Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk

Š.Z.
Recepti za malčke 0
14. 06. 2026 04.00

Enostavno in hitro pripravljen zajtrk ali večerja, ki jo bodo malčki z veseljem pojedli!

otrok

SESTAVINE ZA PORCIJO:

200 ml polnomastnega mleka
20 g polnozrnatega zdroba
ščepec soli
pol žličke masla
kakav za posip (po želji)

V kozici zavremo mleko, ki smo mu dodali maslo in ščepec soli. Ko mleko zavre, temperaturo nekoliko znižamo in vanj vsujemo pšenični zdrob. Dobro mešamo z ročno metlico, da se zdrob ne sprime v kepice. Med občasnim mešanjem na nizki temperaturi ga kuhamo še približno 10 minut.

Kuhan zdrob serviramo v skledice. Po želji posipamo s kakavom in postrežemo.

Mlečni zdrob
Mlečni zdrobFOTO: iStock
mlečni zdrob zajtrk večerja dojenček malček recept
Naslednji članek
Recepti za malčke

Hitro pripravljeno in okusno kosilo za malčke

Okusno.je Preproste ideje za zdrav zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Okusno.je Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Okusno.je Preproste ideje za okusen in hranljiv zajtrk
Okusno.je Zdrav zajtrk brez kuhanja, ki ga boste pojedli z užitkom
Okusno.je Vidov zmagovalni zajtrk v kozarcu
Bibaleze.si Najboljši predlogi za zajtrk nosečnice
Okusno.je Zdrav zajtrk: 12 odličnih receptov, ki so tudi hitro pripravljeni
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1754