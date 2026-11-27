Pri otroškem športu bi moralo biti v ospredju predvsem vprašanje, kaj se otrok skozi šport nauči in kako se ob tem razvija. Seveda so tudi tekmovanja, rezultati in želja po napredku pomemben del športa. Toda pri otrocih, ki so še v obdobju intenzivnega telesnega, čustvenega in socialnega razvoja, bi morala imeti pomembno mesto tudi vključenost. Še posebej zato, ker otrok, ki danes ni med najboljšimi, čez nekaj let lahko preseneti tako sebe kot okolico.

Ko ekipni šport postane šport izbranih

V teoriji je timski šport prostor, v katerem se otroci učijo, da posameznik ni pomembnejši od ekipe. Da je treba sodelovati, si podajati žogo, spodbujati soigralce in prevzeti odgovornost tudi takrat, ko narediš napako. V praksi pa se lahko že pri zelo mladih nogometaših vzpostavi sistem, v katerem so nekateri otroci vedno znova v ospredju, drugi pa dobijo občutek, da so manj pomembni. Na turnirje potujejo isti fantje, igrajo najboljši posamezniki, drugi pa so pogosto vključeni le občasno ali takrat, ko je treba zapolniti mesto v ekipi. Nekateri otroci tako večino časa preživijo na klopi, čeprav redno obiskujejo treninge, se trudijo in si želijo igrati. Seveda ni mogoče pričakovati, da bodo vsi otroci v vsakem trenutku igrali enako dolgo ali da bo tekmovalni šport brez izbire in selekcije. Z napredovanjem v starejše kategorije postajajo rezultati in raven tekmovanja pomembnejši. Toda pri najmlajših starostnih skupinah bi morala biti temeljna naloga trenerjev predvsem razvijanje nogometnih in življenjskih veščin, ne pa prezgodnje razvrščanje otrok na tiste, ki so dovolj dobri, in tiste, ki niso. Tudi Evropska nogometna zveza UEFA v svoji listini za množični nogomet poudarja pomen sodelovanja, vključevanja in osebnega razvoja pred tekmovanjem in rezultati. Nogomet opredeljuje tudi kot socialno in vzgojno orodje, ki razvija odnose, življenjske spretnosti ter telesno in čustveno dobro počutje.

icon-expand Timski šport naj bi otroke učil sodelovanja, spoštovanja, vztrajnosti in pripadnosti. FOTO: Adobe Stock

Kaj se dogaja z otrokom, ki vedno znova ostaja na klopi?

Za odraslega je lahko odločitev trenerja, kdo bo igral na turnirju, zgolj športna odločitev. Za otroka pa ima lahko precej globlji pomen. Otrok ne razmišlja nujno o taktiki, kakovosti nasprotne ekipe ali trenerjevi želji po zmagi. Pogosto vidi predvsem to, da soigralci odhajajo na turnir, on pa ostaja doma. Da drugi dobivajo priložnost, sam pa ne. Da se o uspehih ekipe pogovarjajo tudi v šoli, on pa pri njih ni sodeloval. Če se takšne izkušnje ponavljajo, lahko otrok začne dvomiti o svojih sposobnostih. Sprašuje se, ali ni dovolj dober, ali ga trener ne mara, ali je razočaral starše in ali sploh še spada v ekipo. Šport, ki bi moral biti vir veselja, druženja in samozavesti, lahko postane vir stresa, sramu in občutka manjvrednosti. Raziskave o opuščanju organiziranega športa pri otrocih in mladostnikih med pomembnimi razlogi navajajo izgubo veselja do športa, občutek, da niso dovolj sposobni, socialne pritiske in telesne dejavnike. To pomeni, da otrok ne preneha trenirati nujno zato, ker ga nogomet ne zanima več. Včasih preneha zato, ker se v njem ne počuti več dobrodošlega ali uspešnega. Pomembno je razumeti tudi, da otroci svoje vrednosti ne ločijo vedno od športnega uspeha. Če dobivajo sporočilo, da so pomembni predvsem takrat, ko dosegajo zadetke, so med najboljšimi ali pomagajo ekipi zmagovati, lahko začnejo verjeti, da si morajo ljubezen, priznanje in pripadnost zaslužiti z rezultatom. Prav zato je odgovornost trenerjev tako velika. Njihova naloga ni samo sestaviti zmagovalne ekipe, temveč ustvariti okolje, v katerem otroci želijo ostati, se učiti in napredovati.

