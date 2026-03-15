Ko otrok reče 'ne znam': kako starši nehote krepimo občutek nemoči

Kaj otrok v resnici sporoča z 'ne znam'

Izjava 'ne znam' redko pomeni dejansko pomanjkanje sposobnosti. Pogosteje gre za strah pred neuspehom, nizko samozavest ali prepričanje, da napor nima smisla. Kot piše Harvard University, raziskave s področja razvojne psihologije kažejo, da otroci zelo zgodaj oblikujejo prepričanja o tem, ali so njihove sposobnosti stalne ali jih lahko razvijajo. Če otrok verjame, da je inteligentnost nekaj fiksnega, bo izziv razumel kot grožnjo. Če verjame, da se lahko izboljša, bo napor dojel kot del procesa učenja.

Kako starši nehote krepimo občutek nemoči

Ko otrok naleti na težavo, starši pogosto hitro vskočimo. Namesto da bi počakali, razložimo, popravimo ali nalogo opravimo sami. S tem pošiljamo sporočilo: 'Sam tega ne zmoreš.' Kot poroča American Psychological Association, pretirano usmerjanje in nadzor zmanjšujeta občutek kompetentnosti, ki je ključen za razvoj notranje motivacije. Otrok se navadi, da rešitev prihaja od zunaj, ne od njega.

Stavki, kot so 'Ti nisi za matematiko' ali celo 'Ti si pa res genij', imajo podoben učinek; utrjujejo idejo, da so sposobnosti nekaj danega. The New York Times poroča, da raziskave kažejo, kako pohvala, usmerjena v talent, povečuje strah pred napako, medtem ko pohvala za trud spodbuja vztrajnost. Ko otrok sliši, da je uspeh posledica prirojenega daru, začne neuspeh razumeti kot dokaz lastne nesposobnosti. Posledica je umik: 'Ne znam.'

Pretiran poudarek na rezultatu

Ocene, točke, zmage. Če doma prevladuje vprašanje 'Koliko si dobil?', otrok hitro poveže svojo vrednost z dosežkom. Kot navaja BBC News v prispevkih o šolski anksioznosti, se pritisk na uspeh neposredno povezuje z večjo stopnjo stresa in izogibanjem zahtevnim nalogam. Namesto radovednosti in raziskovanja v ospredje stopi strah pred neuspehom. 'Ne znam' postane obrambni mehanizem.

Naučena nemoč: ko otrok obupa še pred poskusom

Psihologija ta pojav opredeljuje kot naučeno nemoč. Kot piše The Guardian, posameznik po ponavljajočih se negativnih izkušnjah razvije prepričanje, da na izid nima vpliva, tudi kadar ga v resnici ima. Pri otrocih se to kaže kot hitro odnehanje, izogibanje izzivom in nizka pričakovanja do sebe. Če starši pogosto popravljamo napake, kritiziramo ali primerjamo z drugimi, nehote utrjujemo občutek, da trud nima prave teže.

Kaj deluje drugače?

Namesto takojšnje rešitve pomaga vprašanje: ''Kako bi se tega lotil?'' S tem otroku vrnemo odgovornost in nadzor. Pomembna je tudi normalizacija napak. Ne kot tolažba, temveč kot dejstvo. Učenje je proces poskusov in popravkov. Ko otrok sliši, da je napaka informacija, ne dokaz nesposobnosti, se spremeni njegov odnos do izziva. Koristno je opisno povratno sporočilo: ''Opazila sem, da si poskusil tri različne načine, preden si vprašal za pomoč.'' Takšna povratna informacija krepi zaznavo lastne učinkovitosti. Otrok, ki namesto 'ne znam' začne govoriti 'še ne znam', naredi ključen miselni premik. Ta premik pa se ne zgodi spontano, temveč v odnosu. Starši s svojim odzivom vsak dan odločamo, ali bomo gradili občutek kompetentnosti ali ga spodkopavali. Včasih je največja pomoč ravno v tem, da za trenutek ne pomagamo.