Pojav, ki ga v psihologiji imenujemo pretirano ugajanje ali people-pleasing, se pri otrocih pogosto skriva prav za masko 'pridnosti', zaradi česar ga starši zlepa ne opazijo. V družbi pogosto nagrajujemo tiste otroke, ki so tihi, ubogljivi, nikoli ne protestirajo in vsem ugodijo. A strokovnjaki za otroško psihologijo opozarjajo, da je otrok, ki se nenehno odpoveduje lastnim željam, da bi osrečil vrstnike, učitelje ali starše, v globoki stiski. Po mnenju dr. Harriet Lerner, priznane psihoterapevtke in avtorice knjig o postavljanju meja, je pretirano ugajanje oblika čustvenega preživetja – otrok se nauči, da bo ljubezen in varnost dosegel le tako, da bo ugasnil lastni glas. To pa v odrasli dobi vodi v izgorelost, anksioznost in neuspeh pri postavljanju zdravih meja. Kako torej prepoznati, da vaš otrok ne dela kompromisov iz dobrote, temveč iz strahu pred zavrnitvijo?

1. Nikoli ne reče 'ne' (tudi ko bi moral)

Eden najbolj očitnih znakov je popolna odsotnost besedice 'ne' v komunikaciji z vrstniki ali odraslimi. Če mu sošolec vzame igračo, jo otrok nemočno prepusti; če ga v šoli prosijo za nekaj, česar noče narediti, tega kljub nelagodju ne zavrne. Zakaj se to dogaja: Otrok verjame, da bo z zavrnitvijo izgubil naklonjenost ali prijateljstvo druge osebe. Njegovo vodilo je: 'Če rečem ne, me ne bodo imeli radi.'

2. Pretirano opravičevanje za povsem nepomembne stvari

Se vaš otrok nenehno opravičuje, celo takrat, ko ni naredil nič narobe? Če ga nekdo pomotoma brcne, se mu morda celo sam takoj opraviči ('Oprosti, ker sem bil tam'). Opažanja : Kot navaja analiza psiholoških vzorcev na portalu Verywell Family, je nenehno opravičevanje znak, da otrok prevzema krivdo za čustveno počutje vseh okoli sebe in se boji kakršnega koli konflikta.

icon-expand Pojav, ki ga v psihologiji imenujemo pretirano ugajanje ali people-pleasing, se pri otrocih pogosto skriva prav za masko 'pridnosti', zaradi česar ga starši zlepa ne opazijo. FOTO: Shutterstock

3. Popolna prilagodljivost na račun lastnih želja

Ko ga vprašate, kaj bi jedel za kosilo, katero igro bi igral ali s kom bi se družil, je njegov stalen odgovor: 'Meni je vseeno' ali 'Kakor hočeš ti'. V ozadju : Otrok se je odrekel stiku z lastnimi željami, ker se boji, da bi njegovo mnenje povzročilo nesoglasje ali nejevoljo druge osebe. Njegova prioriteta je izključno ugoditi željam sogovornika.

4. Spreminjanje osebnosti glede na družbo

Ste opazili, da je vaš otrok v določeni družbi povsem drugačen – morda pretirano ustrežljiv, pretirano glasen ali pa se povsem umakne, samo da ne bi izstopal? Otroci, ki ugajajo drugim, pogosto delujejo kot 'kameleon'. Strokovni pogled : Psihoterapevtka dr. Nicole LePera, znana po delu o razreševanju otroških vzorcev, opozarja, da otrok s tem prilagajanjem pravzaprav išče varnost; želi si ujeti tisto obliko vedenja, ki bo najmanj ogrožala njegovo sprejetost v skupini.

icon-expand Otroci, ki ugajajo drugim, pogosto delujejo kot 'kameleon'. FOTO: Shutterstock

5. Strah pred razočaranjem in prekomerna skrb za mnenje drugih

Če otrok doživi že majhno neodobravanje učitelja, starša ali prijatelja (npr. zgolj resen pogled ali opozorilo), ga to vrže iz tira. Doma lahko dolgo premišljuje o tem in ponavlja: 'Ali misliš, da je jezen name?' ali 'Kaj pa, če me nimajo več radi?'

Kako lahko starši pomagamo otroku?

Če ste pri svojem otroku prepoznali te vzorce, ga ni treba obsojati, ključno je, da mu ponudite varen prostor, kjer lahko ponovno odkrije svoje lastne meje. Aktivno ga spodbujajte k izražanju lastnega mnenja: Ko ga vprašate za mnenje in odgovori z 'vseeno mi je' vztrajajte z ljubeznijo: 'Meni je pomembno slišati, kaj si ti želiš. Povej mi svoje mnenje.' Naučite ga, da je beseda 'ne' varna: Dovolite mu, da reče 'ne' tudi doma – na primer, ko ne želi več jesti, ko se ne želi fotografirati ali ko se ne želi objeti sorodnika. Če otrok ne sme reči ne-ja lastnim staršem, ga bo v zunanjem svetu še težje izrekel. Pohvalite njegovo pristnost, ne le pridnost: Namesto da nenehno hvalite to, da je 'priden in nikomu ne dela težav', pohvalite njegovo vztrajnost, iskrenost ali trenutek, ko je jasno povedal, kaj si misli ('Všeč mi je, kako si pogumno povedal svoje mnenje').