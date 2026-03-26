Kako naučiti otroka razlikovati levo in desno? Preprost trik, ki deluje

Zakaj je to otrokom težko?
Razumevanje leve in desne strani je povezano z razvojem orientacije v prostoru in zavedanja lastnega telesa. Otroci se teh osnovnih senzoričnih spretnosti učijo postopoma, skozi gibanje, izkušnje in igro. Gre za razvojni proces, podobno kot pri hoji ali govoru, zato ni nič nenavadnega, če otrok to veščino osvoji šele kasneje.
Preprost trik s čevlji, ki res deluje
Eden najbolj učinkovitih načinov učenja je vizualna igra:
Trik s "sestavljanko"
Na notranjo stran obeh čevljev narišite ali nalepite sliko, razdeljeno na dva dela (npr. srček, žival, smeško). Ko sta čevlja pravilno postavljena, bo otrok videl, da se slika ujema. Če sta zamenjana, bo slika "napačna".
Tak način učenja deluje, ker otroci lažje razumejo konkretne vizualne povezave kot abstraktne pojme, kot sta "levo" in "desno".
Še 3 učinkoviti načini učenja
Učenje preko telesa
Začnite pri osnovah: "Dvigni desno roko" ali "Stopi z levo nogo".
Otrok mora najprej razumeti svoje telo, šele nato lahko znanje prenese na predmete.
Učenje skozi gibanje
Raziskave kažejo, da gibanje (skakanje, plezanje, vrtenje) močno spodbuja razvoj možganov in povezav med njimi. Zato plešite, igrajte igre z navodili (levo/desno) in vključite učenje v vsakdan.
Ponavljanje brez pritiska
Otroci potrebujejo čas. Napake niso znak neuspeha, ampak del učenja.
Najpomembnejše sporočilo za starše
Ne hitite in ne popravljajte otroka z nestrpnostjo. Učenje leve in desne strani je proces, ki se gradi postopoma, skozi igro, gibanje in vsakodnevne situacije. Majhni koraki vodijo do velikih zmag. In nekega dne bo vaš otrok čevlje obul pravilno, povsem brez pomoči.
Če vaš otrok še ne loči leve in desne, niste edini. S preprostim trikom, nekaj igre in veliko potrpežljivosti lahko to znanje osvoji na zabaven in naraven način. Majhni koraki vodijo do velikih zmag in narobe obuti čevlji so samo del učenja, ne neuspeha.