Današnji najboljši ni nujno tudi jutrišnji najboljši

Ena največjih zmot pri otroškem športu je prepričanje, da lahko že pri osmih, devetih ali desetih letih zanesljivo prepoznamo, kdo bo nekoč postal vrhunski nogometaš. Otroci se namreč ne razvijajo enako hitro. Nekateri so telesno močnejši, hitrejši in bolj koordinirani že v zgodnjem otroštvu, drugi svoj potencial pokažejo šele pozneje. Razlike so lahko še posebej izrazite v obdobju pubertete. Fant, ki je pri desetih letih višji, močnejši in hitrejši od vrstnikov, ima lahko na igrišču veliko prednost. Lažje prihaja do žoge, v dvobojih je uspešnejši in pogosto deluje bolj samozavestno. Trener lahko zato upravičeno dobi občutek, da je trenutno boljši igralec. Toda del te prednosti je lahko posledica zgolj hitrejšega telesnega dozorevanja. Soigralec, ki je trenutno manjši, počasnejši in fizično šibkejši, morda še ni dosegel obdobja intenzivne rasti. Ko se razvojne razlike zmanjšajo, se lahko razmerje moči na igrišču povsem spremeni. To potrjujejo tudi znanstvene raziskave. Študija, objavljena v reviji Journal of Sports Sciences, je pokazala, da so bili v eni od angleških nogometnih akademij med izbranimi mladimi nogometaši nesorazmerno zastopani otroci, rojeni v prvih mesecih selekcijskega leta, ter telesno bolj razviti posamezniki. V kategorijah U15 in U16 v analiziranem vzorcu ni bilo igralcev, ki bi bili opredeljeni kot pozno telesno dozorevajoči. Z drugimi besedami: če trener prezgodaj ocenjuje otrokove sposobnosti predvsem na podlagi trenutne telesne moči, hitrosti in rezultatov, lahko spregleda fante, ki bodo svoj pravi potencial pokazali šele čez nekaj let. Tudi Mednarodni olimpijski komite v priporočilih o razvoju mladih športnikov opozarja, da je zgodnje prepoznavanje talentov zelo zahtevno. Uspeha v odrasli dobi ni mogoče zanesljivo napovedati samo na podlagi telesnih značilnosti in rezultatov v otroštvu. Razvoj športnika je kompleksen proces, na katerega vplivajo telesni, tehnični, psihološki in socialni dejavniki, pa tudi okolje in priložnosti, ki jih otrok dobi.

icon-expand Trener otrok ni zgolj oseba, ki otroke uči pravil nogometne igre. Je tudi nekdo, ki pomembno vpliva na njihovo samopodobo, odnos do športa, motivacijo in občutek pripadnosti. FOTO: Adobe Stock

Haaland ni primer poznega začetka, je pa dober opomnik, da razvoj ni linearen

Pri razpravi o otroškem nogometu pogosto slišimo zgodbe o velikih nogometaših, ki v mladosti niso izstopali tako, kot bi pričakovali. Erling Haaland se je z nogometom ukvarjal že kot otrok, njegov nekdanji trener pa je za BBC povedal, da je pri 13 letih že prepoznal njegov izjemen delovni pristop in taktično razumevanje igre. Toda tudi Haalandova pot ni bila zgodba o neprekinjenem uspehu. Ko je kot 15-letnik začel igrati za člansko ekipo Bryneja, se je moral soočati s starejšimi, močnejšimi igralci. V 16 nastopih ni dosegel zadetka. Tudi pozneje mu zaključevanje akcij sprva ni šlo tako naravno, kot bi morda pričakovali od enega najboljših napadalcev današnjega časa. Pomemben korak v njegovem razvoju je bilo delo z Olejem Gunnarjem Solskjaerjem pri Moldeju, kjer je dodatno razvijal svoje napadalne sposobnosti. Še bolj zgovoren primer je Jamie Vardy. Danes ga poznamo kot napadalca, ki je z Leicester Cityjem osvojil angleško prvenstvo, toda njegova nogometna pot ni bila ravna premica. Kot najstnik so ga odpustili iz mladinskega sistema Sheffield Wednesday, ker naj bi bil premajhen in telesno premalo razvit. Po zavrnitvi je za nekaj časa celo opustil nogomet, nato pa se vrnil prek nižjih, polprofesionalnih tekmovanj. Šele pozneje se je prebil do najvišje ravni angleškega nogometa. Vardyjeva zgodba ne pomeni, da bo vsak otrok, ki danes ne igra v prvi postavi, nekoč postal profesionalec. Pomeni pa, da zgodnja zavrnitev še zdaleč ni zanesljiva napoved prihodnosti. Če bi nekdo njegovo športno pot dokončno ocenil pri 16 letih, bi morda spregledal nogometaša, ki je pozneje dosegel izjemne uspehe. Otroci ne potrebujejo enake poti, potrebujejo pa priložnost, da svojo pot sploh odkrijejo.

