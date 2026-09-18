Se vaš otrok dovolj giblje? Preizkusite te 4 gibe

A strokovnjaki opozarjajo, da današnji otroci ne izgubljajo le kondicije, temveč tudi moč, koordinacijo in gibljivost. Prav slednja je pogosto prezrta, čeprav pomembno vpliva na vsakodnevno gibanje in zdrav razvoj. Dobra novica je, da lahko starši nekaj osnovnih znakov opazijo kar doma. Ne gre za medicinski test, temveč za preprosto preverjanje, kako se otrok počuti v svojem telesu.

1. Ali lahko naredi globok počep?

Prosite otroka, naj počasi počepne tako, da ima stopala ves čas na tleh. Če pri tem:

- dvigne pete,

- izgubi ravnotežje,

- se močno nagne naprej,

- ali položaj hitro postane neprijeten, je to lahko znak slabše gibljivosti gležnjev, kolkov ali pomanjkanja moči v določenih mišičnih skupinah. Globok počep velja za eno najbolj naravnih gibov človeškega telesa. Otroci ga praviloma obvladajo brez težav, vendar dolgotrajno sedenje lahko postopoma zmanjša njihovo gibljivost.

icon-expand Globok počep velja za eno najbolj naravnih gibov človeškega telesa. FOTO: Shutterstock

2. Ali se lahko brez težav dotakne prstov na nogah?

Otrok naj stoji z iztegnjenimi koleni in se počasi skloni naprej. Ni bistveno, ali se prstov dejansko dotakne. Pomembneje je opazovati:

- ali so gibi sproščeni,

- ali ga pri tem kaj boli,

- ali so mišice zadnje strani nog zelo napete. Togost mišic je lahko posledica premalo raznolikega gibanja. Otroci, ki veliko časa preživijo sede, pogosto postopoma izgubljajo prožnost, ki bi jo sicer razvijali skozi igro, plezanje, tek in skakanje.

3. Ali zmore viseti na igralu ali drogu?

Na otroških igriščih pogosto opazimo razliko med otroki, ki se redno gibajo, in tistimi, ki večino časa preživijo v sedečem položaju. Poskusite preveriti:

- ali se otrok lahko obesi na drog,

- kako dolgo ga lahko drži,

- ali pri tem hitro obupa. Ta na videz preprosta naloga zahteva moč rok, ramen, trupa in dobro koordinacijo. Prav mišična moč je eno od področij, kjer strokovnjaki v zadnjih letih zaznavajo največji upad.

icon-expand Na otroških igriščih pogosto opazimo razliko med otroki, ki se redno gibajo, in tistimi, ki večino časa preživijo v sedečem položaju. FOTO: Adobe Stock

4. Kako otrok vstane s tal?

Naslednjič, ko otrok sedi na tleh, ga opazujte, kako vstane. Ali:

- se dvigne gladko in brez napora,

- potrebuje oporo z rokami,

- je pri tem neroden ali nestabilen? To je ena najboljših "vsakdanjih" vaj, saj združuje ravnotežje, moč, koordinacijo in gibljivost. Prav te sposobnosti tvorijo osnovo za skoraj vse druge oblike gibanja.

Na kaj naj bodo starši še posebej pozorni?

Znaki, ki lahko kažejo na pomanjkanje gibanja, se pogosto skrivajo v vsakdanjih navadah. Otrok:

- se hitro utrudi med igro,

- raje sedi kot teče,

- nerad sodeluje pri športnih aktivnostih,

- pogosto toži zaradi napetosti v nogah ali hrbtu,

- težje lovi ravnotežje kot vrstniki. Posamezen znak še ne pomeni težave, če pa jih opazite več skupaj, je smiselno razmisliti o več priložnostih za aktivno gibanje.

icon-expand Posamezen znak še ne pomeni težave, če pa jih opazite več skupaj, je smiselno razmisliti o več priložnostih za aktivno gibanje. FOTO: Profimedia

Za boljšo gibljivost ni potreben poseben trening

Mnogi starši menijo, da je rešitev v dodatnih treningih. Strokovnjaki pa poudarjajo, da otroci pogosto najbolj potrebujejo prav tisto gibanje, ki ga je danes vse manj: prosto igro na prostem. Plezanje po igralih, lovljenje, skakanje po lužah, hoja po gozdu, vožnja s kolesom in igranje z vrstniki razvijajo širok spekter gibalnih sposobnosti. Prav raznoliko gibanje pomaga ohranjati moč, gibljivost in koordinacijo.

Ne sprašujte se le, koliko se otrok giblje

Morda je pomembnejše vprašanje, kako se giblje. Ali z lahkoto počepne? Ali z veseljem pleza? Ali se brez težav pobere s tal? Takšne malenkosti pogosto povedo več kot število treningov ali korakov na športni uri. Otroci so rojeni za gibanje. Ko začnejo izgubljati osnovne gibalne spretnosti, je to lahko zgodnji znak, da njihovo telo potrebuje več priložnosti za aktivno igro in manj časa v sedečem položaju.