13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini

Družina Appelbee iz Pertha je bila na počitnicah, kjer so najeli kajake in sup deske. Kot so pozneje zapisali pri tamkajšnji policiji, so se vremenske razmere hitro poslabšale, močni tokovi in veter pa so družino začeli vse hitreje odnašati proti odprtemu morju.

Ko je postalo jasno, da se sami ne bodo mogli vrniti na obalo, se je Austin odločil za izjemno tvegan korak. Po navedbah policije je sprva poskušal poiskati pomoč z napihljivim kajakom, vendar je ta začel puščati. Kajak je zapustil, si snel rešilni jopič, ki ga je oviral pri plavanju, in se sam podal proti obali.

Pred njim je bila zahtevna preizkušnja: približno štiri kilometre dolg boj z visokimi valovi in močnimi tokovi, ki je trajal skoraj štiri ure. Kasneje je povedal, da se je med plavanjem skušal osredotočiti na pozitivne misli in si ves čas ponavljal, naj ne odneha.

"Valovi so bili ogromni in nisem imel rešilnega jopiča. Ves čas sem si govoril: samo plavaj, samo plavaj. Ko sem končno dosegel obalo, sem se zgrudil v pesek," je deček povedal v izjavi, ki jo je povzela avstralska javna radiotelevizija ABC.