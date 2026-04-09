Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile

Tretji mesec je za mnoge starše eden najlepših mejnikov. Vaš dojenček postaja vedno bolj odziven, zvedav in družaben. Vsak dan vas lahko razveseli z novim nasmehom, daljšim očesnim stikom ali nežnimi glasovi, ki že spominjajo na pravi pogovor. Strokovnjaki poudarjajo, da gre za obdobje hitrega napredka v gibanju, zaznavanju in zgodnji komunikaciji.

Močnejši vrat in prvi nadzor nad telesom

Pri treh mesecih večina dojenčkov že precej bolje drži glavico. Med pasenjem kravic lahko glavo dvigne višje kot prej, nekateri pa se že opirajo na podlakti in dvignejo tudi zgornji del prsnega koša. Njihovi gibi postajajo manj sunkoviti in bolj namerni. Velik razvojni korak je tudi odkrivanje rokic. Dojenček jih pogosto opazuje, odpira in zapira dlani, prstke pa rad nese v usta. Nekateri začnejo segati proti visečim igračkam, čeprav je to pri mnogih bolj izrazito šele v naslednjem mesecu.

Družaben nasmeh in "pogovor"

To je mesec, ko starši običajno prvič dobijo občutek, da se z dojenčkom res lahko "pogovarjajo". Ob vašem obrazu se široko nasmehne, spušča nežne glasove, kot so "aaa", "ooo" ter poskuša posnemati vaš ton glasu. Pediatri poudarjajo, da je pri tej starosti zelo pomemben očesni stik. Dojenček vas opazuje, spremlja mimiko in se pogosto umiri, ko zasliši znan glas. Prav ta zgodnja komunikacija postavlja temelje za kasnejši razvoj govora.

Vid, sluh in raziskovanje sveta

Pri treh mesecih dojenček veliko bolje sledi predmetom z očmi. Zanimajo ga obrazi, kontrasti, premikajoče se igračke in močne barve. Če mu pred obrazom počasi premikate ropotuljico ali mehko igračko, jo bo pogosto spremljal z očmi in celo obrnil glavico za njo. Obenem postaja bolj občutljiv na zvoke. Vaš glas ga pomiri, ob neznanih zvokih pa lahko pokaže presenečenje ali radovednost.

Spanje in dnevni ritem

Dobra novica za utrujene starše: pri treh mesecih se pri mnogih dojenčkih začne oblikovati bolj predvidljiv ritem spanja. Nekateri ponoči že spijo nekoliko daljše intervale, čez dan pa imajo bolj jasne cikle budnosti in dremeža. Seveda to ni pravilo. Strokovnjaki opozarjajo, da je razvoj spanja zelo individualen in da primerjanje z drugimi dojenčki pogosto povzroči le nepotreben stres.

Kako lahko starši podprete razvoj?

Največ za razvoj dojenčka naredite z majhnimi vsakodnevnimi stvarmi: - veliko pogovarjanja in petja, - nežnega dotika in crkljanja, - kratkih obdobij pasenja kravic, - igrač z visokim kontrastom, - nasmehov in odzivanja na njegove glasove. Strokovnjaki na Mayo Clinic poudarjajo, da je varen, ljubeč odnos s staršem najpomembnejša podlaga za razvoj možganov v prvih mesecih življenja.

Kdaj se je smiselno z vprašanji obrniti na pediatra?