Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk

SESTAVINE ZA PORCIJO:

200 ml polnomastnega mleka

20 g polnozrnatega zdroba

ščepec soli

pol žličke masla

kakav za posip (po želji)

V kozici zavremo mleko, ki smo mu dodali maslo in ščepec soli. Ko mleko zavre, temperaturo nekoliko znižamo in vanj vsujemo pšenični zdrob. Dobro mešamo z ročno metlico, da se zdrob ne sprime v kepice. Med občasnim mešanjem na nizki temperaturi ga kuhamo še približno 10 minut.

Kuhan zdrob serviramo v skledice. Po želji posipamo s kakavom in postrežemo.