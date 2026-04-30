Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka

V prvem letu življenja poteka razvoj dojenčka zelo hitro in v nekaj mesecih se otrok nauči obrniti s trebuha na hrbet in obratno, sedeti, plaziti in nato hoditi. To so pomembni mejniki za razvoj otroka, fizioterapevtka in strokovnjakinja za razvoj grobe motorike pri otrocih, dr. Marissa Aaron, pa razkriva, kako lahko otroku pomagate do teh mejnikov.

Omejite uporabo otroške opreme

Danes je na trgu ogromno opreme za dojenčke in raznih pripomočkov, starši pa delamo napako, ko jih kupujemo in uporabljamo v izobilju. "Bom zelo jasna – nič od tega ni dobro za dojenčka, nobene hojce, gugalnice, skakalnice ... Te stvari so zato, da pomagajo vam, ne vašemu otroku. In popolnoma razumem, da jih uporabljate, ko morate kuhati kosilo ali se stuširati, vendar, kadar koli je to mogoče, izberite raje, da otrok leži na ravni površini," piše dr. Aaronova za mother.ly in dodaja: "Za nekaj minut spremenite položaj dojenčka, pustite ga ležati na hrbtu, boku, nato na trebuhu. Odlična alternativa so tudi bombažne nosilke, saj spodbujajo nadzor nad glavo in vratom ter pustijo dojenčku proste roke."

Dojenčku pokažite, kako osvojiti mejnike

Upoštevati morate dejstvo, da dojenček sploh ne ve, da obstaja po previjanju na hrbtu tudi položaj, ko se lahko obrne na trebušček. Dojenčka poskusite nežno fizično obrniti s hrbta na trebuh in obratno. Veliko bolje je namreč, če ga obrnete na podlagi, namesto, da ga dvignete, nato v zraku obrnete in spustite nazaj. Enako velja za dvigovanje rok, da bi nekaj dosegel. Ko je otrok pripravljen na naslednji korak, kakršen koli že bo, mu večkrat pokažite, kako to narediti, svetuje fizioterapevtka.

Bodite pozorni na simetrijo

"Ko vaš dojenček doseže nov mejnik v razvoju, poskrbite, da bo vse počel na obeh straneh, levo in desno. Če opazite, da otrok nekaj ekspresivno počne le na eni strani, zagotovo obstaja razlog za to. V tem primeru namerno postavite igračo na nasprotno stran, da spodbudite simetričen razvoj," pravi dr. Aaronova. Poudarja, da je to pomembno za optimalen razvoj možganov, koordinacijo, ravnotežje in stabilnost. Če se asimetrija ne izboljša v nekaj tednih, pa svetuje, da se posvetujete s fiziatrom.

Zaupajte svojemu občutku

Če vas nekaj skrbi, ostali pa vas tolažijo z besedami: "Saj bo zrasel, bo že dosegel ta mejnik, ko bo pripravljen, ipd." upoštevajte svojo intuicijo in vprašanja naslovite na pediatra, ki vam bo podal odgovore na vaše morebitne dvome in skrbi. Če se izkaže, da ni nič z razvojem vašega dojenčka, vam bo vsekakor lažje, če pa se ugotovi, da obstaja težava, jo je bolje rešiti čim prej.

Ne oklevajte in prosite za pomoč