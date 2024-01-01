Ženska, ki je bila ugrabljena, ko je imela vsega tri leta, je bila po več kot štirih desetletjih najdena živa in zdrava – pri tem pa ni vedela, da je bila kdaj žrtev ugrabitve.
V San Franciscu je prišlo do zanimivega dogodka: nosečnica je rodila v samovozečem taksiju, medtem ko je bila na poti v bolnišnico. Dogodek so potrdili predstavniki bolnišnice in podjetja, ki upravlja taksije.
Ko je Tricia Santiago nekega popoldneva začutila nenavadne bolečine v trebuhu, ni slutila, da se bo njeno življenje v naslednjih urah povsem spremenilo. Noseča je bila šele 22 tednov, zato porod še zdaleč ni bil pričakovan.
Rojstvo otroka je eno najpomembnejših življenjskih obdobij, ki prinaša neskončno srečo, a hkrati tudi številne izzive, ki lahko globoko zaznamujejo partnerski odnos. Prilagajanje na nove vloge, kronično pomanjkanje spanca in neenakomerna porazdelitev obveznosti pogosto povzročijo frustracije, stiske in občutek osamljenosti.
Včasih nas življenje postavi pred trenutke, ki se za vedno vtisnejo v dušo. Za mlado družino, ki je pred letom dni prvič zagledala svoja dvojčka, Leara in Leo, je bil tak dan prav tisti, ko sta njuna otroka prišla na svet veliko prezgodaj, a z neverjetno močjo, ki jo premorejo le pravi mali borci.
V Bangkoku se je zgodil pretresljiv, a hkrati neverjetno čudežen dogodek, ki je pretresel javnost in zdravstvene delavce. V eni izmed poslovnih stavb so našli živo novorojenko – skrito v splakovalniku stranišča. Kljub brutalnim okoliščinam je deklica preživela in je zdaj na varnem v bolnišnici.
Hannah in Craig sta pred dnevi praznovala nekaj, kar se je pred enim letom zdelo skoraj nemogoče – prvi rojstni dan svoje hčerke Jemime, ki se je rodila komaj pri 23 tednih in štirih dnevih nosečnosti.
Claire Danes danes velja za eno najbolj cenjenih igralk svoje generacije, a tudi pri njej materinstvo ni prineslo samo veselja in izpolnitve. V nedavnem intervjuju za podkast SmartLess je presenetljivo odkrito spregovorila o svojih občutkih, ko je leta 2022 pri 44 letih nepričakovano zanosila s tretjim otrokom. Namesto radosti, ki bi jo pričakovala, jo je najprej preplavila mešanica šoka, strahu – in celo sramu.
Evgeny in njegova žena sta komaj ujela minuto in 39 sekund veselja ob rojstvu sina, preden so jima zdravniki sporočili novico, ki jima je obrnila življenje na glavo. Njun sin se je rodil z dodatnim kromosomom 21 – z Downovim sindromom.
Perimenopavza prinaša številne fizične in čustvene spremembe, ki lahko vplivajo na vsakodnevno življenje in družinske odnose. 47-letna mama Alina je v pogovoru z nami delila svoje izkušnje, izzive in strategije, kako ohraniti mirnost in potrpežljivost pri starševstvu v tem obdobju.
Nan Britton je 88 let nosila breme javnega dvoma, potem ko je trdila, da je predsednik ZDA oče njenega otroka – DNK pa je na koncu dokazal, da je imela prav.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.