13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini

Družina Appelbee iz Pertha je bila na počitnicah, kjer so najeli kajake in sup deske. Kot so pozneje zapisali pri tamkajšnji policiji, so se vremenske razmere hitro poslabšale, močni tokovi in veter pa so družino začeli vse hitreje odnašati proti odprtemu morju.
Ko je postalo jasno, da se sami ne bodo mogli vrniti na obalo, se je Austin odločil za izjemno tvegan korak. Po navedbah policije je sprva poskušal poiskati pomoč z napihljivim kajakom, vendar je ta začel puščati. Kajak je zapustil, si snel rešilni jopič, ki ga je oviral pri plavanju, in se sam podal proti obali.
Pred njim je bila zahtevna preizkušnja: približno štiri kilometre dolg boj z visokimi valovi in močnimi tokovi, ki je trajal skoraj štiri ure. Kasneje je povedal, da se je med plavanjem skušal osredotočiti na pozitivne misli in si ves čas ponavljal, naj ne odneha.
"Valovi so bili ogromni in nisem imel rešilnega jopiča. Ves čas sem si govoril: samo plavaj, samo plavaj. Ko sem končno dosegel obalo, sem se zgrudil v pesek," je deček povedal v izjavi, ki jo je povzela avstralska javna radiotelevizija ABC.
Na obalo je priplaval okoli 18. ure in nemudoma sprožil alarm. Medtem so njegova mati Joanne Appelbee (47) ter 12-letni sin Beau in osemletna hči Grace ostali na morju, oblečeni v rešilne jopiče in oprijeti ene od sup desk.
Kot je poročala policija, jih je reševalni helikopter našel okoli 20.30, potem ko so v vodi preživeli tudi do deset ur. V tem času jih je tok odnesel kar 14 kilometrov od izhodiščne točke.
Policijski inšpektor James Bradley je poudaril, da dejanja 13-letnika ni mogoče dovolj pohvaliti, saj so prav njegova odločnost, zbranost in telesna vzdržljivost odločilno prispevale k temu, da so bili njegovi najbližji pravočasno rešeni.
Mati Joanne je v pogovoru za avstralsko nacionalno radiotelevizijo priznala, da je bila odločitev, da sina pošlje po pomoč, ena najtežjih v njenem življenju. "Nisem mogla zapustiti treh otrok. Austin je bil edini, ki je lahko poskusil priti do obale. Vedela sem, da je močan, a ko je začelo temneti in pomoči še ni bilo, me je postajalo vse bolj strah," je dejala.
Da bi ohranili mir, so si čas krajšali s petjem in šalami, a zvečer so se razmere močno poslabšale. Valovi so postajali vse večji, temperatura pa je hitro padala. Mlajši sin Beau je zaradi mraza izgubil občutek v nogah, vsi trije pa so močno drgetali. "Imam tri otroke. Vsi trije so preživeli. To je edino, kar šteje," je še povedala.
Po rešitvi so vse štiri družinske člane zdravniško pregledali, vendar nihče ni potreboval bolnišničnega zdravljenja. Zgodba mladega Avstralca je v javnosti sprožila val občudovanja in znova opozorila na nepredvidljivost morja ter pomen hitrega in pogumnega ukrepanja v izrednih razmerah.
