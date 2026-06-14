Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk

SESTAVINE ZA PORCIJO:
200 ml polnomastnega mleka
20 g polnozrnatega zdroba
ščepec soli
pol žličke masla
kakav za posip (po želji)
V kozici zavremo mleko, ki smo mu dodali maslo in ščepec soli. Ko mleko zavre, temperaturo nekoliko znižamo in vanj vsujemo pšenični zdrob. Dobro mešamo z ročno metlico, da se zdrob ne sprime v kepice. Med občasnim mešanjem na nizki temperaturi ga kuhamo še približno 10 minut.
Kuhan zdrob serviramo v skledice. Po želji posipamo s kakavom in postrežemo.
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