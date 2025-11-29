Ali veste, kaj je hiperleksija – 'motnja pametnega otroka'?

Kaj je hiperleksija?

Hiperleksija je izraz, ki se uporablja za opisovanje otrok, ki že v zgodnjem otroštvu razvijejo izjemne bralne sposobnosti, pogosto brez učenja. Za razliko od nadarjenih otrok, ki imajo splošno zmožnost branja in razumevanja, imajo otroci s hiperleksijo zelo specifičen sklop spretnosti. Nagnjeni so k dekodiranju besed in prepoznavanju črk na višji ravni. Njihovo bralno razumevanje pa je pogosto omejeno, kar pomeni, da lahko berejo tekoče, vendar težko razumejo snov. Pogosto kažejo zamude pri verbalni komunikaciji, socialni interakciji in lahko kažejo podobno vedenje kot otroc z avtističnim spektrom.

icon-expand Hiperleksija je izraz, ki se uporablja za opisovanje otrok, ki že v zgodnjem otroštvu razvijejo izjemne bralne sposobnosti, pogosto brez učenja. FOTO: Shutterstock

Dr. Darold A. Treffert razlikuje tri vrste hiperleksije : Tip 1 – otroci, ki zgodaj berejo. Opisuje izredno pametne otroke, ki začnejo zelo zgodaj brati kar sami od sebe. A med ocenjevanjem jih ne prepoznajo kot nadarjene; v predšolskem obdobju res berejo na ravni prvošolcev ali drugošolcev, vendar jih sovrstniki prej ali slej dohitijo. Tip 2 – otroci z avtizmom, pri katerih je hiperleksija obstranska veščina. Pripadajo mu otroci z neverjetnimi sposobnostmi pomnjenja in branja, ki pa imajo obenem govorne, socialne in vedenjske težave, značilne za avtiste. Odlično berejo, a hkrati slabo ali sploh ne razumejo branja in imajo težave s sporazumevanjem. In koliko je tovrstnih otrok? Raziskava otrok z razvojnimi težavami iz leta 2002, ki je bila objavljena v časopisu Journal of Autism and Developmental Disorders, je razkrila, da ima med pet in 20 odstotkov avtističnih otrok tudi hiperleksijo. Tip 3 – otroci, ki zgodaj berejo in ki imajo nekatere znake avtizma, vendar niso avtisti. Vanj prav tako spadajo otroci z neverjetnim spominom in branjem v zelo ranih letih ter včasih tudi z naprednimi sposobnostmi na drugih področjih. Čeprav bi na trenutke lahko njihovo vedenje povezovali z avtizmom, pa niso avtisti. So zelo družabni in navezani na družino, a hkrati težko vzpostavijo stike z vrstniki. Z leti njihovo "avtistično vedenje" bledi in na koncu izzveni. Optometristka Rebecca Williamson Brown medtem priznava dve vrsti hiperleksije : – tip 1, ki ga spremljajo motnje govora;

– tip 2, ki ga spremljajo učne težave, predvsem motnje pri prostorskih predstavah, ki so lahko povezane z okvarami vida.

icon-expand Hiperleksija je motnja, ki označuje sposobnost branja in neverjetno sposobnost pomnjenja že pri zelo majhnih otrocih. FOTO: Adobe Stock

Znaki in simptomi hiperleksije pri otrocih

Pomembno je, da starši in vzgojitelji zgodaj prepoznajo znake hiperleksije, da lahko otroku zagotovijo najboljšo možno podporo. Nekateri pogosti znaki vključujejo: zgodnjo bralno sposobnost : otroci s hiperleksijo lahko začnejo brati že zelo mladi, pogosto že od 18 mesecev do dveh let, ne da bi jih formalno učili. Privlačijo jih črke, številke in knjige, besedilo pa znajo dekodirati daleč od pričakovane starosti. Težave z verbalno komunikacijo : mnogi otroci s hiperleksijo težko komunicirajo verbalno, čeprav lahko tekoče berejo. Morda imajo zapozneli govor ali težave pri izražanju svojih misli in občutkov. Težave z razumevanjem govorjenega ali pisnega jezika : medtem ko lahko hiperleksični otroci pogosto berejo na glas brez truda, imajo lahko težave z razumevanjem pomena besedila. Ta nepovezanost med dekodiranjem in razumevanjem je značilnost hiperleksije. Naklonjenost rutinam in ponavljajočemu se vedenju : Hiperleksični otroci lahko kažejo ponavljajoče se vedenje, so močno naklonjeni strukturi in rutini in jih spremembe v okolju zlahka prevzamejo. Te lastnosti so pogosto povezane z avtizmom. Izzive v socialni interakciji : hiperleksični otroci se lahko borijo s socialnimi veščinami, se izogibajo očesnemu stiku, imajo težave z razumevanjem socialnih znakov ali se ne vklopijo v skupino. To še posebej velja za otroke s hiperleksijo tipa II, ki se prekriva z avtizmom.

icon-expand Pomembno je, da starši in vzgojitelji zgodaj prepoznajo znake hiperleksije. FOTO: Adobe Stock

Kako podpreti otroka s hiperleksijo?