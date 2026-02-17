7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe

Strokovnjak i Ameriške psihološke zveze (APA) poudarjajo, da je sposobnost sprejemanja meja ključna za čustveni razvoj, kar APA navaja v svojih smernicah o postavljanju meja. Če otrok ob vsakem 'ne' odreagira z izbruhom ali manipulacijo, gre pogosto za znak, da je navajen, da se mu popušča.

Harvard Graduate School of Education izpostavlja, da sposobnost odlašanja z zadovoljstvom pomembno vpliva na samoregulacijo; v njihovih raziskavah je razvidno, da otroci, ki se težko soočajo s čakanjem, pogosteje razvijejo razvajene vzorce.

Ko otrok krivdo vedno preloži na druge, to pogosto kaže na pomanjkanje občutka odgovornosti. Child Mind Institute poroča, da je prevzemanje odgovornosti eden ključnih temeljev zdravega vedenjskega razvoja, zato je izogibanje odgovornosti lahko znak razvajenosti.

Če otrok pogosto prekinja, ignorira pravila ali ne upošteva osebnega prostora drugih, lahko to nakazuje, da ni navajen upoštevati socialnih norm. Kot navaja American Academy of Pediatrics (AAP) , se spoštovanje pravil razvija skozi dosledno postavljanje meja in modeliranje vedenja.

Ko otrok uporablja čustvene izbruhe kot orodje za dosego ciljev, gre za vedenjski vzorec, ki ga AAP opisuje kot 'instrumentalno vedenje', vedenje, ki se okrepi, če starši popuščajo.

Če otrok pogosto zahteva nove igrače, a se jih hitro naveliča, lahko to kaže na pomanjkanje vrednotenja. APA v svojih smernicah o materializmu pri otrocih navaja, da pretirano zadovoljevanje želja zmanjšuje sposobnost cenjenja stvari in povečuje impulzivnost.

Harvard Graduate School of Education poudarja, da je deljenje eden ključnih socialnih mehanizmov, ki se razvija skozi izkušnje. Če otrok vztrajno zavrača deljenje ali sodelovanje, je to lahko znak, da je navajen, da se svet vrti okoli njegovih potreb.

Ko prepoznate te znake, lahko začnete uvajati spremembe, ki otroku pomagajo razviti več samostojnosti, čustvene odpornosti in spoštovanja do drugih. Razvajenost ni trajna lastnost, je vedenjski vzorec, ki ga lahko z doslednostjo, jasnimi mejami in toplino postopoma preoblikujete. Strokovnjaki poudarjajo, da kombinacija topline in strukture dolgoročno vodi do najbolj zdravega razvoja, zato je ravno ravnotežje tisto, ki otroku omogoča, da zraste v samozavestno in odgovorno osebo.