorile o občutku izkoriščanja in izgube – ne le zasebnosti, temveč tudi identitete.

Pozna vrnitev domov in pravica do priznanja

Pri devetih letih so se petorčice po dolgotrajnem pravnem boju končno vrnile k staršem. A leta ločenosti so pustila posledice in družinsko življenje se ni moglo preprosto nadaljevati tam, kjer se je prekinilo. V odrasli dobi so Annette, Yvonne in Cécile vložile tožbo proti vladi Ontaria zaradi razmer, v katerih so odraščale. Leta 1998 so dosegle poravnavo in prejele večmilijonsko odškodnino – uradno priznanje, da je bila njihova pravica do otroštva kršena.

Zapuščina Annette Dionne

Annette Dionne je v kasnejših letih pogosto opozarjala na pomen zaščite otrok pred pretirano izpostavljenostjo in izkoriščanjem. Njena zgodba, skupaj z zgodbami njenih sester, danes služi kot pomemben opomin, da senzacionalizem in javni interes nikoli ne bi smela stati pred dobrobitjo otrok. Z njeno smrtjo se zaključuje živo pričevanje o tej izkušnji, a zgodba petorčic Dionne ostaja del kolektivnega spomina – kot opozorilo in lekcija za prihodnost.