Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Resnične zgodbe

Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Družina in odnosi

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Zdrav otrok

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
OGLAS
Novice

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Najstniki

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Resnične zgodbe

Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih

Ženska, ki je bila ugrabljena, ko je imela vsega tri leta, je bila po več kot štirih desetletjih najdena živa in zdrava – pri tem pa ni vedela, da je bila kdaj žrtev ugrabitve.

Samovozeči taksi nepričakovano postal porodna soba
Resnične zgodbe

Samovozeči taksi nepričakovano postal porodna soba

V San Franciscu je prišlo do zanimivega dogodka: nosečnica je rodila v samovozečem taksiju, medtem ko je bila na poti v bolnišnico. Dogodek so potrdili predstavniki bolnišnice in podjetja, ki upravlja taksije.

Prezgodaj rojeni dojenček: od 10-odstotne možnosti do čudeža
Resnične zgodbe

Prezgodaj rojeni dojenček: od 10-odstotne možnosti do čudeža

Ko je Tricia Santiago nekega popoldneva začutila nenavadne bolečine v trebuhu, ni slutila, da se bo njeno življenje v naslednjih urah povsem spremenilo. Noseča je bila šele 22 tednov, zato porod še zdaleč ni bil pričakovan.

Po porodu je sovražila moža: iskrena izpoved mlade mame
Partnerski odnosi

Po porodu je sovražila moža: iskrena izpoved mlade mame

Rojstvo otroka je eno najpomembnejših življenjskih obdobij, ki prinaša neskončno srečo, a hkrati tudi številne izzive, ki lahko globoko zaznamujejo partnerski odnos. Prilagajanje na nove vloge, kronično pomanjkanje spanca in neenakomerna porazdelitev obveznosti pogosto povzročijo frustracije, stiske in občutek osamljenosti.

Rodila sta se s 680 in 720 grami: danes sta dokaz, da čudeži obstajajo
Resnične zgodbe

Rodila sta se s 680 in 720 grami: danes sta dokaz, da čudeži obstajajo

Včasih nas življenje postavi pred trenutke, ki se za vedno vtisnejo v dušo. Za mlado družino, ki je pred letom dni prvič zagledala svoja dvojčka, Leara in Leo, je bil tak dan prav tisti, ko sta njuna otroka prišla na svet veliko prezgodaj, a z neverjetno močjo, ki jo premorejo le pravi mali borci.

Čistilka zaslišala jok – v splakovalniku stranišča našla novorojenko
Resnične zgodbe

Čistilka zaslišala jok – v splakovalniku stranišča našla novorojenko

V Bangkoku se je zgodil pretresljiv, a hkrati neverjetno čudežen dogodek, ki je pretresel javnost in zdravstvene delavce. V eni izmed poslovnih stavb so našli živo novorojenko – skrito v splakovalniku stranišča. Kljub brutalnim okoliščinam je deklica preživela in je zdaj na varnem v bolnišnici.

Mali čudež: Rodila se je s 575 grami, danes praznuje prvo leto življenja
Resnične zgodbe

Mali čudež: Rodila se je s 575 grami, danes praznuje prvo leto življenja

Hannah in Craig sta pred dnevi praznovala nekaj, kar se je pred enim letom zdelo skoraj nemogoče – prvi rojstni dan svoje hčerke Jemime, ki se je rodila komaj pri 23 tednih in štirih dnevih nosečnosti.

Zvezdnica o tabuju pozne nosečnosti: Počutila sem se, kot da sem naredila nekaj narobe
Resnične zgodbe

Zvezdnica o tabuju pozne nosečnosti: Počutila sem se, kot da sem naredila nekaj narobe

Claire Danes danes velja za eno najbolj cenjenih igralk svoje generacije, a tudi pri njej materinstvo ni prineslo samo veselja in izpolnitve. V nedavnem intervjuju za podkast SmartLess je presenetljivo odkrito spregovorila o svojih občutkih, ko je leta 2022 pri 44 letih nepričakovano zanosila s tretjim otrokom. Namesto radosti, ki bi jo pričakovala, jo je najprej preplavila mešanica šoka, strahu – in celo sramu.

Rekli so, naj ga prepusti državi, a je oče stopil naprej – in dokazal, kaj je ljubezen
Resnične zgodbe

Rekli so, naj ga prepusti državi, a je oče stopil naprej – in dokazal, kaj je ljubezen

Evgeny in njegova žena sta komaj ujela minuto in 39 sekund veselja ob rojstvu sina, preden so jima zdravniki sporočili novico, ki jima je obrnila življenje na glavo. Njun sin se je rodil z dodatnim kromosomom 21 – z Downovim sindromom.

Perimenopavza in odnos z otrokom: zgodba mame, ki jo je to obdobje zbližalo s hčerko
Za mami

Perimenopavza in odnos z otrokom: zgodba mame, ki jo je to obdobje zbližalo s hčerko

Perimenopavza prinaša številne fizične in čustvene spremembe, ki lahko vplivajo na vsakodnevno življenje in družinske odnose. 47-letna mama Alina je v pogovoru z nami delila svoje izkušnje, izzive in strategije, kako ohraniti mirnost in potrpežljivost pri starševstvu v tem obdobju.

Resnične zgodbe

Predsednik je bil oče njenega otroka – resnico so razkrili šele po 88 letih

Nan Britton je 88 let nosila breme javnega dvoma, potem ko je trdila, da je predsednik ZDA oče njenega otroka – DNK pa je na koncu dokazal, da je imela prav.

Predsednik je bil oče njenega otroka – resnico so razkrili šele po 88 letih
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Ponekod še vedno brez elektrike: 'Pol metra snega in dva dni teme'
novice Ponekod še vedno brez elektrike: 'Pol metra snega in dva dni teme'
'Ne vem, nisem dovolj pameten, a nekaj se mora spremeniti'
šport 'Ne vem, nisem dovolj pameten, a nekaj se mora spremeniti'
Céline Dion se je za božič prelevila v Grincha in navdušila oboževalce
popin Céline Dion se je za božič prelevila v Grincha in navdušila oboževalce
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
Vizita.si Lahko temna čokolada upočasni staranje?
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Okusno.je Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
Zadovoljna.si 13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
Bivši predsednik uživa na eksotični lokaciji
Moskisvet.com Bivši predsednik uživa na eksotični lokaciji
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Bibaleze.si Tako je videti empatija pri dvoletniku
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Cekin.si Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Dominvrt.si Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Cekin.si Tega na razgovoru nikar ne povejte
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329