icon-expand Jamie Vardy FOTO: AP

Trenerjeva odgovornost je večja, kot si morda misli

Trener otrok ni zgolj oseba, ki otroke uči pravil nogometne igre. Je tudi nekdo, ki pomembno vpliva na njihovo samopodobo, odnos do športa, motivacijo in občutek pripadnosti. Otroci ga opazujejo, poslušajo in pogosto zelo resno jemljejo njegove besede ter odločitve. To seveda ne pomeni, da morajo vsi otroci vedno igrati enako dolgo ali da tekmovalnost nima svojega mesta. Pomeni pa, da bi morali trenerji pri mlajših kategorijah razmišljati dolgoročno. Kdo potrebuje več spodbude? Kdo se razvija počasneje? Kdo potrebuje več igralnih izkušenj? Kdo je na treningih vztrajen, a na tekmah še ne dobi priložnosti? FIFA v svojih smernicah za razvoj nogometnih talentov posebej poudarja, da so tekme in igralne izkušnje ključne za napredovanje mladih nogometašev. Otroci potrebujejo priložnosti, da naučeno preizkusijo v igri, saj lahko pomanjkanje možnosti za sodelovanje zavira njihov razvoj. Prav tako bi morali trenerji razumeti, da otrok, ki danes na igrišču naredi več napak, ni nujno manj nadarjen. Morda je manj samozavesten, morda potrebuje več časa, morda se še uči sprejemati odločitve pod pritiskom. Vse to so spretnosti, ki se razvijajo z izkušnjami. Če mu teh izkušenj ne omogočimo, mu hkrati odvzamemo možnost napredka. Timski šport naj bi otroke učil sodelovanja, spoštovanja, vztrajnosti in pripadnosti. Toda kaj se zgodi, ko se na igrišču začnejo deliti na tiste, ki so dovolj dobri, in tiste, ki vedno znova ostajajo na klopi ali celo doma? V nogometu, kjer so tekmovanja in rezultati pogosto v ospredju, se lahko hitro pozabi, da so pred nami otroci, ki se šele razvijajo, telesno, čustveno in socialno.

icon-expand Trener otrok ni zgolj oseba, ki otroke uči pravil nogometne igre. Je tudi nekdo, ki pomembno vpliva na njihovo samopodobo, odnos do športa, motivacijo in občutek pripadnosti. FOTO: Adobe Stock

Otroku ne smeš vzeti veselja do športa, še preden odkrije, česa je sposoben

Pri otrocih bi morali biti pomembni predvsem veselje do gibanja, prijateljstva, občutek pripadnosti in postopno učenje. Zmaga na turnirju je lahko čudovita izkušnja, vendar ne bi smela biti pomembnejša od desetih otrok, ki so zaradi nje ostali brez priložnosti. Fant, ki danes sedi na klopi, morda čez dve leti ne bo več. Morda bo telesno dozorel, pridobil samozavest, izboljšal tehniko in postal eden pomembnejših članov ekipe. Morda ne bo nikoli profesionalni nogometaš, a bo skozi šport pridobil prijatelje, vztrajnost, delovne navade in zaupanje vase. Tudi to je uspeh, ki ga ne smemo podcenjevati.

icon-expand Otroštvo je prekratko, da bi otrokom že tako zgodaj jemali veselje do športa. FOTO: Adobe Stock

Starši imajo pri tem pomembno vlogo

Otroku lahko pomagajo razumeti, da njegova vrednost ni odvisna od tega, koliko minut je igral, koliko golov je dosegel in ali ga je trener izbral za turnir. Hkrati pa je povsem legitimno, da se s trenerjem pogovorijo o načinu izbire otrok, njihovih priložnostih za igro in možnostih za napredovanje. Timski šport bi moral otroke učiti, kako biti del ekipe, ne pa jih že v otroštvu prepričevati, da so nekateri vredni mesta v njej, drugi pa ne. Morda bi si morali odrasli večkrat zastaviti preprosto vprašanje: Kakšen spomin bo otrok odnesel od nogometa? Da je bil del ekipe, da je napredoval, da so ga soigralci potrebovali in da je imel priložnost poskusiti? Ali pa se bo spominjal predvsem sobot, ko so drugi igrali, on pa je čakal na naslednjo priložnost? Otroštvo je prekratko, da bi otrokom že tako zgodaj jemali veselje do športa. In prihodnost je preveč nepredvidljiva, da bi že danes odločali, kdo ima dovolj velik potencial, da si zasluži priložnost.